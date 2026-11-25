'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে শুরু হল বেঙ্গল বিনালে, হাজির 13 দেশের 100 শিল্পী
Santiniketan Bengal Biennale: কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা'র ভাবনায় বেঙ্গল বিনালে শুরু হয়েছে শান্তিনিকেতনে ৷ চলবে 2 জানুয়ারি পর্যন্ত ৷
Published : November 25, 2026 at 8:29 PM IST
বোলপুর, 25 নভেম্বর: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে শুরু হল কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা'র ভাবনায় বেঙ্গল বিনালের দ্বিতীয় সংস্করণ ৷ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত-সহ বিশ্বের প্রায় 13টি দেশের প্রখ্যাত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছেন এই প্রদর্শনীতে ৷
এবারের মূল আকর্ষণ সদ্যপ্রয়াত শিল্পী যোগেন চৌধুরীর আঁকা চিত্র প্রদর্শনী প্রকৃতির মাঝে 'ভাস্কর্য উদ্যান' ৷ এই প্রথমবার 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীর কলাভবন, নন্দন আর্ট গ্যালারিতেও হচ্ছে বেঙ্গল বিনালে ৷ 25 নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে এই প্রদর্শনী চলবে 2 জানুয়ারি পর্যন্ত ৷ চলবে আলোচনা সভা ও কর্মশালা ৷
প্রখ্যাত শিল্পী কে এস রাধাকৃষ্ণন বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে এমন একটা শিল্প উৎসব হবে এটাই তো কাম্য ৷ যে কলাভবনে নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ, কেজি সুব্রহ্মণিয়ামের মতো বিখ্যাত সব শিল্পীদের শিল্পকর্ম ছড়িয়ে রয়েছে, তার মাঝে শিল্প প্রদর্শনী পরম প্রাপ্তি ৷ শিল্পের প্রসার ঘটবে, শিল্প চর্চা বাড়বে ৷ শিল্পমনস্ক মানুষজন, পড়ুয়ারা অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবে । দেশ-বিদেশের শিল্পীরা আছে, তাদের কাজ এক জায়গায় হলে তা থেকে অনেক কিছু শেখা যায় ৷ এটা একটা অসাধারণ উদ্যোগ ৷"
বেঙ্গল বিনালে কো-কিউরেটর তথা শিল্পী ঋতিকা বিশ্বাস বলেন, "40 দিন ধরে চলবে এই বেঙ্গল বিনালে ৷ এখানে প্রখ্যাত শিল্পীদের শিল্পকর্ম রয়েছে ৷ পরিবেশবান্ধব কাজ রয়েছে ৷ এই প্রথম কলাভবনে এই ধরনের প্রকৃতির মাঝে প্রদর্শনী হচ্ছে ৷ এটা একটা ঐতিহাসিক বিষয় ৷" শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি, ইতিহাস ও শিল্পের মেলবন্ধনে শুরু হল বেঙ্গল বিনালে ৷ দ্বিতীয়বার হচ্ছে এই শিল্প প্রদর্শনী ৷ এই প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ সবার এবং বিনামূল্যে দেখা যাবে ৷
এই প্রথম বিশ্বভারতীর কলাভবন ও নন্দন আর্ট গ্যালারিতেও হচ্ছে প্রদর্শনী ৷ এবারের বেঙ্গল বিনালে ভাবনা রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা' । সঙ্গীত-কলা ভবনের পিছনে প্রকৃতির মাঝে শুরু হয়েছে 'ভাস্কর্য উদ্যান', এখানে প্রখ্যাত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্যগুলির প্রতিলিপি প্রদর্শিত হচ্ছে ৷
এছাড়া, কলাভবনের নন্দন আর্ট গ্যালারি সহ সদ্যপ্রয়াত শিল্পী যোগেন চৌধুরী আঁকা চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'স্বাদ' আর্ট গ্যালারিতে ৷ এছাড়া, তুকারোন, আর্থশীলা, কৃত্তিকা, শিল্পী সোমনাথ হোড় স্টুডিওতে হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন প্রদর্শনী ৷
এই বেঙ্গল বিনালেতে কমপক্ষে 100 জন প্রথিতযশা শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছেন ৷ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত তো আছেই, এমনকী আমেরিকা, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, স্লোভেনিয়া, জাপান, কোরিয়া-সহ প্রায় 13টি দেশের শিল্পীরাও এই প্রদর্শনীতে হাজির হয়েছেন ৷ প্রবাসী ভারতীয় শিল্পীরাও অংশ নিয়েছেন ৷ এই আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে শিল্পী যোগেন চৌধুরী, জিতিশ কল্লাট, শিল্পা গুপ্ত, পরেশ মাইতি, অমল কে পাটিল-এর শিল্পকর্ম ৷
'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীর কলাভবন বেঙ্গল বিনালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ঋতিকা বিশ্বাস, জয়শ্রী বর্মন, পঙ্কজ পানওয়ার, উইলিয়াম ডে রুইজ, পরেশ মাইতি, কে এস রাধাকৃষ্ণন, তেজল শাহ প্রমুখ শিল্পীরা ৷