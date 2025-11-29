রাজ্যে দ্বিতীয় 'বোন ব্যাংক' চালু হল কলকাতায়
বোন (হাড়) ব্যাংক পরিষেবার অফিসিয়ালি উদ্বোধন হল শনিবার । ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বপন সোরেন-সহ আরও অনেকে ৷
Published : November 29, 2025 at 4:22 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: রাজ্যে দ্বিতীয় এবং বেসরকারি হাসপাতালে প্রথম বোন (হাড়) ব্যাংক পরিষেবা শুরু হল কলকাতায় । আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতাল সিএমআরআই (সিকে বিড়লা) হাসপাতালে চালু হয়েছে ওই বোন ব্যাংক পরিষেবা ।
যদিও ইতিমধ্যেই কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চালু হয়েছে বোন ব্যাংক । যা পূর্ব ভারতে প্রথম । কিন্তু সেখানে এখনও সেইভাবে পরিষেবা চালু হয়নি বলেই শোনা যাচ্ছে । তবে ওই বেসরকারি হাসপাতালে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে পরিষেবা । তবে শনিবার সেই বোন ব্যাংক পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, স্বাস্থ্য অধিকর্তা চিকিৎসক স্বপন সোরেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা অধ্যাপক-চিকিৎসক ইন্দ্রজিৎ সাহা ।
মূলত অঙ্গদান যেমন হয়, তেমনই করা যায় নিজের শরীরের হাড় দানও । যা বেশ কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় । ওই বেসরকারি হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান চিকিৎসক রাকেশ রাজপুত বলেন, "অনেক সময় টিউমারের জন্য হাড় কেটে বাদ দিতে হয় ৷ অথবা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে, তখন হাড় বদলাতে হয় । কিন্তু সেসময় রোগীর শরীরে হাড় পর্যাপ্ত থাকে না । তখনই প্রয়োজন হয়, বাইরে থেকে হাড় প্রতিস্থাপনের । এই অস্ত্রোপচার করতে অতিরিক্ত পাঁচ মিনিট সময় লাগে শুধু ।"
তবে এই হাড় সবাই দিতে পারবে না । চিকিৎসক রাকেশ রাজপুত বলেন, "যাঁদের শরীরে ইনফেকশন আছে, তাঁরা হাড় দান করতে পারবেন না ৷ বা যাঁরা ক্যানসারে আক্রান্ত, তাঁরাও হাড় দান করতে পারবেন না ৷ পাশাপাশি টিউমারের অস্ত্রোপচার হয়েছে, যাঁদের তাঁদেরকেও হাড় দান থেকে বিরত থাকতে হবে । অথবা যাঁদের ইমিউনিটি কম, তাঁরা হাড় দান করতে পারবেন না ।"
বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই 35টা হাড় ব্যাংকে সংরক্ষণ করা রয়েছে । চিকিৎসক রাকেশ রাজপুত জানান, এখনও পর্যন্ত প্রায় 7-8 হাড় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে ৷ দরকারে এই বেসরকারি হাসপাতাল অন্য সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালকেও তাদের ব্যাংক থেকে হাড় দেবে ।
চিকিৎসক রাকেশ রাজপুত বলেন, "আমাদের আগে বোন ব্যাংক ছিল না ৷ তখন আমরা বেঙ্গালুরু থেকে হাড় নিয়ে আসতাম । তারপর আমরা এই বোন ব্যাংক তৈরি করার কাজ শুরু করি । আমার চেষ্টা করছিলাম যাতে অন্য হাসপাতালকে হাড় দেওয়া যায় । তাই একটু দেরি হল । যদি কেউ আমাদের হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করেন, তাহলে একটি হাড়ের জন্য খরচ হবে 14 হাজার টাকা । বাইরের হাসপাতালের জন্য হবে 15 হাজার টাকা । সরকারি হাসপাতালের জন্য খরচ হবে 7 হাজার টাকা ।"
এদিনের অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম বলেন, "এটা তো অ্যাডভ্যান্স টেকনোলজিতে হচ্ছে । সরকারি ক্ষেত্রেও আমরা বোন ব্যাংক শুরু করেছি । এবার বেসরকারি ক্ষেত্রেও শুরু হচ্ছে । আমার চাই বাংলার সব মানুষদের অ্যাডভ্যান্স টেকনোলজির পরিষেবা দিতে । চাহিদার উপর নির্ভর করবে অন্যত্র জায়গায় এটা শুরু হবে কি না ।"
রাজারহাটের 53 বছরের শিল্পী বসাকের শরীরে হাড় প্রতিস্থাপন হয়েছে ৷ তিনি এখন সুস্থ ৷ তবে হইলচেয়ারে করে এই বোন ব্যাংক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তিনি । শিল্পী বসাকের কথায়, "আমার হিপ জয়েন্ট ভেঙে গিয়েছিল দু’বার । সেখানে অস্ত্রোপচার হয়েছে । 2024 সালের নভেম্বর মাসে আমার এই অস্ত্রোপচার হয়েছে । কিছু জিনিস আমার বারণ আছে । তবে এখন সুস্থ ।"
এই অনুষ্ঠানে দমদম থেকে এসেছিলেন 62 বছরের পলি নন্দী৷ 2023 সালের শেষের দিকে তাঁর হাড়ের অস্ত্রোপচার হয়েছে । তিনি বলেন, "আমার হিপ জয়েন্টে অস্ত্রোপচার হয়েছিল । তখন সেই হাড় নিয়ে আসা হয়েছিল বেঙ্গালুরু থেকে । এখন আমার কোনও অসুবিধা নেই ।"