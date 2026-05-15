রবিবার 16 ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, বিকল্পপথ ঘোষণা কলকাতা পুলিশের

রবিবার 16 ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, বিকল্পপথ ঘোষণা কলকাতা পুলিশের
বিদ্যাসাগর সেতুর স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল এবং বেয়ারিং বদলের কাজ করা হবে ৷
Published : May 15, 2026 at 3:40 PM IST
কলকাতা, 15 মে: মেরামতির কাজের জন্য আবার বন্ধ হচ্ছে বিদ্যাসাগর সেতু অর্থাৎ, দ্বিতীয় হুগলি সেতু ৷ এবার টানা 16 ঘণ্টা বন্ধ থাকবে কলকাতা শহরের বাইরে বেরনোর এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি ৷ আগামী 17 মে, রবিবার ভোর 5টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত দ্বিতীয় হুগলি সেতু সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বলে কলকাতা পুলিশের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটির তরফে বিদ্যাসাগর সেতুর স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল এবং বেয়ারিং বদলের কাজ করা হবে ৷
কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় কুমার নন্দের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জনসুরক্ষা ও যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ কাজ চলাকালীন বিদ্যাসাগর সেতু এবং তার সংযোগকারী র্যাম্প দিয়ে কোনও যান চলাচল করবে না ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, যানজট এড়াতে একাধিক বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷
পশ্চিমমুখী যানবাহন, যেগুলি এজেসি বোস রোড হয়ে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে যাবে, সেগুলিকে টার্ফ ভিউ থেকে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ৷ সেখান থেকে স্ট্র্যান্ড রোড ও হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ একইভাবে খিদিরপুর ও কেপি রোডের দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে স্ট্র্যান্ড রোডের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ৷
পুলিশ আরও জানিয়েছে, প্রয়োজনে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আর্টেরিয়াল রোড দিয়েও যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে ৷ ফলে ওইদিন সকাল থেকেই দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় যানবাহনের চাপ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷ কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে সাধারণ মানুষকে আগে থেকে নিজেদের যাত্রাপথ পরিকল্পনা করার কথা বলা হয়েছে ৷ বিশেষ করে বিমানবন্দর, রেলস্টেশন বা জরুরি কাজে বেরনো যাত্রীদের অতিরিক্ত সময় হাতে নিয়ে রওনা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, বিদ্যাসাগর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য এর আগেও একাধিকবার আংশিক যান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল ৷ তবে, এবার টানা 16 ঘণ্টার জন্য সম্পূর্ণ যান চলাচল বন্ধ করছে কলকাতা পুলিশ ৷ ফলে কলকাতা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার উপর বড় প্রভাব পড়তে পারে বলেই মনে করছে পুলিশ প্রশাসন ৷
সাধারণ মানুষকে যাতে কোনোরকমের অসুবিধায় পড়তে না হয় তার জন্য বদ্ধপরিকর লালবাজার। ঘটনার দিন অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ কর্মীকে রাস্তায় নামানো হবে যাতে সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা না-হয় ৷