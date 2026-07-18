সেবাশ্রয় তদন্ত: পুলিশি অভিযানে একাধিক নার্সিংহোম থেকে বাজেয়াপ্ত এক্স-রে ও ইউএসজি মেশিন

সেবাশ্রয় তদন্ত: পুলিশি অভিযানে একাধিক নার্সিংহোম থেকে বাজেয়াপ্ত এক্স-রে ও ইউএসজি মেশিন
ডায়মন্ডহারবার ও বজবজ এলাকায় একাধিক নার্সিংহোমে একযোগে অভিযান চালায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ।
Published : July 18, 2026 at 1:30 PM IST
ডায়মন্ডহারবার, 18 জুলাই: সেবাশ্রয় প্রকল্পে চিকিৎসা সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে আরও তৎপর হল ডায়মন্ডহারবার পুলিশ । তদন্তের স্বার্থে শুক্রবার ডায়মন্ডহারবার ও বজবজ এলাকার একাধিক নার্সিংহোমে একযোগে অভিযান চালায় পুলিশ । বিষ্ণুপুরের এসডিপিও-র নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী । অভিযানে কয়েকটি এক্স-রে ও ইউএসজি (আল্ট্রাসোনোগ্রাফি) মেশিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে দাবি, বাজেয়াপ্ত হওয়া এই যন্ত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি সেবাশ্রয় শিবিরে ব্যবহার করা হয়েছিল । ঘটনার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে ।
প্রসঙ্গত, গত 3 জুলাই বিষ্ণুপুর থানায় বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস (ববি) একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগে তিনি দাবি করেন, সেবাশ্রয় শিবিরে ব্যবহৃত এক্স-রে ও ইউএসজি মেশিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে । প্রয়োজনীয় অনুমোদন, লাইসেন্স এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিধি না-মেনেই ওই যন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয় । অভিযোগ পাওয়ার পরই বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে । পরে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হয় ।
তদন্তের সূত্র ধরে শুক্রবার সকাল থেকেই ডায়মন্ডহারবার ও বজবজের একাধিক নার্সিংহোমে তল্লাশি চালানো হয় । প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে মেশিনের লাইসেন্স, নিবন্ধন, ব্যবহার সংক্রান্ত নথি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করেন তদন্তকারীরা । পাশাপাশি, মেশিনগুলির উৎস, কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং সেগুলি কোন কোন শিবিরে ব্যবহার করা হয়েছে, তারও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয় ।
পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তে প্রাথমিকভাবে এমন কিছু তথ্য মিলেছে, যা থেকে মনে করা হচ্ছে বাজেয়াপ্ত হওয়া কয়েকটি এক্স-রে ও ইউএসজি মেশিন সেবাশ্রয় শিবিরে ব্যবহৃত হয়েছিল । সেই কারণেই যন্ত্রগুলি পরীক্ষার জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । এগুলির প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, প্রয়োজনীয় অনুমোদন এবং আইন মেনে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে । প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের মতামতও নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।
শুধু যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করেই থেমে থাকেনি পুলিশ । যেসব নার্সিংহোম থেকে এই মেশিনগুলি উদ্ধার হয়েছে, সেখানকার কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদেরও দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, কার নির্দেশে এই মেশিনগুলি শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কীভাবে রোগীদের পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং সরকারি বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না । পাশাপাশি মেশিনগুলির ব্যবহার সংক্রান্ত নথি, রোগীর রেকর্ড এবং আর্থিক লেনদেনের বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ।
পুলিশের দাবি, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে । সমস্ত নথি যাচাই, সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ এবং প্রযুক্তিগত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে । তদন্তে নতুন তথ্য উঠে এলে আরও কয়েকটি নার্সিংহোমে অভিযান চালানো হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ।
এদিকে, সেবাশ্রয় প্রকল্পকে ঘিরে ওঠা এই অভিযোগ ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেলেছে । অভিযোগকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । তবে পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এগোচ্ছে এবং শুধুমাত্র তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে । তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলেও পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে ।
এই বিষয়ে বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস (ববি) বলেন, "আমি প্রথম থেকেই অভিযোগ করে আসছিলাম যে, সেবাশ্রয় শিবিরে চিকিৎসার নামে একাধিক অনিয়ম হয়েছে । রোগীদের জন্য ব্যবহৃত এক্স-রে ও ইউএসজি মেশিনের বৈধতা, অনুমোদন এবং ব্যবহারবিধি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে । সেই কারণেই আমি বিষ্ণুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলাম । আজ পুলিশ তদন্তে নেমে বিভিন্ন জায়গা থেকে মেশিন বাজেয়াপ্ত করেছে । এতে স্পষ্ট, অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়েই তদন্ত এগোচ্ছে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের দাবি, শুধু মেশিন বাজেয়াপ্ত করলেই হবে না । এই অনিয়মের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, তাঁদের প্রত্যেকের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে হবে । যদি কোনও সরকারি নিয়ম ভঙ্গ হয়ে থাকে বা মানুষের জীবন নিয়ে খেলা হয়ে থাকে, তাহলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে । তদন্ত যেন কোনও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকে এবং প্রকৃত সত্য মানুষের সামনে আসে, সেটাই আমরা চাই ।"