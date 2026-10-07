পুজোর মুখে সুখবর ! 16-21 অক্টোবর রোজ 51 স্পেশাল ট্রেন, 24 ঘণ্টার ওয়ার-রুম শিয়ালদা ডিভিশনে

পুজোর মুখে সুখবর ! 16-21 অক্টোবর রোজ 51 স্পেশাল ট্রেন, 24 ঘণ্টার ওয়ার-রুম শিয়ালদা ডিভিশনে
Durga Puja Special train: উৎসবের দিনগুলোতে বড় ছাড় ও পরিবর্তনের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে । 24 ঘণ্টা ট্রেন পরিষেবা-সহ যাত্রী নিরাপত্তায় নজরদারি থাকবে ৷
Published : October 7, 2026 at 7:31 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: দুর্গাপুজো মানেই মণ্ডপে মণ্ডপে ঠাকুর দেখা আর খাওয়া-দাওয়া ৷ কখনও শহরে, কখনও বা শহরতলিতে ৷ যাঁরা ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখতে ভালোবাসেন তাঁদের জন্য সুখবর দিল পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশন ৷
দুর্গাপুজোর মুখে যাত্রী পরিষেবা ও নিরাপত্তার স্বার্থে বড় পদক্ষেপ করল তারা । পুজো উপলক্ষে মানুষের সুলভ যাতায়াতের জন্য চালু হচ্ছে 51টি স্পেশাল ট্রেন ও 24 ঘণ্টা ওয়ার রুম ।
আসন্ন দুর্গাপুজোয় শহর ও শহরতলির যাত্রী ও মণ্ডপে দর্শনার্থীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন ও আরামদায়ক করতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ করেছে পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশন । উৎসবের দিনগুলোতে জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে 24 ঘণ্টা ট্রেন পরিষেবা-সহ যাত্রী নিরাপত্তায় নজরদারি এবং স্টেশন পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে ।
পুজোর দিনগুলোতে ট্রেন পরিষেবায় বড় ছাড় ও পরিবর্তনের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে । ভিড় সামলাতে 51টি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
পুজোর মূল দিনগুলোতে অর্থাৎ 16 থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন 51টি বিশেষ EMU পরিষেবা চালানো হবে । প্রসঙ্গত গতবছর পুজো উপলক্ষে 31টি ট্রেন চালানো হয়েছিল । এছাড়াও গভীর রাতে প্যান্ডেল দেখে ফেরার সময় দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে মেন, নর্থ ও সাউথ সেকশনে মোট 38টি রাত্রিকালীন বিশেষ EMU লোকাল ট্রেন চালানো হবে । সন্ধ্যাবেলায় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে প্রতিদিন 13টি বিশেষ EMU ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ । 10 থেকে 25 অক্টোবরের মধ্যে প্রায় 80টি বিশেষ দূরপাল্লার ট্রেন ট্রিপের পরিকল্পনা করা হয়েছে । গত বছর এই সংখ্যাটি ছিল 50।
পুজোর দিনগুলোতে দুপুর 2টো বা তারপর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া সমস্ত গ্যালপিং ও মেল EMU লোকাল ট্রেন প্রতিটি ফ্ল্যাগ ও হল্ট স্টেশনে থামবে । পুজোর আগে কেনাকাটার ভিড় সামলাতে 10 থেকে 15 অক্টোবর পর্যন্ত শিয়ালদা রানাঘাট লালগোলা রুটে 4টি অতিরিক্ত EMU স্পেশাল চালানো হবে ।
শিয়ালদা স্টেশনে ভিড় নিয়ন্ত্রণে প্রফুল্ল দ্বার, উত্তর, প্রধান, মধ্য এবং দক্ষিণ গেট দিয়ে আলাদা প্রবেশ ও প্রস্থান পথ তৈরি করা হয়েছে । যাত্রী চাপ কমাতে শিয়ালদা, বালিগঞ্জ এবং দমদম স্টেশনে নতুন শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে । রাস্তার যানজট এড়াতে দমদম স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়া উন্নত করার পাশাপাশি বিভিন্ন লেভেল ক্রসিং গেটের সংলগ্ন রাস্তাও সংস্কার করা হয়েছে ।
এছাড়া রানাঘাট স্টেশনে অস্থায়ী টিকিট ও এক্সিট কাউন্টার এবং ব্যারাকপুর স্টেশনের FOB এর রানাঘাট প্রান্তে নতুন টিকিট কাউন্টার চালু করা হয়েছে । রেলের যাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে একটি ডেডিকেটেড 24x7 'ওয়ার রুম' চালু রাখা হয়েছে । CCTV নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারাক্ষণ নজরদারি চালানো হবে । কোথাও সমস্যা মনে হলে কর্তৃপক্ষ দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলেই আশ্বাস দিয়েছে ।
বড় স্টেশনগুলোতে প্রস্তুত রাখা হয়েছে standby ট্রেন রেক, অতিরিক্ত Loco Pilot, হেল্প ডেস্ক, মেডিক্যাল বুথ এবং মোবাইল মেনটেন্যান্স টিম । শিয়ালদা ডিভিশনের DRM রাজীব সাক্সেনা বলেন, "বাংলার সর্ববৃহৎ উৎসব দুর্গাপুজোয় প্রতিটি পুজোর দর্শনার্থী ও যাত্রীকে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য । নৈশকালীন ট্রেন, 24 ঘণ্টা ওয়ার রুম নজরদারি এবং অতিরিক্ত যাত্রী সুবিধার মাধ্যমে শিয়ালদা ডিভিশনের প্রতিটি সদস্য প্রস্তুত রয়েছে ।"