ফের বন্ধ থাকছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, কবে ? কোন বিকল্প পথে যাতায়াত

ফের বন্ধ থাকছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, কবে ? কোন বিকল্প পথে যাতায়াত
দ্বিতীয় হুগলি সেতু মেরামতির কাজ হবে । তার জন্য যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকছে । বিকল্প পথ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ ৷
Published : November 13, 2025 at 5:19 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: আবারও বন্ধ থাকছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু ৷ সেতুর 'স্টে' ও 'হোল্ডিং ডাউন' কেবল এবং 'বিয়ারিংস' প্রতিস্থাপন ও সংস্কার কাজের জন্যই তা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । কাজটি হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটি পরিচালনা করবে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ ।
রবিবার অর্থাৎ 16 নভেম্বর বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু ৷ ওইদিন সকাল 5টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে এই সেতু । যার ফলে এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর সেতু এবং এর র্যাম্পগুলিতে কোনও যান চলাচল করা যাবে না ।
কলকাতার নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মা সেতু বন্ধ নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন । ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যান চলাচলের সুবিধার্থে একাধিক বিকল্প পথ নির্ধারণ করা হয়েছে ৷ যাতে শহরের যান চলাচলে বড় ধরনের বিঘ্ন না ঘটে । কারণ কলকাতা ও হাওড়ায় আসার জন্য প্রচুর মানুষ দ্বিতীয় হুগলি সেতুর উপর নির্ভর করে ৷
যানবাহন চলাচলের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা:
- এজেসি বোস রোড দিয়ে জিসাস আইল্যান্ডের দিক থেকে আসা সমস্ত পশ্চিমমুখী গাড়ি টার্ফ ভিউয়ের কাছে রেড রোড ধরে হেস্টিংস ক্রসিং হয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড-স্ট্র্যান্ড রোড-হাওড়া ব্রিজের পথে যাবে ।
- কেপি রোডের দিক থেকে আসা পশ্চিমমুখী গাড়িগুলিকে 11 ফারলং গেট থেকে ঘুরিয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড-স্ট্র্যান্ড রোড-হাওড়া ব্রিজের পথে পাঠানো হবে ।
- সিজিআর রোড দিয়ে খিদিরপুরের দিক থেকে আসা পূর্বমুখী যানবাহনগুলিও হেস্টিংস ক্রসিং থেকে সেন্ট জর্জেস গেট রোড হয়ে স্ট্র্যান্ড রোড-হাওড়া ব্রিজের পথে চালিত হবে ।
- কেপি রোডের ওয়াই পয়েন্ট থেকে ঘোড়া পাসের দিক দিয়ে আসা যানবাহনগুলিকেও বিকল্প রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ।
প্রয়োজনে শহরের অভ্যন্তরীণ একাধিক রাস্তা দিয়েও ট্র্যাফিক ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ ৷ কলকাতা পুলিশের তরফে আরও জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত 16 ঘণ্টা ধরে চলবে সেতুর মেরামতির কাজ । এর ফলে যান চলাচলে সাময়িক অসুবিধা হলেও, নিরাপত্তা ও জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ।
অর্থাৎ 16 নভেম্বর রবিবার সকাল 5টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতু সম্পূর্ণভাবে যান চলাচলের জন্য বন্ধ থাকার ফলে যাত্রী ও গাড়িচালকদের আগেই বিকল্প পথ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে কলকাতা পুলিশ ।