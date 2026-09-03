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নিউ আলিপুরে ফিরহাদের দুই সংস্থার অফিসে তল্লাশি, পুলিশের সঙ্গে দুর্নীতি বিরোধী কমিশনের আধিকারিকরা

কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা কলকাতা বন্দরের বিধায়ক ফিরহাদ হাকিমের নামে দু'টি সংস্থায় তল্লাশি অভিযান চালাল প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী কমিশনের তিন সদস্যের একটি দল ৷

Firhad Hakim
কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা কলকাতা বন্দরের বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 2:48 PM IST

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কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিমের দু'টি সংস্থার অফিসে তল্লাশি চালানোর ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ৷ বৃহস্পতিবার নিউ আলিপুরের ওই দু'টি অফিসে তল্লাশি চালান প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী কমিশনের তিন সদস্যের একটি দল ৷ তাদের সঙ্গে ছিল পুলিশও ৷

সূত্রের খবর, যে দু'টি সংস্থার অফিসে তল্লাশি চালানো হয়েছে, সেগুলি হল ‘হাকিম পলিমেকার্স প্রাইভেট লিমিটেড’ এবং ‘হাকিম কেমিক্যালস’ ৷ নিউ আলিপুরে অবস্থিত সংস্থাগুলির অফিসে এদিন বেশ কিছুক্ষণ ধরে তল্লাশি ও নথিপত্র খতিয়ে দেখার কাজ চলে ৷ তল্লাশি ঘিরে এলাকায় পুলিশের উপস্থিতিও খেয়াল করা যায় ৷

সংস্থাগুলির ওয়েবসাইটেও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ফিরহাদ হাকিমের নাম উল্লেখ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে ৷ সেই কারণে তল্লাশির খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই এই ঘটনায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷ তল্লাশি চলাকালীন সংস্থার বিভিন্ন নথি, কাগজপত্র এবং অন্যান্য তথ্য খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷ তবে ঠিক কোন অভিযোগ বা কোন নির্দিষ্ট মামলার সূত্র ধরে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে, তা নিয়ে তদন্তকারী সংস্থার তরফে এখনও বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি ৷

তল্লাশি অভিযানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী কমিশনের তিন সদস্যের পাশাপাশি পুলিশ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন ৷ ফলে অভিযানের গুরুত্ব আরও বেড়েছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল ৷ তবে তল্লাশিতে ঠিক কী কী নথি বা তথ্য হাতে এসেছে, সে বিষয়েও এখনও কোনও সরকারি বিবৃতি সামনে আসেনি ৷ এদিকে, গোটা ঘটনা নিয়ে ফিরহাদ হাকিমের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি তল্লাশি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ ফলে তদন্তকারী দলের অভিযান ঘিরে তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন ৷

কেন এই দুই সংস্থার অফিসে একসঙ্গে তল্লাশি চালানো হল ? কোনও নির্দিষ্ট আর্থিক অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তেই কি এই অভিযান ? সংস্থাগুলির নথিপত্রে কী ধরনের তথ্য খোঁজা হচ্ছে ? তল্লাশির পর তদন্ত কোন দিকে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের ৷

তবে তল্লাশি মাত্রেই কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে— এমনটা বলা যায় না ৷ তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অভিযানের উদ্দেশ্য এবং তল্লাশিতে পাওয়া তথ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনোও সম্ভব নয় ৷ তদন্তকারী সংস্থার পরবর্তী পদক্ষেপেই গোটা বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ৷

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