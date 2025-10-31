রবিবার সংস্কার কাজের জন্য বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু, কোন পথে যান চলাচল ?

রবিবার সংস্কার কাজের জন্য বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু, কোন পথে যান চলাচল ?
বিকল্প রুট ঘোষণা করেছে কলকাতা পুলিশ ৷ রবিবার হওয়ায় সাধারণের হয়রানি কম হওয়ার আশা করছে ট্রাফিক বিভাগ ৷
Published : October 31, 2025 at 5:47 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: ফের বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু অর্থাৎ, দ্বিতীয় হুগলি সেতু ৷ এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ৷ লালবাজার সূত্রের খবর, রবিবার সকাল থেকে আট ঘণ্টার জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু ৷ জানা গিয়েছে, সেতুর কেবল ও বিয়ারিং সংস্কারের কাজের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটি ৷
কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা এ নিয়ে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন ৷ সেখানে বলা হয়েছে, আগামী 2 নভেম্বর রবিবার সকাল 6টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত সেতুর উপর কোনওরকম যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে ৷ এই সময়ের মধ্যে ঘুরপথে যান চলাচল করবে ৷ সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকাও জারি করেছে কলকাতা পুলিশ ৷
এই সময়ের মধ্যে সেতু ও সংলগ্ন র্যাম্প বন্ধ থাকায় বড়সড় যানজটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে গঙ্গার দুই পাড়ের জেলা কলকাতা ও হাওড়ায় ৷ বিশেষ করে কলকাতা শহরের দক্ষিণ অংশ থেকে হাওড়াগামী যানবাহনের উপর প্রভাব বেশি পড়বে বলে জানাচ্ছে ট্রাফিক বিভাগ ৷ প্রতিদিন হাজার-হাজার অফিসযাত্রী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ এই সেতু ব্যবহার করেন ৷ রবিবার হলেও, এর প্রভাব অবশ্যই পড়বে ৷ ফলে রবিবার সকালে হেস্টিংস, খিদিরপুর, আলিপুর, রেড রোড এবং স্ট্র্যান্ড রোড সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক যানজট হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে বিকল্প রুট সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে-
এজেসি বোস রোড থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর দিকে যাওয়া যানবাহনকে টার্ফ ভিউ হয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড দিয়ে ঘুরিয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে পাঠানো হবে ৷
জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ড ও খিদিরপুরের দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে স্ট্র্যান্ড রোডে ৷ এছাড়া কেপি রোডের গাড়িগুলিকে রেড রোড হয়ে বিকল্প পথে চালিত করা হবে ৷
কলকাতা ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে ৷ তবে অনেকের আশঙ্কা, বিকল্প পথে যানবাহনের চাপ বাড়ায় রবিবার সকালেও অফিস বা হাসপাতালগামী সাধারণ মানুষকে সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে ৷
যানজটের সমস্যা থেকে বাঁচতে পুলিশের পরামর্শ, জরুরি প্রয়োজনে নাগরিকরা হাতে সময় নিয়ে আগে থেকে যাত্রা করুক ৷ সেই সঙ্গে বিকল্প রুটগুলি ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে কলকাতা পুলিশ ৷