শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সময়ে চালু হওয়া সিল ফিরতে চলেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে !

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সময়ে চালু হওয়া সিল ফিরতে চলেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে !
সম্প্রতি এক আলোচনা সভায় এমনই জানিয়েছেন ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ৷ তিনি আরও জানান, বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে তৈরি হবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়৷ সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন৷
Published : June 30, 2026 at 8:25 PM IST
কলকাতা, 30 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পর নানারকম পদক্ষেপ করছে শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপি সরকার। ইতিমধ্যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম উপাচার্য স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীর নামানুসারে থাকা পার্ক সার্কাস এলাকার সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ রাস্তাটির নাম বদলে করা হয়েছে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের নামে। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিল বদল হতে চলেছে।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ইতিমধ্যে প্রাক্তন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামে আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে। তৎকালীন সময়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা সংরক্ষণ করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এবার তাঁর সময়কার চালু হওয়া সিল পুনরায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেরানো হবে।
সম্প্রতি ‘শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পক্ষ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের কলকাতার নির্দেশক ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ বার্তা দিয়েছেন যে, যেনতেন প্রকারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিল বদল করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রারের উপস্থিতিতেই তিনি সেই বার্তা দিয়েছেন। সেই বার্তায় কোনও বিরূপ মন্তব্য করেননি তাঁরা।
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের কলকাতার নির্দেশক ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ ঠিক কী বলেছেন? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের সেনেট কক্ষে ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ গত শনিবার বলেন, ‘‘শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চলে যাওয়ার এতদিন বাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে তাঁকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাই, অনুরোধ-সহ জোর দিয়েই বলছি, শ্যামাবাবুর সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সিল ছিল, সেই সিল 125 বছরে প্রত্যাবর্তন করবেই। আমরা এখান থেকে নড়ব না, এই জিনিস ছাড়বও না। কেন শ্যামাবাবুর সিল পরিবর্তন করা হয়েছে?’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘শ্যামাবাবুর নামে পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় হবে। কথা চলছে। এমনকী, জমি দেখাও হয়ে গিয়েছে। ভিজিট হয়েছে। কেউ সাহায্য করলে করবে। সাহায্য না করলে করবে না। কেই সাহায্য না করলে আমরা নিজ সংগ্রহে করব। শ্যামাবাবুর নামে বিশ্ববিদ্যালয় হবেই। এই মানস চক্ষে, শ্যামবাবাবুর নামে এজীবনে বিশ্ববিদ্যালয় দেখে যাবই।"
ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ তুলে তাঁর দাবি, "গত কয়েক দশক ধরে তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়া, গুলিয়ে দেওয়া, মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কেন? শুধুমাত্র তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি বিরাগ আছে বলে তাঁকে বিদ্বেষপূর্ণ বলে প্রচার করা হয়েছে। আজকের দিনে মুসলিম, খ্রিস্টান, জৈন কারও প্রতি বিরাগ নেই। কিন্তু, ভারতের প্রতি যার বিরাগ আছে, তার প্রতি কোনও অনুরাগ নেই। সে হিন্দু হোক কিংবা অন্য কেউ। এমনকী, চ্যাটার্জী, মুখার্জি, ব্যানার্জি যে কেউ হতে পারেন। তার যদি ভারতের প্রতি বিরাগ থাকে, তার প্রতি আমাদের কোনও অনুরাগ নেই।"
তিনি আরও দাবি করেন, "আজকে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে আমাদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে 30 শতাংশের নীচে। স্বাধীনতার সময়ে এই সংখ্যা ছিল 46 শতাংশের উপরে। একটা সময়ে যারা ওপার বঙ্গ থেকে পালিয়ে এলেন, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করলেন শ্যামাবাবুর। গত 50-55 বছর ধরে বাঙালির চিন্তা চেতনার প্রগতি একমাত্রিক। বহুমাত্রিক হয়নি।"
তিনি আরও বলেন, ‘‘গান্ধিজির নেতৃত্বে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছিল। আজকে রামকে বাদ দিয়েই সবকিছু হয়েছে। রাজনৈতিক মিথ্যাচার দলীয় করা হয়েছে। গভীরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিথ্যাচারকে।"