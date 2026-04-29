দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, জানালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক
এবারের বিধানসভা নির্বাচন কীভাবে সম্পন্ন হল? কীভাবে বাহিনী কাজ করল? নির্বাচন কমিশন কতটা সফল পাপড়ি চট্টোপাধ্যায় ও অয়ন নিয়োগীর বিশেষ প্রতিবেদন ।
Published : April 29, 2026 at 10:55 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া দ্বিতীয় ও শেষ দফার নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল । বুধবার ভোট শেষে এমনটাই জানালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ।
কড়া নিরাপত্তা ও বহুস্তরীয় নজরদারির মধ্যে দিয়ে এদিন ভোট হয় ৷ এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে লম্বা লাইন চোখে পড়ে । প্রথমবারের ভোটার থেকে প্রবীণ, সবাই উৎসাহের সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন । ভোটকে ঘিরে এদিন নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে ।
প্রতিটি স্পর্শকাতর বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল । বুথের বাইরে কড়া টহল দেয় সিআরপিএফ ও অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনী । এলাকাভিত্তিক 'এরিয়া ডমিনেশন', রুট মার্চ এবং নিয়মিত ফ্ল্যাগ মার্চের মাধ্যমে ভোটারদের আস্থা বাড়ানোর চেষ্টা চলে । কোথাও যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য আগের রাত থেকেই বাহিনীর নজরদারি ছিল চোখে পড়ার মতো ।
ভোটে নিরাপত্তা ব্যবস্থা
পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতিটি জেলায় কুইক রেসপন্স টিম (QRT), স্ট্রাইকিং ফোর্স ও মোবাইল ভ্যান প্রস্তুত রাখা হয়েছিল । কোনও অভিযোগ পেলেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দেখা যায় তাদের । এছাড়া ড্রোন নজরদারি, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমেও বহু বুথে সরাসরি পর্যবেক্ষণ চালানো হয় । যদিও কিছু জায়গায় বিচ্ছিন্ন অশান্তির খবর সামনে এসেছে ৷ ইভিএম বিকল হওয়া, ভোটারদের সঙ্গে বচসা বা রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে উত্তেজনার ঘটনা ৷ তবে প্রশাসনের তৎপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় । বেশ কয়েকজনকে আটকও করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
নির্বাচন কমিশনের এক কর্তা বলেন, "ভোট যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে হয়, তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল । বাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতি ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে ।"
অজয় পাল শর্মার নজরদারি
এদিন দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় ভোটগ্রহণ চলাকালীন নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখলেন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা । বুধবার তিনি জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন এবং ভোট প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে । উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের এই আইপিএস অফিসার, যিনি বর্তমানে প্রয়াগরাজে এসিপি পদে কর্মরত ৷ গত কয়েকদিন ধরে ডায়মন্ড হারবার এলাকায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকার জন্য রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন । তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শক্তঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই এলাকায় ভোটের আগে সম্ভাব্য হিংসা ও ভীতি প্রদর্শন ঠেকাতে কড়া অবস্থান নেন তিনি ।
অপরাধ দমনে কঠোর পদক্ষেপের জন্য 'সিংহম' নামে পরিচিত অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে মঙ্গলবার তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান । তাঁদের অভিযোগ, তিনি নিজের দায়িত্বের সীমা ছাড়িয়ে দলীয় কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছেন । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ভোটে কোনোরকম গোলমাল হলে 'উপযুক্ত ব্যবস্থা' নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন অজয় পাল শর্মা । এমনকি ফলতা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়িতেও তিনি গিয়ে স্পষ্ট বার্তা দেন, ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠলে প্রশাসন দ্রুত ও কড়া পদক্ষেপ করবে ।
কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতা
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতা হাইকোর্টেও যায় । তবে বিতর্কের মাঝেও বুধবার ভোটের দিন অজয় পাল শর্মাকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন বুথে পরিদর্শনে যেতে দেখা যায় ৷ যেখানে সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেন সাধারণ মানুষ । এদিন ভোরে ডায়মন্ড হারবারে পৌঁছে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (CRPF) ডিজি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিংহের সঙ্গে প্রায় 30 মিনিটের একটি বৈঠক করেন তিনি । সেখানে এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয় । পরে তিনি বিভিন্ন বুথ পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন ।
সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাহিনীর ডিজি সিনিয়র আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ডায়মন্ড হারবারে মোতায়েন বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাদের প্রস্তুতি ও লজিস্টিক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন । এই সফর জওয়ানদের মনোবল বাড়িয়েছে বলেও জানানো হয়েছে ।
তৃণমূল-বিরোধী তরজা
এদিন দুপুর পর্যন্ত এলাকা থেকে বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি । নির্বাচন কমিশন এই জেলাকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করেছে । তবে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য অভিযোগ করেছেন, ফলতার কয়েকটি বুথে ইভিএমে বিজেপির ভোটের বোতাম টেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে । তিনি এই ঘটনাকে 'ডায়মন্ড হারবার মডেল' বলে উল্লেখ করে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানান ।
অন্যদিকে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে । তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ফোন করে এই বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন ।" এর পালটা তৃণমূল অভিযোগ তোলে, ফলতার বেলসিংহা গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনী সাধারণ ভোটারদের উপর, বিশেষ করে মহিলাদের উপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে । দলীয় মুখপাত্র অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নিরাপত্তার নামে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে । আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি ।"
ভোটের ফলাফল
এদিন নির্বাচন কমিশন সূত্রে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রাজ্যের সাতটি জেলার 142টি আসনে 92.25 শতাংশ ভোটগ্রহণ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । দুই দফার এই বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা হবে আগামী 4 মে । সেদিন জানা যাবে বাংলার মসনদে কে বসবে ৷ এখন নজর ফল ঘোষণার দিকে ।