রবিবার 12 ঘণ্টার জন্য বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু, জানুন বিকল্পপথ

রবিবার 12 ঘণ্টার জন্য বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু, জানুন বিকল্পপথ
সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে বিকল্প পথে যান চলাচল ৷ হবে সেতুর স্টে-কেবল, হোল্ডিং কেবল ও বেয়ারিং প্রতিস্থাপনের কাজ ৷
Published : February 6, 2026 at 5:04 PM IST
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: গুরুত্বপূর্ণ মেরামতি ও পুনর্নির্মাণের কাজের জন্য আগামী রবিবার, 8 ফেব্রুয়ারি টানা 12 ঘণ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর অর্থাৎ, দ্বিতীয় হুগলি সেতু ৷ সকাল 6টা থেকে সন্ধে 6টা পর্যন্ত দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে সবরকমের যান চলাচল বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ ৷
বলা হয়েছে, হুগলি নদী ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটির উদ্যোগে সেতুর স্টে-কেবল, হোল্ডিং কেবল ও বেয়ারিং প্রতিস্থাপনের কাজ চলবে ৷ জনসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন ৷
বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকায় শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বিকল্প পথে যান চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ এই সময়ে কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে ৷
কোন পথে চলবে যানবাহন ?
জিরাট আইল্যান্ডের দিক থেকে AJC বোস রোড হয়ে আসা পশ্চিমমুখী গাড়িগুলিকে হেস্টিংস ক্রসিং হয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করতে হবে ৷ অথবা হেস্টিংস থেকে ডানদিকে ঘুরে যেতে হবে কেপি রোড ধরে ।
জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ডের দিক থেকে কেপি রোড হয়ে আসা গাড়ি 11 ফারলং গেট থেকে হেস্টিংসের দিকে ঘুরে সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজে উঠবে ৷
খিদিরপুরের দিক থেকে CGR রোড হয়ে আসা পূর্বমুখী গাড়িগুলি হেস্টিংস ক্রসিং থেকে বাঁ-দিকে ঘুরে সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজে যেতে পারবে ৷
ঘোড়া পাস সংলগ্ন ওয়াই-চ্যানেল র্যাম্প ব্যবহারকারী যানবাহন, ওয়াই-চ্যানেল থেকে 11 ফারলং গেট হয়ে কেপি রোড ও রেড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে যাবে ৷
তবে, প্রয়োজন অনুযায়ী শহরের অন্যান্য প্রধান রাস্তাগুলিতে-ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও ডাইভারশন করা হতে পারে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ৷
পাশাপাশি, পুলিশ প্রশাসনের তরফে আবেদন করা হয়েছে, রবিবার সাধারণ মানুষ যাতে আগেভাগে গন্তব্য অনুযায়ী যাত্রাপথের পরিকল্পনা করে নেয় ৷ বিশেষ করে অফিসযাত্রী ও দূরপাল্লার গাড়িচালকদের বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে ওইদিন কলকাতা হয়ে হাওড়া স্টেশনে এক্সপ্রেস ট্রেন ধরতে যাওয়া যাত্রীদের হাতে সময় নিয়ে বের হতে পরামর্শ দিয়েছে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ৷