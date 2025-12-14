পরিচ্ছন্ন থাকা চাই মিড-ডে মিলের রান্নাঘর, ডুয়ার্সে হাতির হানা রুখতে নির্দেশ পর্ষদ সভাপতির

পরিচ্ছন্ন থাকা চাই মিড-ডে মিলের রান্নাঘর, ডুয়ার্সে হাতির হানা রুখতে নির্দেশ পর্ষদ সভাপতির
মিড-ডে মিলের খাবারের গন্ধে স্কুলে হাতির হানা, দাবি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৷ মাধ্যমিকের পরীক্ষায় সব কেন্দ্রে সিসিটিভি বাধ্যতামূলক করতে নির্দেশ পর্ষদ সভাপতির ৷
Published : December 14, 2025 at 8:45 PM IST
জলপাইগুড়ি, 14 ডিসেম্বর: মিড-ডে মিলের খাবারের গন্ধে যাতে হাতি না-চলে আসে, সেই নিয়ে এবার বিশেষ নির্দেশ দিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ ডুয়ার্সের জঙ্গল এলাকার স্কুলের হাতির হানার ঘটনা প্রায়শই ঘটে ৷ তাই হাতির হানা আটকাতে স্কুলের মিড-ডে মিলের রান্না ঘর পরিষ্কার রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷ মিড-ডে মিলের খাবার পরিবেশনের পর যাতে রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন থাকে, তা নিশ্চিত করতে বলেছেন পর্ষদ সভাপতি ৷
এ দিন জলপাইগুড়ির জেলাশাসকের দফতরে মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে বৈঠকে বসেন পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সেখানেই স্কুলগুলিতে হাতির হানার বিষয়টি নিয়ে নির্দেশিকার কথা উল্লেখ করেন তিনি ৷ রামানুজ বলেন, "রাজ্যের 19টি জেলার বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে ৷ জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় 9 হাজার পড়ুয়া 2026 সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছে ৷ জঙ্গল লাগোয়া স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের বিষয়টি খেয়াল রাখা হচ্ছে ৷ যাতে জঙ্গল থেকে স্কুলে হাতি না-চলে আসে ৷"
পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "স্কুলগুলিতে যাতে হাতির আক্রমণ না-ঘটে, তা দেখা হচ্ছে ৷ মিড-ডে মিলের রান্না ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের যাতে সমস্যা না-হয়, সেটা দেখা হচ্ছে ৷ বন দফতরের পক্ষ থেকে যাতে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটাও বলা হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "জেলায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও, পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা কমানো হয়েছে ৷ যেসব পরীক্ষা কেন্দ্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো, পরীক্ষা চালাতে সুবিধে হবে প্রশাসনের, সেখানেই পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়েছে ৷ সেই সব পরীক্ষা কেন্দ্রে ঘরের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷"
জলপাইগুড়ি জেলার বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি ৷ জেলা প্রশাসন সেই ব্যবস্থা করেছে বলে জানান তিনি ৷ মাধ্যমিকে প্রশ্নপত্র যাতে কোনোভাবেই বাইরে বের না-হয়, তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷
এনিয়ে পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, মাধ্যমিক পরীক্ষার সব কেন্দ্রে সিসিটিভি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ 2026 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেই নিয়ম বজায় রাখা হয়েছে ৷ তাই সব পরীক্ষা কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা বাধ্যতামূলক থাকছে ৷ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়নের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি ৷
এমনকি প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে, সিরিয়াল নম্বর ও কিউআর কোড থাকছে গতবছরের মতো ৷ যাতে কোনোভাবে যদি প্রশ্ন ফাঁস হয়, সেক্ষেত্রে কিউআর কোড স্ক্যান করে বোঝা যাবে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রের, কোন ঘর ও কোন পরীক্ষার্থীর প্রশ্ন বাইরে এসেছে ৷ উল্লেখ্য, 2023 সাল থেকে এই নয়া নিয়ম চালু করেছে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ যার পর থেকে প্রশ্নপত্রের ছবি বাইরে বের হওয়ার ঘটনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে জানাচ্ছে পর্ষদ ৷