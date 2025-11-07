ETV Bharat / state

ডায়মন্ডহারবারে ফিরছে 'সেবাশ্রয় 2', জন্মদিনে ঘোষণা অভিষেকের

সেবাশ্রয়ের দ্বিতীয় পর্বে 1 ডিসেম্বর 2025 থেকে 22 জানুয়ারি 2026 সাল পর্যন্ত ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভায় চলবে স্বাস্থ্যশিবির ।

ETV BHARAT
জন্মদিনে বড় ঘোষণা অভিষেকের (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 7, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 7 নভেম্বর: নিজের জন্মদিনে নিজের লোকসভা কেন্দ্রকে উপহার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ! শুক্রবার সকালে তিনি জানিয়ে দিলেন, ফের শুরু হচ্ছে স্বাস্থ্য উদ্যোগ 'সেবাশ্রয় 2'।

ডায়মন্ডহারবারের মানুষের কাছে এই উদ্যোগ নতুন নয় । কয়েক বছর আগে প্রথম পর্যায়ে 'সেবাশ্রয়' শুরু হয়েছিল মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে । এবার আরও বড় পরিসরে, আরও বেশি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে দ্বিতীয় পর্বে 'সেবাশ্রয়' ফিরিয়ে আনা হচ্ছে বলে দাবি শাসকদলের ।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কর্মসূচি নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন , "মানবসেবার কর্তব্যকে শিরোধার্য করে, স্বাস্থ্যসেবার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে আমি 'সেবাশ্রয়'-এর উদ্যোগ নিয়েছিলাম । ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র-সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পেরে আমি গর্বিত । কথা দিয়েছিলাম, আবারও 'সেবাশ্রয়' ফিরবে । আজ জানাতে পেরে খুশি যে, 1 ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে 'সেবাশ্রয় 2'।"

নতুন এই পর্যায়ে 1 ডিসেম্বর 2025 থেকে 22 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা এলাকায় ধারাবাহিকভাবে চলবে স্বাস্থ্যশিবির । এরপর 24 থেকে 30 জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে মেগা ক্যাম্প । সকাল 9টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই স্বাস্থ্য শিবিরগুলি ।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়মন্ডহারবার লোকসভার অন্তর্গত প্রতিটি বিধানসভায় নির্ধারিত তারিখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স, মেডিক্যাল স্টাফ ও মোবাইল হেলথ ইউনিট থাকবে । থাকবে বিনামূল্যে ওষুধ ও প্রাথমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা । নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী: 1–7 ডিসেম্বর: মহেশতলা বিধানসভা, 8–14 ডিসেম্বর: মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা, 15–21 ডিসেম্বর: বজবজ, 22–30 ডিসেম্বর: বিষ্ণুপুর, 2–8 জানুয়ারি: সাতগাছিয়া, 9–15 জানুয়ারি: ফলতা, 16–22 জানুয়ারি: ডায়মন্ড হারবার, এরপর 24 থেকে 30 জানুয়ারি পর্যন্ত লোকসভা কেন্দ্রের সব বিধানসভা এলাকায় মডেল স্বাস্থ্যশিবিরে চলবে মেগা ক্যাম্প ।

প্রথম পর্যায়ের 'সেবাশ্রয়' চলাকালীন অনেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন । প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ, যাঁরা আগে চিকিৎসা পেতেন না, তাঁরাও এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধা পেয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে । এবারও দ্বিতীয় পর্বে অনেকেই এর সুবিধে পাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

রাজনৈতিক মহলের মতে, 2026 সালের বিধানসভা ভোটের আগে নিজের লোকসভা কেন্দ্র থেকে সমাজসেবার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানোই অভিষেকের মূল বার্তা । অভিষেকের নিজের ভাষায়, "সাধারণ মানুষের সেবা এবং আর্ত-দুঃস্থ মানুষের আশ্রয়—এই আদর্শকেই পাথেয় করে 'সেবাশ্রয় 2' ফিরছে আপনাদের জন্য । সকলের সুস্বাস্থ্য, আমাদের অঙ্গীকার ।"

এদিন অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে তৃণমূলের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে ৷ সেই ভিডিয়োয় অভিষেকের যে ছবি দেখা যাচ্ছে সেখানে লেখা রয়েছে শুভ জন্মদিন সেনাপতি ৷ এই পোস্টের জন্য দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিষেক ৷

TAGGED:

SEBAASHRAY 2
DIAMOND HARBOUR
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন
সেবাশ্রয় 2
ABHISHEK BANERJEE BIRTHDAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.