প্ল্যাটফর্মে যথেষ্ট জায়গার অভাব, বিধাননগর একাধিক ট্রেনের স্টপেজ বাতিল রেলের

যাত্রী নিরাপত্তার কথা ভেবে পরীক্ষামূলকভাবে প্রত্যাহার হচ্ছে 4 জোড়া ট্রেনের স্টপেজ ৷

WITHDRAWAL OF TRAINS STOPPAGE
বিধাননগর রোড স্টেশন ৷ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 9:28 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 25 অক্টোবর: বিধাননগর রোড স্টেশনে জায়গার অভাবের অভিযোগ বহুদিনের ৷ বিশেষত, 1 ও 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ধরতে আসা যাত্রীদের তরফে এই অভিযোগ বহুবার করা হয়েছে ৷ প্ল্যাটফর্মে জায়গা এতটাই কম যে, ঝুঁকি নিয়ে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে চলাচল করতে হয় ৷ সেই সমস্যার সমাধান না-করতে পারলেও, জায়গার অভাবে বিধাননগর রোড স্টেশনে চার জোড়া ট্রেনের স্টপেজ তুলে নিল শিয়ালদা ডিভিশন ৷ তবে, পুরোটাই পরীক্ষামূলক ৷

পূর্ব রেলের শিয়ালদা বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, বিধাননগর রোড স্টেশনে চার জোড়া মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এবং এই স্টেশনে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থাকে আরও মসৃণ করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, বিধাননগর স্টেশনের চারটি প্ল্যাটফর্মই যেহেতু সরু, তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে ৷

বিধাননগর রোড স্টেশনের পরিচালনাগত সমস্যা এবং প্ল্যাটফর্ম সরু হওয়ার কারণে বড় কোনও দুর্ঘটনা না-ঘটে, তাই বেশ কিছু ট্রেনের স্টপেজ তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ রেলের দাবি, এই মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির স্টপেজ প্রত্যাহারের ফলে স্টেশনে যাত্রীদের চলাচলে সুবিধা হবে ৷

যে চার জোড়া ট্রেনের স্টপেজ প্রত্যাহার করা হয়েছে সেগুলি হল-

13153 শিয়ালদা–মালদা টাউন গৌর এক্সপ্রেস (27 অক্টোবর থেকে বিধাননগর রোড স্টেশনে দাঁড়াবে না গৌর এক্সপ্রেস)

13154 মালদা টাউন–শিয়ালদা গৌর এক্সপ্রেস (26 অক্টোবর থেকে বিধাননগর রোড স্টেশনে দাঁড়াবে না গৌর এক্সপ্রেস)

13147 শিয়ালদা–বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (27 অক্টোবর থেকে বিধাননগর রোড স্টেশনে থামবে না এই ট্রেনটি)

13148 বামনহাট–শিয়ালদা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (26 অক্টোবর থেকে বিধাননগর রোড স্টেশনে থামবে না উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস)

13149 শিয়ালদা–আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (27 অক্টোবর থেকে বিধাননগর রোড স্টেশনে স্টপেজ উঠে যাচ্ছে)

13150 আলিপুরদুয়ার–শিয়ালদা কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (26 অক্টোবর থেকে বিধাননগর রোড স্টেশনে স্টপেজ উঠে যাচ্ছে)

13185 শিয়ালদা–জয়নগর গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস (27 অক্টোবর থেকে বিধাননগর রোড স্টেশনে স্টপেজ উঠে যাচ্ছে)

13186 জয়নগর–শিয়ালদা গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস (26 অক্টোবর থেকে বিধাননগর রোড স্টেশনে স্টপেজ উঠে যাচ্ছে)

তথ্য বলছে, বিধাননগর স্টেশন থেকে প্রতিদিন গড়ে 1.7 লক্ষ যাত্রী ওঠানামা করে ৷ এই সংখ্যা পুজোর সময় অনেকটাই বৃদ্ধি পায় ৷ তবে, স্টেশনের বেশ কিছু নির্মাণগত সমস্যা রয়েছে ৷ যেমন, বিধাননগর স্টেশনের চারটি প্ল্যাটফর্মের মধ্যে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম একেবারেই চওড়া নয় ৷ ফলে যাত্রীদের চলাচলে খুবই সমস্যা হয় ৷ তাই পুজোর সময় অতিরিক্ত ভিড়ের আশঙ্কায় পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল ৷

শিয়ালদা বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলক ৷ পাশাপাশি, যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই পরিবর্তনের কথা বারে-বারে প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেমে ঘোষণা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল ৷

