বৃহস্পতিবারের বিশৃঙ্খলার পর বাড়ল স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা, জারি 163 ধারা
স্ট্রংরুম চত্বরের 200 মিটারের মধ্যে পাঁচ বা তার বেশি ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের৷ পাপড়ি চট্টোপাধ্যায় ও অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন৷
Published : May 1, 2026 at 9:25 PM IST
কলকাতা, 1 মে: কী হচ্ছে স্ট্রংরুমে! এই নিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আচমকাই হইচই পড়ে যায়৷ রাত যত বাড়তে থাকে, ততই কলকাতার একাধিক স্ট্রংরুমের সামনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়৷ যার জেরে কলকাতা শহরের প্রতিটি স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে৷ জমায়েত আটকাতে জারি করা হয়েছে 163 ধারা৷
স্ট্রংরুমের বাইরে বিশৃঙ্খলা
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ তোলে যে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে স্ট্রংরুমের মধ্যে ঢুকে পড়েছে কয়েকজন৷ তারা সেখানে ব্যালটে কারচুপি করছে৷ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান তৃণমূলের কুণাল ঘোষ ও শশী পাঁজা৷ দু’জনেই এবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী৷ তাঁরা স্ট্রংরুমের বাইরে ধরনায় বসে পড়েন৷
বিষয়টি সামনে আসার পর তৃণমূলের আরও অনেক কর্মী-সমর্থক বাইরে হাজির হন৷ তৃণমূল নেতা-কর্মীরা স্ট্রংরুমের বাইরে, এই খবর পেয়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থক এবং প্রার্থীরাও হাজির হন৷ দু’পক্ষের মধ্যে বচসা হয়৷ পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে৷ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে পুলিশ৷
স্ট্রংরুমে মমতা
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর বিধানসভার প্রার্থী৷ তাঁর বিপরীতে রয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ ওই কেন্দ্রের ইভিএম রাখা হয়েছে স্ট্রংরুম তৈরি করা হয়েছে শাখাওয়াত মেমোরিয়ালে৷ বৃহস্পতিবার রাতে সেখানে পৌঁছে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ ইভিএমে কারচুপি হতে পারে এই অভিযোগ তুলে সরব হন তিনি৷ প্রায় চারঘণ্টা স্কুলের ভিতরে ছিলেন৷
সেখানেও উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়৷ মমতার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা হাজির হন৷ তার পর সেখানে হাজির হন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা৷ দুই দলের কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে বচসা শুরু হয়৷ এখানেও পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে৷
বাড়ল স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা
এর পরই স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করার কাজ শুরু হয়৷ মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী৷ সাঁজোয়া গাড়ি রাখা হয়েছে স্ট্রংরুমের বাইরে৷ তাছাড়া স্ট্রংরুম ঘিরে 200 মিটারে বিএনএসএস-এর 163 ধারা (পূর্বতন আইপিসি-র 144 ধারা) জারি থাকবে কলকাতায়।
কলকাতা পুলিশের কমিশনার তথা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অজয় নন্দ জানিয়েছেন যে স্ট্রংরুমগুলির নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং শান্তি বজায় রাখার জন্যেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। গণনার আগে উত্তেজনা, জমায়েত, বিক্ষোভ বা অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে এড়ানো সম্ভব হয়, সেই কারণেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী স্ট্রংরুম চত্বরের 200 মিটারের মধ্যে পাঁচ বা তার বেশি ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি মিছিল-সভা-বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা বা কোনও ধরনের জনসমাবেশ করা যাবে না। আগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো অস্ত্র, লাঠি, বিস্ফোরক, পাথর, ইট বা ক্ষতিকর বস্তু বহনেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনহীন কোনও জিনিস ওই এলাকায় নিয়ে যাওয়া যাবে না।
তবে ডিউটিতে থাকা পুলিশকর্মী, মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী, নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মী এবং অনুমোদিত ব্যক্তিদের এই নির্দেশের বাইরে রাখা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এদিকে সারা রাজ্য মিলিয়ে 202টি স্ট্রংরুম করা হয়েছে। গণনার দিন নির্বাচন কমিশনের তরফে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পর্যবেক্ষকদের৷ সেখানে জানানো হয়েছে, প্রত্যেক রাউন্ড গণনার সময় উপস্থিত থাকতে হবে পর্যবেক্ষকদের৷ সবকিছু তাদেরই খতিয়ে দেখতে হবে৷ গণনার হিসেবে গরমিল হলে প্রথমে তাদেরই কাঠগড়ায় তোলা হবে৷
15 বুথে পুনর্নির্বাচন
দ্বিতীয় দফায় যে বুথগুলিতে ভোট নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে 15টি বুথে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করেছে কমিশন৷ এর মধ্যে 11টি মগরাহাট পশ্চিম ও 4টি ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের বুথ৷ 15টি বুথই দক্ষিণ 24 পরগনার৷ উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফার ভোটের পর 77টি বুথে নতুন করে ভোটগ্রহণের আবেদন জমা পড়েছিল৷ তার মধ্যে ফলতার 32টি, মগরাহাটের 13টি, ডায়মন্ড হারবারের 29টি ও বজবজের তিনটি বুথ ছিল৷ কমিশন সূত্রে খবর, ফলতা বিধানসভার কেন্দ্রে প্রায় 30টি বুথে ফের ভোট নেওয়া হবে৷ তবে সেই সিদ্ধান্ত এখনও জানানো হয়নি৷
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন 2026
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয় গত 15 মার্চ৷ এবার দুই দফায় ভোট গ্রহণ করা হয়েছে রাজ্যে৷ প্রথম দফার ভোট হয় গত 23 এপ্রিল৷ সেদিন রাজ্যের 16টি জেলার 152টি আসনে ভোট নেওয়া হয়৷ দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ হয় গত 29 এপ্রিল৷ সেদিন রাজ্যের সাত জেলার 142টি আসনে ভোট নেওয়া হয়৷ আগামী সোমবার, 4 মে ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হবে৷