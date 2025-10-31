মতুয়া সমাজে SIR আতঙ্ক ! নভেম্বরে আন্দোলনে নামার ভাবনা একাংশের

মতুয়া সমাজে SIR আতঙ্ক ! নভেম্বরে আন্দোলনে নামার ভাবনা একাংশের
এসআইআর আতঙ্কে কলকাতা ও ঠাকুরনগরে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে মতুয়া সমাজের একাংশ ৷ বিজেপির আশ্বাসে সন্তুষ্ট নয়, দাবি মতুয়া নেতাদের একাংশের ৷
Published : October 31, 2025 at 2:37 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া সমাজের একাংশে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (Special Intensive Revision) নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে ৷ মতুয়া সম্প্রদায়ের একটা অংশ মনে করছে, এই প্রক্রিয়ায় তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কাটা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
বিশেষত উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া এবং সীমান্তবর্তী জেলার মতুয়াদের একাংশ এই SIR নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে ৷ নির্বাচন কমিশন 4 নভেম্বর থেকে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা শুরু করতে চলেছে ৷ তাই এর বিরুদ্ধে একাংশ মতুয়া নেতা নভেম্বরে কলকাতা ও ঠাকুরনগরে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর ৷
মতুয়া সমাজের মানুষদের একটা বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বসবাসকারী হলেও, তাঁদের একটা অংশ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে ৷ ফলে তাঁদের অধিকাংশের এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ অনেকে ভাবছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন এই বাংলায় থেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন ৷ কিন্তু, এবার হয়তো তাঁরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন ৷ ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা নিয়ে তাই তাঁদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে ৷
বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার অবশ্য এ বিষয়ে বলেছেন, "2014 সালের আগে আসুন বা পরে, যে হিন্দুরা এসেছে, সরকার আইন করে দিয়েছে যে আপনি যদি পাসপোর্ট নিয়ে বা না-নিয়ে আসেন, আপনি ভারতবর্ষে থাকবেন ৷" আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর বলেছেন, "আপনারা সিএএ-তে আপিল করুন ৷ আমরা ইলেকশন কমিশনের কাছে আবেদন করব যাতে আমাদের নাম, অর্থাৎ যাঁদের 2002 সালের লিস্টে নাম নেই, তাঁদের নাম যাতে না-কাটা হয় ৷"
তবে, বিজেপির এই আশ্বাসে মতুয়া সমাজের সব অংশ সন্তুষ্ট নন ৷ মতুয়া মহাসঙ্ঘের নেতা রঞ্জিত বাইন বলেন, "যাঁরা 20 থেকে 22 বছর আগে চলে এসেছেন, অতীতে যেখানে তাঁরা বসবাস করতেন সেই এলাকায় তাঁদের কেউ নেই ৷ তাহলে সেই মানুষটি বাংলাদেশের প্রমাণ কোথায় পাবে ! এগুলো আসলে মানুষকে চক্রান্ত করে, ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো ৷"
মতুয়া নেতা সুকেশ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, "এসআইআর-এর মাধ্যমে নাগরিকদের ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ৷ ভোট হচ্ছে মানুষের একটা মৌলিক অধিকার ৷ আর দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ক্ষেত্রে ভোট হল নাগরিকের মতামত প্রয়োগের একটা বড় জায়গা ৷ সেই ভোটাধিকার যদি কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে তার আর কোনও মূল্য থাকবে না ৷ ওই নাগরিক দেশে একটা গোলামে পরিণত হবে ৷"
এ নিয়ে অবশ্য চুপচাপ বসে নেই তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এর জন্য পালটা বিজেপিকে দুষছে তৃণমূলের নেতৃত্ব ৷ তৃণমূলের নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ করছেন, "মতুয়া শ্রেণিকে ওরা (বিজেপি) ধরে নিয়েছে, যে এরা কিছু বোঝে না ৷ এদেরকে ওরা যেভাবে বোঝাবে, সেটাই ওরা বুঝবে ৷ নাগরিক হলে তো ভোট দিতেই পারবে ৷ আর যে ভোট দিতে পারবে না, তাঁকে ওরা আবার একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে নাগরিকত্বের ৷" তাঁর অভিযোগ, বিজেপি নেতারা মতুয়া সমাজকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে ৷
অন্যদিকে, কংগ্রেস ও বামেরা মনে করছে এসআইআর প্রক্রিয়া বিজেপির বর্ধিত ভোট ব্যাংক তৈরির কৌশল হতে পারে ৷ তবে, দীর্ঘমেয়াদে এটি বিজেপির ঐতিহ্যগত ভোট ব্যাংকেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ৷ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের দাবি, "শাসক তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপির টানাপোড়েনে বাস্তবে মতুয়া সমাজকে ভোটের বাজারে বোড়ে হিসাবে ব্যবহার করছে ৷ দু’পক্ষ পাশে থাকার আশ্বাস দিলেও, এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশি আশঙ্কায় রয়েছে মতুয়া সমাজ ৷"
এই পরিস্থিতিতে চুপ করে বসে নেই মতুয়া সমাজের একাংশ ৷ তাঁদের এই অস্থিরতার মাঝে নভেম্বর মাসে কলকাতা ও ঠাকুরনগর অঞ্চলে একটি বৃহত্তর গণআন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে ৷ মতুয়া সমাজের একাংশ জানিয়েছেন শীঘ্রই এই নিয়ে তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে ৷ শুধু ঠাকুরনগর নয়, কলকাতাতেও তারা প্রতিবাদে রাজপথে নামবে ৷