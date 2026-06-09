জাহাঙ্গিরের গ্রেফতারির পরই সীমান্তে বেনজির নিরাপত্তা, অপরাধীদের নেপাল-লিংকের খোঁজে গোয়েন্দারা

জাহাঙ্গিরের গ্রেফতারির পরই সীমান্তে বেনজির নিরাপত্তা, অপরাধীদের নেপাল-লিংকের খোঁজে গোয়েন্দারা
রাজ্যের ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক প্রভাবশালী নেতা জনরোষ ও আইনি জটিলতা থেকে বাঁচতে নেপালকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করছেন ।
Published : June 9, 2026 at 5:37 PM IST
শিলিগুড়ি, 9 জুন: শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত থেকে ফলতার দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক জাহাঙ্গির খানকে গ্রেফতারের পরই ভারত-নেপাল সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। অভিযোগ, রাজ্যের ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক প্রভাবশালী নেতা জনরোষ ও আইনি জটিলতা থেকে বাঁচতে নেপালকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করছেন । জাহাঙ্গিরের গ্রেফতারির পর এই নিয়ে নতুন করে পদক্ষেপ করা হয়েছে এবং সীমান্তে কঠোর নজরদারি শুরু করতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন ।
সম্প্রতি এসটিএফ-এর হাতে গ্রেফতার হওয়া জাহাঙ্গির খান ফলতার দাপুটে নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন । রাজনৈতিকমহলের একাংশের দাবি, নিজেকে ‘পুষ্পা’ বলে জাহির করে প্রচারের আলোয় থাকা জাহাঙ্গিরও অন্যান্যদের মতোই গা ঢাকা দেওয়ার জন্য নেপাল পালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন । এসএসবি ও গোয়েন্দাদের যৌথ তৎপরতায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । এই গ্রেফতারের পরই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না সীমান্ত রক্ষী বাহিনী । পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে যাতায়াতকারী প্রতিটি মানুষের ওপর চলছে কড়া নজরদারি, এমনকি প্রয়োজনবোধে তল্লাশিও চালানো হচ্ছে । এসএসবি আধিকারিকদের স্পষ্ট বক্তব্য, সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষায় কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না ।
গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, কেবল জাহাঙ্গিরই নন, তৃণমূলের একাধিক প্রভাবশালী নেতা নেপালকে ট্রানজিট রুট হিসেবে বেছে নিয়েছেন । গোয়েন্দাদের সন্দেহের তালিকায় রয়েছে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকজন নেতা । তাঁদের খোঁজে জোর তল্লাশি চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা । অনুসন্ধানে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য, নেপালে গিয়ে পুজো দেওয়ার নাম করে নিজেদের অবস্থান গোপন রাখার চেষ্টা করছেন পলাতক নেতারা । খুন, তোলাবাজি এবং ভোট প্রক্রিয়ায় কারচুপির মতো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত এই নেতারা কেন এবং কীভাবে নেপালকে আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিচ্ছেন, তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা ৷ তাঁরা দেখেছেন, নেপাল সীমান্ত অত্যন্ত উন্মুক্ত হওয়ায় এবং সেখানে মোবাইল সিম কার্ড পরিবর্তন করা অত্যন্ত সহজ হওয়ায় অপরাধীরা বিনা বাধায় নজরদারি এড়িয়ে আত্মগোপন করতে পারছে ।
উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির মতো জেলাগুলো থেকে নেতাদের এই ধরনের পলায়ন মানসিকতা এবং তাদের নেপাল সংযোগ নিয়ে গোয়েন্দারা অত্যন্ত তৎপর । এর পেছনে কোনও আন্তর্জাতিক চক্র বা স্থানীয় কোনও এজেন্ট কাজ করছে কি না, তা নিয়েও তদন্ত চলছে । সীমান্ত রক্ষী বাহিনী নিরাপত্তা জোরদার করলেও, উন্মুক্ত সীমানার কারণে অপরাধীদের এই ধরনের কারসাজি রুখতে পারা কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ।
তবে আপাতত সীমান্তে কড়া প্রহরা বজায় রেখে পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিতেই মরিয়া এসএসবি । এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝারখারিয়া বলেন, "এসএসবির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে । তাদের নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে । সন্দেহভাজন কাউকে পেলেই তাকে পুলিশের হেফাজতে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে ।"