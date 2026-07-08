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কয়েক মাসেই দ্বিতীয় সেতু ভাঙল সন্দেশখালিতে! স্তব্ধ যাতায়াত, বিপাকে কয়েক লাখ মানুষ

কয়েক মাস আগেই এই খালের ওপর থাকা অন্য আরও একটি সেতু বিপর্যয় ঘটেছিল । সেটি পুনর্নির্মাণের আগেই ভেঙে পড়ল আরেকটা সেতু ।

Sandeshkhali bridge collapse
কয়েক মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় সেতু ভাঙল সন্দেশখালিতে (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 8, 2026 at 5:05 PM IST

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সন্দেশখালি, 8 জুলাই: ফের সেতু বিপর্যয় সন্দেশখালিতে । এবার উত্তর 24 পরগনা জেলার সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের তালতলা এলাকায় বয়ারমারী খালের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল । এর ফলে খালের দুই পাড়ের লক্ষাধিক মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন । হঠাৎ এই সেতুটি ভেঙে পড়ায় এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত স্তব্ধ ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তালতলা এলাকার বয়ারমারী খালের উপর এই সেতুটি দীর্ঘদিনের পুরনো । প্রতিদিন এই সেতুর উপর দিয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, রোগী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতেন । শুধু পথচারীই নয়, ছোটখাটো যানবাহনও চলাচল করত এই সেতু দিয়ে । কিন্তু হঠাৎই তা ভেঙে পড়ায় বিপাকে পড়েছেন কয়েক লাখ বাসিন্দা ।

কয়েক মাসেই দ্বিতীয় সেতু ভাঙল সন্দেশখালিতে! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এলাকাবাসীর ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে একটি তথ্য । মাত্র কয়েক মাস আগেই এই খালের ওপর থাকা অন্য আরও একটি সেতু ভেঙে পড়েছিল । সেটি এখনও পর্যন্ত পুনর্নির্মাণ বা চালু করা সম্ভব হয়নি । ফলে এই দ্বিতীয় সেতুটিই ছিল দুই পাড়ের মানুষের একমাত্র ভরসা । ব্লক অফিস, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজে যাওয়ার জন্য এই পথই ব্যবহার করতেন সকলে । এছাড়া, এলাকার মূল জীবিকা কৃষি ও মৎস্য চাষ । চাষিরা তাঁদের ফসল এবং মৎস্যজীবীরা তাঁদের সংগৃহীত মাছ এই সেতুর ওপর দিয়েই বিভিন্ন পাইকারি বাজারে নিয়ে যেতেন ।

Sandeshkhali bridge collapse
সন্দেশখালিতে সেতু বিপর্যয়ে বিপাকে বাসিন্দারা (নিজস্ব ছবি)

সেতুটি ভেঙে পড়ার পর বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াতে দুই প্রান্তে বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে, যাতে ভুলবশত কোনও গাড়ি উপরে উঠে না যায় । তবে যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় সাধারণ মানুষকে এখন গন্তব্যে পৌঁছতে কয়েক কিলোমিটার পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে । এতে একদিকে যেমন সময়ের অপচয় হচ্ছে, তেমনই পকেট থেকে অতিরিক্ত টাকা খসছে নিত্যযাত্রীদের ।

Sandeshkhali bridge collapse
সেতু বিপর্যয় সন্দেশখালিতে (নিজস্ব ছবি)

এই চরম দুর্দশা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার ভুক্তভোগী বাসিন্দারা । স্থানীয় এক টোটো চালক আতিয়ার গাজী বলেন, "সেতুটি ভাঙার পর থেকে আমরা আর টোটো স্ট্যান্ডে যেতে পারছি না । যাত্রীদের নিয়ে ওপারে যাওয়ার কোনও উপায় নেই । মানুষের খুব অসুবিধা হচ্ছে ।" আক্কাজ গাজী নামে অপর এক চালক বলেন, "সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় আমাদের যাতায়াত ও গাড়ি চালানো সম্পূর্ণ বন্ধ । ওপার থেকে কোনও প্যাসেঞ্জার আসতে পারছে না । রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, যেন দ্রুত এই সেতুটির কাজ সম্পন্ন করা হয় ।"

Sandeshkhali bridge collapse
সন্দেশখালিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল সেতু (নিজস্ব ছবি)

একই সুর শোনা গেল স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ হাসেম আলি মোল্লার গলায় । তিনি বলেন, "সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছেন । বাবুঘাট থেকে জীবনতলা পর্যন্ত মানুষ এই সেতুটি ব্যবহার করেই যাতায়াত করতেন । চাকরিজীবীদের এখন প্যান্ট ভিজিয়ে ওপারে যেতে হচ্ছে, আর স্কুলের বাচ্চাদের জামাকাপড় উঁচুতে তুলে ধরে পার করতে হচ্ছে । ভ্যান ও টোটো চালকেরা অনেকে বাড়িতে বসে আছেন । আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি, যাতে দ্রুত এই দুটি সেতুই নতুন করে তৈরি করার ব্যবস্থা নেওয়া হয় ।"

তাৎক্ষণিক বিকল্প ব্যবস্থা না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ ধারণ করবে । অবিলম্বে এই সেতুটি পুনর্নির্মাণ করে চলাচলের যোগ্য করে তোলার জন্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন এলাকার সর্বস্তরের মানুষ । সন্দেশখালির বিজেপি বিধায়ক সনৎ সরদার বলেন, "বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব যাতে খুব দ্রুত কাজ শুরু করা যায় ।"

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SANDESHKHALI
BRIDGE COLLAPSED IN SANDESHKHALI
সন্দেশখালিতে সেতু বিপর্যয়
সন্দেশখালি
SANDESHKHALI BRIDGE COLLAPSE

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