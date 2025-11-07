ডায়মন্ডহারবারে ফিরছে 'সেবাশ্রয় 2', জন্মদিনে ঘোষণা অভিষেকের

ডায়মন্ডহারবারে ফিরছে 'সেবাশ্রয় 2', জন্মদিনে ঘোষণা অভিষেকের
সেবাশ্রয়ের দ্বিতীয় পর্বে 1 ডিসেম্বর 2025 থেকে 22 জানুয়ারি 2026 সাল পর্যন্ত ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভায় চলবে স্বাস্থ্যশিবির ।
Published : November 7, 2025 at 2:56 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: নিজের জন্মদিনে নিজের লোকসভা কেন্দ্রকে উপহার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ! শুক্রবার সকালে তিনি জানিয়ে দিলেন, ফের শুরু হচ্ছে স্বাস্থ্য উদ্যোগ 'সেবাশ্রয় 2'।
ডায়মন্ডহারবারের মানুষের কাছে এই উদ্যোগ নতুন নয় । কয়েক বছর আগে প্রথম পর্যায়ে 'সেবাশ্রয়' শুরু হয়েছিল মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে । এবার আরও বড় পরিসরে, আরও বেশি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে দ্বিতীয় পর্বে 'সেবাশ্রয়' ফিরিয়ে আনা হচ্ছে বলে দাবি শাসকদলের ।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কর্মসূচি নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন , "মানবসেবার কর্তব্যকে শিরোধার্য করে, স্বাস্থ্যসেবার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে আমি 'সেবাশ্রয়'-এর উদ্যোগ নিয়েছিলাম । ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র-সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পেরে আমি গর্বিত । কথা দিয়েছিলাম, আবারও 'সেবাশ্রয়' ফিরবে । আজ জানাতে পেরে খুশি যে, 1 ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে 'সেবাশ্রয় 2'।"
নতুন এই পর্যায়ে 1 ডিসেম্বর 2025 থেকে 22 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা এলাকায় ধারাবাহিকভাবে চলবে স্বাস্থ্যশিবির । এরপর 24 থেকে 30 জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে মেগা ক্যাম্প । সকাল 9টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই স্বাস্থ্য শিবিরগুলি ।
Sebaashray was conceived with the vision of upholding the fundamental right to accessible and quality healthcare for all. Guided by the spirit of compassion and the duty of service to humanity, I had launched Sebaashray last year to extend free medical care not only to the people… pic.twitter.com/bymkPpZH2I— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) November 7, 2025
তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়মন্ডহারবার লোকসভার অন্তর্গত প্রতিটি বিধানসভায় নির্ধারিত তারিখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স, মেডিক্যাল স্টাফ ও মোবাইল হেলথ ইউনিট থাকবে । থাকবে বিনামূল্যে ওষুধ ও প্রাথমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা । নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী: 1–7 ডিসেম্বর: মহেশতলা বিধানসভা, 8–14 ডিসেম্বর: মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা, 15–21 ডিসেম্বর: বজবজ, 22–30 ডিসেম্বর: বিষ্ণুপুর, 2–8 জানুয়ারি: সাতগাছিয়া, 9–15 জানুয়ারি: ফলতা, 16–22 জানুয়ারি: ডায়মন্ড হারবার, এরপর 24 থেকে 30 জানুয়ারি পর্যন্ত লোকসভা কেন্দ্রের সব বিধানসভা এলাকায় মডেল স্বাস্থ্যশিবিরে চলবে মেগা ক্যাম্প ।
প্রথম পর্যায়ের 'সেবাশ্রয়' চলাকালীন অনেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন । প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ, যাঁরা আগে চিকিৎসা পেতেন না, তাঁরাও এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধা পেয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে । এবারও দ্বিতীয় পর্বে অনেকেই এর সুবিধে পাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
রাজনৈতিক মহলের মতে, 2026 সালের বিধানসভা ভোটের আগে নিজের লোকসভা কেন্দ্র থেকে সমাজসেবার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানোই অভিষেকের মূল বার্তা । অভিষেকের নিজের ভাষায়, "সাধারণ মানুষের সেবা এবং আর্ত-দুঃস্থ মানুষের আশ্রয়—এই আদর্শকেই পাথেয় করে 'সেবাশ্রয় 2' ফিরছে আপনাদের জন্য । সকলের সুস্বাস্থ্য, আমাদের অঙ্গীকার ।"
Today, on the birthday of our Hon’ble National General Secretary, Shri @abhishekaitc, we celebrate the vision and leadership that continue to inspire millions! 🎉— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) November 6, 2025
এদিন অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে তৃণমূলের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে ৷ সেই ভিডিয়োয় অভিষেকের যে ছবি দেখা যাচ্ছে সেখানে লেখা রয়েছে শুভ জন্মদিন সেনাপতি ৷ এই পোস্টের জন্য দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিষেক ৷