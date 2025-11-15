চালু হচ্ছে রাজ্যের দ্বিতীয় ও প্রথম বেসরকারি পশু চিকিৎসার মেডিক্যাল কলেজ

চালু হচ্ছে রাজ্যের দ্বিতীয় ও প্রথম বেসরকারি পশু চিকিৎসার মেডিক্যাল কলেজ
বেসরকারি এই পশু চিকিৎসার মেডিক্যাল কলেজে শুরু হয়ে গিয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়া ৷ রাজ্যে আরও ভেটেরিনারি হাসপাতাল প্রয়োজন, জানাচ্ছেন পশুরোগ বিশেষজ্ঞরা ৷
Published : November 15, 2025 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: রাজ্যে তৈরি হচ্ছে প্রথম বেসরকারি পশু চিকিৎসার মেডিক্যাল কলেজ ৷ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান JIS গ্রুপের তত্ত্বাবধানে হুগলির মগরায় গড়ে উঠেছে এই পশুরোগ মেডিক্যাল কলেজ ৷ শুক্রবার তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করল বেসরকারি ওই সংস্থাটি ৷ 30 একর জমির উপর গড়ে ওঠা এই নতুন মেডিক্যাল কলেজের নাম JIS College of Veterinary & Animal Sciences (IISCOVAS) ৷ এখানে 80টি আসন সংখ্যা রয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই 50 শতাংশের বেশি পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ তথা চিকিৎসক মোজাম্মেল হক ৷
এই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রার্থীদের অবশ্যই ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (NEET) উত্তীর্ণ হতে হবে ৷ সাধারণ শ্রেণি অর্থাৎ, জেনারেল ক্যাটাগরির আবেদনকারীদের উচ্চমাধ্যমিক (10+2) স্তরে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও ইংরেজিতে ন্যূনতম 50 শতাংশ নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক ৷ সংরক্ষিত শ্রেণির ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুযায়ী নম্বরের ক্ষেত্রে ছাড় মিলবে ৷
আবেদনকারীর বয়স 18 থেকে 25 বছরের মধ্যে হতে হবে ৷ কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, "আমাদের মোট ফ্যাকাল্টি সংখ্যা 87 জন ৷ প্রথম ধাপে ভর্তির জন্য 6 নভেম্বর থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে ৷ আজকে মেরিট লিস্ট বেরোচ্ছে ৷ 17 নভেম্বর সশরীরে উপস্থিত থেকে ভেরিফিকেশন করতে হবে পড়ুয়াদের ৷ তারপর দ্বিতীয় ধাপে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে ৷ ক্লাস শুরু হবে 1 ডিসেম্বর থেকে ৷ আমাদের এখানে সাড়ে চার বছরের কোর্স এবং এক বছরের ইন্টার্নশিপ ৷"
এখনও পর্যন্ত রাজ্যে একটি মাত্র পশুরোগের মেডিক্যাল কলেজে রয়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সেই সরকারি কলেজটি চলে বেলগাছিয়ায় ৷ 1893 সালে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল অবিভক্ত বাংলায় ৷ বর্তমানে সেটি একটি সুসংহত বিশ্ববিদ্যালয় ৷ পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভেটেরিনারি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা স্বীকৃতি পেল নতুন এই বেসরকারি পশুচিকিৎসার মেডিক্যাল কলেজটি ৷
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পশুরোগ মেডিক্যাল কলেজে আপাতত স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শুরু হচ্ছে ৷ ধীরে-ধীরে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোর্সও চালু করার ভাবনায় রয়েছে বেসরকারি এই সংস্থা ৷ এই কোর্সের জন্য ভর্তি হতে গেলে বার্ষিক খরচ হবে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা ৷
মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ চিকিৎসক মোজাম্মেল হক বলেন, "এটা খুবই দরকার ছিল ৷ কারণ, একজন পশু চিকিৎসককে দিনে 55 হাজার 770টি অসুস্থ পশুর চিকিৎসা করতে হয় ৷ কিন্তু আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, একজন চিকিৎসকের 10 হাজার পশুর চিকিৎসা করার কথা ৷ ফলে এই ধরনের মেডিক্যাল কলেজ আরও গড়ে ওঠা উচিত ৷"
এই নিয়ে সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানিয়েছেন, ছোট থেকেই বাড়ির পোষ্যদের চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিপাকে পড়তেন তিনি ৷ তাই তখন থেকেই তাঁর পরিকল্পনা ছিল পশু হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার ৷ সেই স্বপ্নই এবার বাস্তবায়িত করা হল ৷
সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার ত্বরণজিৎ সিং বলেন, "ছোটবেলায় আমরা সরকারি চিকিৎসকদের অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়ে তাঁদের বাড়ি নিয়ে আসতাম পোষ্যদের চিকিৎসা করানোর জন্য ৷ সেই থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল এটার ৷ আজ অর্থ, সুযোগ ও জায়গা পেয়েছি ৷ তাই ইচ্ছেটা পূরণ করলাম ৷" যদিও তিনি বলেন, "2022 সাল থেকে আমাদের এই প্রজেক্ট শুরু হয়েছে ৷ 2023 সালে আমরা পশু হাসপাতাল চালু করেছিলাম ৷ ভারত সরকার কিছু কারণবশত আমাদের এই প্রজেক্ট আটকে দিয়েছিল ৷ অনেক কষ্ট করে আমরা আমাদের এই প্রজেক্টটা আবার চালু করেছি ৷ নয়তো এটা আগের বছরেই শুরু হয়ে যেত ৷"