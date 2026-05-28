রবিবার দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু, জেনে নিন বিকল্প রুট

রবিবার দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু, জেনে নিন বিকল্প রুট
মেরামতির কাজের জন্য দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে আট ঘণ্টা যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে ৷ সেজন্য বিকল্প রুটের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা পুলিশ ৷
Published : May 28, 2026 at 12:34 PM IST
কলকাতা, 28 মে: আগামী রবিবার সকাল থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হবে বিদ্যাসাগর সেতু । গুরুত্বপূর্ণ মেরামতির কাজের জন্য সেতু বন্ধ রাখা হবে ৷ কলকাতা পুলিশ কমিশনারের দফতর থেকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 31 মে (রবিবার) সকাল ছ'টা থেকে দুপুর দু'টো পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে যান চলাচল বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে ।
জানা গিয়েছে, সেতুর স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল ও বেয়ারিং বদল এবং সংস্কারের কাজ করবে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটি । জন নিরাপত্তা এবং যান চলাচলের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন । এই সময়ে কোনও ধরনের গাড়িকেই বিদ্যাসাগর সেতু এবং তার সংযোগকারী র্যাম্প ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না । ফলে রবিবার সকালে কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতে ব্যাপক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে ।
কোন কোন রুটে বদল?
কলকাতা পুলিশের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকার কারণে বিভিন্ন দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । এজেসি বোস রোড হয়ে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা পশ্চিমমুখী যানবাহনগুলিকে টার্ফ ভিউ ও হেস্টিংস মোড় দিয়ে ঘুরিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ও হাওড়া ব্রিজের দিকে পাঠানো হবে । কেপি রোড থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা গাড়িগুলিকেও 11 ফার্লং গেট থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । খিদিরপুরের দিক থেকে সিজিআর রোড হয়ে আসা পূর্বমুখী গাড়িগুলিকে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে বিকল্প রুটে পাঠানো হবে । ঘোড়া পাস সংলগ্ন ওয়াই-পয়েন্ট থেকেও যানবাহনের গতিপথ পরিবর্তন করা হবে বলে জানানো হয়েছে ।
সাধারণ মানুষের জন্য পরামর্শ
পুলিশ সূত্রে খবর, পরিস্থিতি অনুযায়ী শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাতেও ট্র্যাফিক ডাইভারশন করা হতে পারে । তাই রবিবার সকালে যাত্রীদের হাতে বাড়তি সময় হাতে নিয়ে বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, জরুরি প্রয়োজন না-থাকলে ওই সময় বিদ্যাসাগর সেতুর রুট এড়িয়ে চলাই ভালো । হাওড়া ব্রিজ এবং অন্যান্য বিকল্প রুট ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে । বিশেষ করে অফিসযাত্রী, বিমানবন্দরের যাত্রী এবং পণ্যবাহী গাড়ির চালকদের আগে থেকেই রুট পরিকল্পনা করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
কলকাতা পুলিশের তরফে আরও জানানো হয়েছে, ট্র্যাফিক কর্মীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোতায়েন থাকবেন এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত ডাইভারশন কার্যকর করা হবে ।