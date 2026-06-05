চলবে সংস্কার কাজ, রবিবার ভোর থেকে 16 ঘণ্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

চলবে সংস্কার কাজ, রবিবার ভোর থেকে 16 ঘণ্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু
ঘুরপথে চালানো হবে যানবাহন ৷ দ্বিতীয় হুগলি সেতুর দিকে যাওয়া সব যানবাহনকে হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ৷
Published : June 5, 2026 at 7:05 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: মেরামতির কাজের জন্য আবার বন্ধ হচ্ছে বিদ্যাসাগর সেতু অর্থাৎ, দ্বিতীয় হুগলি সেতু ৷ এবার টানা 16 ঘণ্টা বন্ধ থাকবে কলকাতা শহরের বাইরে বেরনোর এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি ৷ আগামী 7 জুন, রবিবার ভোর 5টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বলে কলকাতা পুলিশের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটির তরফে বিদ্যাসাগর সেতুর স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল এবং বেয়ারিং বদলের কাজ করা হবে ৷
কলকাতার পুলিশের কমিশনারের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জনসুরক্ষা ও যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ কাজ চলাকালীন বিদ্যাসাগর সেতু এবং তার সংযোগকারী র্যাম্প দিয়ে কোনও যান চলাচল করবে না ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, যানজট এড়াতে একাধিক বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷
এজেসি বোস রোড হয়ে জিরাট আইল্যান্ডের দিক থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পশ্চিমমুখী যানবাহনকে হেস্টিংস ক্রসিং হয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ৷ কেপি রোড হয়ে জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ড দিক থেকে আসা পশ্চিমমুখী যানবাহনকেও 11 ফার্লং গেট থেকে বিকল্প পথে পাঠানো হবে ৷
খিদিরপুরের সিজিআর রোডের দিক থেকে সেতুর দিকে আসা পূর্বমুখী যানবাহনকে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে ঘুরিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ও হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ৷ কেপি রোড দিয়ে বিদ্যাসাগর সেতুর র্যাম্পের দিকে আসা যানবাহনগুলিকেও ওয়াই-পয়েন্টের কাছ থেকে বিকল্প রুটে পাঠানো হবে ৷ প্রয়োজনে শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সড়কেও ট্রাফিক ডাইভারশন কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ৷
দ্বিতীয় হুগলি সেতু বন্ধ থাকায় নাগরিকদের কাছে পুলিশের তরফে বিশেষ আবেদন জানানো হয়েছে ৷ কলকাতা পুলিশ নাগরিকদের কাছে অনুরোধ করেছে, ওই দিন যাত্রার আগে বিকল্প রুট সম্পর্কে জেনে নিতে এবং অতিরিক্ত সময় হাতে নিয়ে বেরোতে ৷ বিশেষ করে হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের হাওড়া ব্রিজ বা অন্যান্য নির্ধারিত রুট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ রবিবার সকাল 5টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে ৷