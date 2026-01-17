আবার বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, ক্ষোভে ফুঁসছেন নিত্যযাত্রীরা
'রবিবার মানেই কি আমাদের জীবন থেমে থাকবে'- বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকা নিয়ে এভাবেই ক্ষোভ উগরে দিলেন নিত্যযাত্রীরা ৷
Published : January 17, 2026 at 10:01 AM IST
হাওড়া, 17 জানুয়ারি: ফের আট ঘণ্টার জন্য বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু, অর্থাৎ বিদ্যাসাগর সেতু ৷ কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এই সেতু । রবিবার ভোর পাঁচটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্তব্ধ থাকবে যান চলাচল। সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কারণ দেখিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও, প্রশ্ন উঠছে কাজের গতি ও পরিকল্পনা নিয়ে।
কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেতুর উপর দিয়ে কোনও ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এই সময়ে স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল ও বিয়ারিং বদলানোর কাজ হতে পারে। কর্তৃপক্ষের ভাষায়, “সেতুর দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার স্বার্থেই এই রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।”
কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রশ্ন ভিন্ন। তাঁদের অভিযোগ, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা সংস্কার কাজ যেন শেষই হচ্ছে না ! 2023 সালের শেষ দিকে প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছিল ৷ 2024 সালের গোড়ায় তা দ্রুত গতিতে চলবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। তখন বলা হয়েছিল, ছ’মাসের মধ্যেই কাজ শেষ হবে। বাস্তবে এক বছর পেরিয়ে গেলেও পরিস্থিতি খুব একটা বদলায়নি। নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, "কাজ চলছে শম্বুক গতিতে আর তার ফলে ভোগান্তির মিটছে না ।"
প্রায় প্রতি রবিবার সেতু বন্ধ থাকায় সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়ছেন কর্মজীবীরা। অনেক বেসরকারি কর্মী থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মী এবং বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের কাছে রবিবারও কর্মদিবস। এক যাত্রীর কথায়, "রবিবার মানেই কি ধরে নিতে হবে, কারও কোনও কাজ নেই ? আমাদের চিকিৎসা, অফিস কিংবা জরুরি প্রয়োজন কি রবিবার বলে বন্ধ থাকে ?” সেতু বন্ধ থাকায় বাধ্য হয়ে হাওড়া ব্রিজ বা অন্য দীর্ঘ ঘুরপথে যেতে হচ্ছে, যার জেরে সময় ও খরচ দুটোই বাড়ছে। আর তা নিয়েই ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে যাত্রীদের একটা বড় অংশের মধ্যে ৷
ইতিহাস থেকে সংস্কার
ঐতিহাসিক দিক থেকেও বিদ্যাসাগর সেতুর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। 1972 সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শিলান্যাস করেন ৷ 1979 সালে নির্মাণ শুরু হয়ে 1992 সালে উদ্বোধন হয় সেতুর। 2013 সালে রাজ্য সচিবালয় নবান্নে স্থানান্তরের পর এই সেতু প্রশাসনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।জার্মান সংস্থা শ্লায়েশ বার্জারম্যান পার্টনারের নকশায় তৈরি এই কেবল-স্টেড সেতু 121টি কেবলের উপর দাঁড়িয়ে। কয়েকটি কেবলের অবস্থা খারাপ হওয়ায় সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে খরচ ধরা হয়েছিল প্রায় 55 কোটি টাকা।
তবু মানুষের ক্ষোভ থামছে না। নিত্যযাত্রীদের কণ্ঠে একটাই প্রশ্ন— “আর কতদিন?” পরিকল্পনার অভাব, সময়সীমার অনিশ্চয়তা ও বারবার সেতু বন্ধ-এই ত্রিমুখী সমস্যার সমাধান না হলে বিদ্যাসাগর সেতু শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময় নয়, ভোগান্তির প্রতীক হয়ে উঠবে বলেই মনে করছে যাত্রী থেকে শুরু করে পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷