লোকালয়ে বাঘের পায়ের ছাপ ! ঝড়খালির রাস্তাঘাটে কড়া নজরদারি বন দফতরের

লোকালয়ে বাঘের পায়ের ছাপ ! ঝড়খালির রাস্তাঘাটে কড়া নজরদারি বন দফতরের
সুন্দরবনের লোকালয়ে বাঘ ঢুকেছে ! সন্ধ্যায় এলাকাবাসীকে বাড়ি থেকে বেরতে নিষেধ করেছে প্রশাসন ৷ চলছে কড়া নজরদারি ৷ ঘাপটি মেরে লুকিয়ে দক্ষিণ রায় ৷
Published : February 7, 2026 at 8:30 PM IST
ঝড়খালি (সুন্দরবন), 7 ফেব্রুয়ারি: বাঘের আতঙ্কে কাঁপছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ঝড়খালি । একদিকে গভীর ম্যানগ্রোভ অরণ্য, অন্যদিকে জনবসতি— মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা হেড়োভাঙা নদীই যেন জঙ্গল আর মানুষের তৈরি পৃথিবীর সীমানা ৷ এই প্রাকৃতিক বাধা টপকে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
শুক্রবার ভোররাতে ঝড়খালি কোস্টাল থানার সংলগ্ন নদী-পাড় এলাকায় বাঘের পায়ের স্পষ্ট ছাপ দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা ৷ নদীর দিক থেকে আসা সেই পদচিহ্ন লোকালয়ের ভিতর পর্যন্ত গিয়েছে, দাবি করেন তাঁরা ৷ সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বনদফতর ও পুলিশ প্রশাসনকে ৷
খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন বনদফতরের কর্মীরা ৷ সঙ্গে ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ বাঘের সন্ধানে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান ৷ এর মধ্যে প্রশাসনের তরফে লাউডস্পিকারে প্রচারের মাধ্যমে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয় ৷ শিশু, বৃদ্ধদের বাড়ি থেকে বেরতে নিষেধ করা হয়েছে ৷ গবাদি পশুকে ঘরের ভিতরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ অকারণে বিশেষত সন্ধ্যায় ঘর থেকে যেন কেউ না বের হন, সতর্কবার্তা দিয়েছে প্রশাসন ৷
এ বিষয়ে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সহ-বন আধিকারিক পার্থ মুখোপাধ্যায় বলেন, "শুক্রবার বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পায় গ্রামবাসীরা ৷ ঘটনাস্থলে বনদফতরের কর্মীরা পৌঁছে পুরো এলাকা জাল দিয়ে ঘিরে ফেলেছে ৷ এর পাশাপাশি বাঘটিকে বন্দি করার জন্য খাঁচা নিয়ে আসা হয়েছে ৷ ছাগলের টোপ ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ আমাদের প্রাথমিক অনুমান, সুন্দরবন লাগোয়া এই লোকালয়ে নদী পেরিয়ে বাঘ ঢুকে পড়েছে ৷ বাঘটিকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করা হয়েছে এবং বাঘের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে বাঘের গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে ৷"
বাঘের কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্র ৷ এই মুহূর্তে সেখানে পর্যটকদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ৷ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে ৷
শুক্রবার সারা দিন ধরে বাঘের খোঁজে তল্লাশি চলে ৷ এরপর শনিবার প্রায় পুরো দিন তল্লাশি চললেও বাঘের দেখা মেলেনি ৷ বনদফতর সূত্রে খবর, দক্ষিণ রায়ের দর্শন না-মিললেও এলাকার বিভিন্ন জায়গায় পায়ের ছাপ ও চলাচলের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে ৷ এতে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে, বাঘ এখনও লোকালয়ের আশপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে ৷
শনিবার বনদফতরের পক্ষ থেকে তিনটি বড় খাঁচা পাতা হয়েছে ৷ টোপ হিসেবে রাখা হয়েছে একটি ছাগল, যাতে বাঘটিকে লোভ দেখিয়ে ধরা যায় ৷ পাশাপাশি সন্দেহভাজন এলাকাগুলিকে শক্ত জাল দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন বনকর্মীরা ৷ পালা করে নজরদারি চালাচ্ছেন তাঁরা । ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন বনদফতরের আধিকারিকরা এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারাও ৷ স্থানীয় মানুষজন চরম আতঙ্কে প্রহর গুনছে ৷ সন্ধ্যা নামলেই প্রায় জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট। স্কুলপড়ুয়া শিশুদের বাইরে খেলতে নিষেধ করা হয়েছে। বহু পরিবার রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে ৷