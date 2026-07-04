ফুটবোর্ডে ঝুলে নিরাপত্তারক্ষী ! নোটিশের পরেও অভিষেকের জবাব মেলেনি, দাবি পুলিশের
তদন্তকারীদের মতে, কোনও পরিস্থিতিতেই নিরাপত্তারক্ষী বা অন্য কারও জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলে যাতায়াত করা উচিত নয় ।
Published : July 4, 2026 at 9:08 PM IST
কলকাতা, 4 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে নিরাপত্তারক্ষীর ফুটবোর্ডে ঝুলে যাতায়াতের ঘটনা ঘিরে শুরু হওয়া বিতর্কে নতুন মোড় । এই ঘটনায় কালীঘাট থানার পাঠানো নোটিশের জবাব দেওয়ার জন্য তিনদিনের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল । শনিবার সেই সময়সীমা শেষ হলেও এদিন সন্ধেয় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (8টা) অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে কোনও লিখিত উত্তর মেলেনি বলে পুলিশ সূত্রের দাবি ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে । সেখানে দেখা যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে তাঁর গাড়ির ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে এক নিরাপত্তারক্ষী ঝুলতে ঝুলতে যাত্রা করছেন । এই দৃশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে কালীঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । অভিযোগকারীর দাবি, চলন্ত গাড়ির ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে এ ভাবে যাতায়াত শুধু বিপজ্জনকই নয়, তা সড়ক নিরাপত্তা বিধিরও পরিপন্থী হতে পারে । অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে পুলিশ ।
তদন্তের অংশ হিসেবে গত 2 জুলাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে একটি নোটিশ জারি করে কালীঘাট থানা । সেই নোটিশে পুলিশ জানতে চেয়েছে, কী পরিস্থিতিতে নিরাপত্তারক্ষীকে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে যাতায়াত করতে হয়েছিল । ওই নিরাপত্তার ব্যবস্থা কোনও বিশেষ পরিস্থিতির কারণে নেওয়া হয়েছিল, নাকি সেটিই নিয়মিত প্রোটোকলের অংশ, সে বিষয়েও ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, যে গাড়িতে ঘটনাটি ঘটেছে, সেটির মালিকানা সম্পর্কেও তথ্য জানতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা ।
পুলিশের একাংশের বক্তব্য, ভিআইপি নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও ট্রাফিক আইন এবং সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সমান ভাবে প্রযোজ্য । কোনও পরিস্থিতিতেই নিরাপত্তারক্ষী বা অন্য কারও জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলে যাতায়াত করা উচিত নয় । সেই কারণেই ঘটনার প্রকৃত পরিস্থিতি জানতে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
পুলিশ সূত্রের দাবি, নোটিশে তিনদিনের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হলেও নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার মুখেও এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তর জমা পড়েনি । ফলে তদন্তের পরবর্তী ধাপে কী পদক্ষেপ করা হবে, তা আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেই ইঙ্গিত মিলেছে । যদিও এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি ।
এ দিকে, ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা । বিরোধীদের একাংশ নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে তৃণমূলকে নিশানা করেছে । যদিও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে নোটিশ প্রসঙ্গে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি । ফলে এখন নজর, পুলিশের নোটিশের জবাবে কী ব্যাখ্যা দেন অভিষেক এবং সেই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তদন্ত কোন দিকে এগোয় ।