বিরোধী দলনেতা ইস্যুতে স্পিকারকে দেওয়া তৃণমূলের চিঠি ফেরাল সচিবালয়, ক্ষুব্ধ কুণালরা

বিধানসভা চত্বরে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ । স্পিকারের সচিবের টেবিলে জোরপূর্বক চিঠিটি রেখে ভিডিয়ো রেকর্ড করে আনেন তৃণমূল নেতৃত্ব ।

বিরোধী দলনেতা ইস্যুতে স্পিকারকে দেওয়া তৃণমূলের চিঠি ফেরাল সচিবালয়
Published : June 2, 2026 at 7:03 PM IST

কলকাতা, 2 জুন: একদিকে যখন ভোট-পরবর্তী হিংসা ও দলের উপর নেমে আসা চাপের অভিযোগ নিয়ে ধর্মতলার রাস্তায় ধরনায় বসেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক তখনই বিধানসভার অন্দরে স্পিকার বনাম তৃণমূল সংঘাত চরম আকার ধারণ করল । মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর উদ্দেশে দেওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি জমা নিতে সরাসরি অস্বীকার করে স্পিকারের সচিবালয় ।

আর এই অভূতপূর্ব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বিধানসভা চত্বরে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল বিধায়ক তথা দলীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, স্পিকারের সচিবের টেবিলে জোরপূর্বক চিঠিটি রেখে ভিডিয়ো রেকর্ড করে আনেন তৃণমূল নেতৃত্ব । শেষমেশ ইমেল মারফত সেই চিঠি পাঠানো হয় স্পিকারের দফতরে ।

ঠিক কী ঘটে এদিন বিধানসভায় ? তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত একটি চিঠি স্পিকারের কাছে জমা দেওয়ার জন্য এদিন বিধানসভায় যায় কুণাল ঘোষের নেতৃত্বাধীন ঘাসফুল শিবিরের একটি প্রতিনিধি দল । কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর পর স্পিকারের সচিব জানান, বিরোধী দলের কোনও চিঠি আর রিসিভ করা যাবে না । সোমবার একটি চিঠি জমা নেওয়ার পরেই স্পিকার নাকি কড়া নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর পূর্বানুমতি ছাড়া বিরোধীদের থেকে কোনও চিঠি নেওয়া সম্ভব নয় ।

সচিবালয়ের এই যুক্তি শুনেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন কুণাল ঘোষ । বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পিকার এবং বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ উষ্মা প্রকাশ করেন । কুণাল প্রশ্ন তোলেন, "উনি (স্পিকার) যদি বিধানসভায় না-থাকেন বা ব্যস্ত থাকেন, তাহলে কি আমরা একটা চিঠিও জমা দিতে পারব না ? আমরা তো ওঁর সঙ্গে দেখাও করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু উনি দেখাও করলেন না, আবার আমাদের চিঠিও নেওয়া হবে না ? এটা কী ধরনের নিয়ম চলছে বিধানসভায় ?"

কুণাল ঘোষ আরও জানান, সোমবারও তাঁরা একটি চিঠি জমা দিয়েছিলেন । সেই চিঠিতে 'রিসিভড স্ট্যাম্প' মেরে 'কনটেন্ট নট ভেরিফায়েড' (বিষয়বস্তু যাচাই করা হয়নি) লিখে রিসিভ করা হয়েছিল । এদিনও তাঁরা সেভাবেই চিঠিটি জমা নেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন । কিন্তু বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে ফোন করা হলে তিনিও চিঠি নিতে স্পষ্ট বারণ করে দেন । তবে চিঠি রিসিভ না-করায় দমে যাননি তৃণমূল নেতৃত্ব । কুণাল ঘোষ জানান, তাঁরা স্পিকারের সচিবের টেবিলেই ওই চিঠিটি রেখে আসেন । প্রমাণ হিসেবে পুরো ঘটনার একটি স্পষ্ট ভিডিয়ো রেকর্ড করে নিয়ে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে আসেন তাঁরা । পরে সেই একই চিঠি ইমেল করে স্পিকারের কাছে পাঠানো হয় ।

এই ঘটনার পাশাপাশি স্পিকারের সচিবালয়ের রদবদল নিয়েও এদিন চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন কুণাল ঘোষ । তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, মঙ্গলবার ওই সচিবের সমস্ত অধিকার খর্ব করা হয়েছে এবং তড়িঘড়ি তাঁকে অন্য দফতরে বদলি করে দেওয়া হয়েছে । তৃণমূলের অভিযোগ, "নিশ্চয়ই ভেতরে এমন কোনও কাজ করা হচ্ছে, যার বিরোধিতার কোনও লিখিত প্রমাণ বা রেকর্ড সরকার রাখতে চাইছে না ।" বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতেই সুপরিকল্পিতভাবে চিঠি জমা নেওয়া বন্ধ করা হচ্ছে বলে দাবি ঘাসফুল শিবিরের ।

কিন্তু কী লেখা ছিল ওই চিঠিতে ? জানা গিয়েছে, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পদের আইনি দাবি জানিয়েই স্পিকারকে ওই চিঠি দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত ওই পত্রে জানানো হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পরিষদীয় দলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ করা হয়েছে । যেখানে বিরোধী দলনেতা হিসেবে প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটি লিডার হিসেবে অসীমা পাত্র ও নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিফ হুইপ পদে ফিরহাদ হাকিমের নাম সুপারিশ করা হয়েছে ।

তৃণমূলের দাবি, সংসদীয় ও পরিষদীয় আইন অনুযায়ী কে বিরোধী দলের নেতা হবেন, সেই বিষয়ে দলের নির্দেশই চূড়ান্ত । এর জন্য আলাদা করে বিধায়কদের স্বাক্ষরের কোনও প্রয়োজন নেই । অতীতে 2001 সালে পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা 2021 সালে শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়নের নজির টেনে তৃণমূলের দাবি, প্রথা ও সংসদীয় ঐতিহ্য মেনে অবিলম্বে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক । চিঠিতে এ-ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, গত 15 মে স্পিকার নির্বাচনের দিন স্বাগত ভাষণে স্পিকার ইতিমধ্যেই কার্যত শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন, তাই এখন কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা । ভবিষ্যতে স্পিকার অন্য কোনও সিদ্ধান্ত নিলে যাতে তাঁকে আইনিভাবে চ্যালেঞ্জ করা যায়, সেই কৌশল হিসেবেই আগেভাগে চিঠি দিয়ে রাখল তৃণমূল ।

অন্যদিকে, বিধানসভায় চিঠি জমা না-নেওয়া প্রসঙ্গে রাজ্যের বর্ষীয়ান রাজনীতিক তাপস রায় জানিয়েছেন, এই চিঠি সংক্রান্ত রেজোলিউশন নিয়ে ইতিমধ্যেই একটি মামলা চলছে এবং সিআইডি তদন্ত হচ্ছে । হতে পারে সেই আইনি জটিলতার কারণেই স্পিকারের দফতর থেকে চিঠিটি গ্রহণ করতে চাওয়া হয়নি । সব মিলিয়ে বিধানসভা ভোটের পর সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী আসনের দখল কার হাতে যাবে এবং শাসক-বিরোধী এই চিঠি-তরজা আগামী দিনে কোন নতুন মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার ।

