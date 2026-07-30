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শিয়ালদা স্টেশনে চালু নতুন সেন্ট্রাল গেট, মেল-এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা

শিয়ালদা স্টেশনে যাত্রী সুরক্ষায় একাধিক পদক্ষেপ রেল কর্তৃপক্ষের । মেল-এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা-নিরাপত্তার জন্য চালু করা হল সেন্ট্রাল গেট ৷

SEALDAH STATION NEW GATE
শিয়ালদা স্টেশনে চালু নতুন সেন্ট্রাল গেট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 9:44 PM IST

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কলকাতা, 30 জুলাই: দেশের অন্যতম ব্যস্ত স্টেশন শিয়ালদা। শিয়ালদা স্টেশনে যাত্রী পরিষেবার মান উন্নত করতে এবং স্টেশন চত্বরে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ করল পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশন। যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি ও চলাচলের গতি বাড়াতে এই স্টেশনে এবার চালু হচ্ছে নতুন সেন্ট্রাল গেট ৷

​এতদিন শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করার জন্য চারটি প্রধান গেট রয়েছে ৷ প্রফুল্ল দ্বার, নর্থ গেট, মেইন গেট এবং সাউথ গেট। তবে নতুন এই সেন্ট্রাল গেটটি সম্পূর্ণভাবে দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রীদের জন্য চালু করা হল।

সেন্ট্রাল গেট দিয়ে ​দূরপাল্লার যাত্রীরা যাতে লোকাল ট্রেনের ভিড় এড়িয়ে সরাসরি 11 থেকে 14 নম্বর মেল ও এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতে পারবেন। এর ফলে স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়েই যাত্রীরা যাতে সরাসরি বাইরের প্রিপেইড ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে পৌঁছাতে পারবেন। স্টেশনে ঢোকার এবং স্টেশন থেকে বেরোবার জন্য পৃথক পথ থাকায় স্টেশনের ক্রস মুভমেন্ট বন্ধ হবে এবং দুর্ঘটনা বা এক অপরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হবে না।

ভারী ব্যাগপত্র নিয়ে আসা যাত্রী, প্রবীণ নাগরিক, মহিলা, শিশু এবং পর্যটকদের জন্য এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে বলেই জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
​প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট গেট দিয়ে যাতায়াতের ফলে ​যাত্রী চলাচল আরও সুশৃঙ্খল হবে।

  • 1 থেকে 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে নৈহাটি, কল্যাণী, রানাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর ও গেদের দিকে যাওয়ার জন্য প্রফুল্লদ্বার অথবা নর্থ এন্ট্রি গেট ব্যবহার করতে পারেন যাত্রীরা।
  • 6 থেকে 10 নম্বর প্ল্যাটফর্মে বারাসত, বনগাঁ, হাসনাবাদ, ডানকুনি ও বারুইপাড়ার দিকে যাওয়ার জন্য মেইন এন্ট্রি গেট ব্যবহার করতে পারবেন যাত্রীরা।
  • 11 থেকে 14 নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন নেওয়ার জন্য সেন্ট্রাল গেট ব্যবহার করতে পারবেন যাত্রীরা।
  • 15 থেকে 21 নম্বর প্লাটফর্মে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার সমস্ত লোকাল ট্রেন নেওয়ার যাত্রীরা সাউথ এন্ট্রি গেট ব্যবহার করতে পারবেন।

আজ শিয়ালদা বিভাগের DRM রাজীব সাক্সেনা জানান, প্রতিটি যাত্রীর ভ্রমণকে আরামদায়ক, নিরাপদ ও সুবিধাজনক করে তোলাই হল রেল কর্তৃপক্ষের মূল উদ্দেশ্য। সেন্ট্রাল গেট চালু হওয়া শিয়ালদা স্টেশনের আধুনিকীকরণ এবং দূরপাল্লার যাত্রীদের অনেকটাই সুবিধা হবে এবং তাঁদের সময় বাঁচবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে যাত্রীদের 'লাস্ট-মাইল কানেক্টিভিটি' আরও সহজ করতে সেন্ট্রাল গেটের কাছে অ্যাপ-ভিত্তিক ক্যাব পিক-আপ ও ড্রপ পয়েন্ট এবং একটি আধুনিক শৌচাগার কমপ্লেক্স গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে রেল কর্তৃপক্ষের। বর্তমানে সেন্ট্রাল গেটটি সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং গেটটি যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

TAGGED:

সেন্ট্রাল গেট
শিয়ালদা স্টেশন
SEALDAH STATION
CENTRAL GATE IN SEALDAH STATION
SEALDAH STATION NEW GATE

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