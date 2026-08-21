গিলে খেতে আসছে সাগরের জলরাশি ! অস্তিত্ব সংকটে কপিলমুনি মন্দির
বর্তমানের কপিলমুনি মন্দিরটি নির্মিত হয় 1970 সালে । আরও একবার ভাঙনের মুখে সেই মন্দির। পড়ুন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : August 21, 2026 at 4:10 PM IST
গঙ্গাসাগর, 21 অগস্ট: 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'—এই প্রবাদ কি এবার অস্তিত্বের সঙ্কটে ? বঙ্গোপসাগরের উত্তাল জলরাশি ক্রমশ এগিয়ে আসছে গঙ্গাসাগরের দিকে। গভীর নিম্নচাপ আর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দোসরহ কোটাল়। জোড়া ফলায় ভয়াবহ ভাঙনের মুখে গঙ্গাসাগর ।
সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ তৈরি হয়েছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কপিলমুনির মন্দিরকে ঘিরে । মন্দিরের সামনের সমুদ্র সৈকতোর ভাঙন এখন ভয়ালো রূপ নিয়েছে । একের পর এক স্নানের ঘাট ভেঙে পড়ছে, উপড়ে যাচ্ছে বড় বড় গাছ, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো । জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল অস্বাভাবিকভাবে ফুলেফেঁপে ধেয়ে আসছে আশ্রম ও মন্দিরের দিকে ।
বর্তমানে কপিলমুনি মন্দির থেকে সমুদ্র সৈকতের দূরত্ব মাত্র 100 থেকে 150 মিটার ৷ প্রতিদিনের ভাঙনে সেই দূরত্ব আরও কমছে । সমুদ্রের প্রবল স্রোতের তোড়ে কপিলমুনি মন্দিরের সামনের এক থেকে পাঁচ নম্বর পর্যন্ত একাধিক স্নানের ঘাট কার্যত নিশ্চিহ্ন । কোথাও বাঁধের অংশ নদী-সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে, কোথাও আবার মাটির বড় বড় অংশ ধসে পড়েছে । ভাঙনের জেরে উপড়ে পড়েছে একাধিক বড় গাছ এবং বৈদ্যুতিক খুঁটি । স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধুসন্তদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে ।
গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দির শুধু একটি ধর্মীয় স্থান নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু বছরের ইতিহাস, বিশ্বাস এবং বাংলা তথা ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য । মকর সংক্রান্তিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে আসেন । পুণ্যস্নানের পাশাপাশি কপিলমুনি মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্যও ভিড় জমান তাঁরা । গঙ্গাসাগর মেলা তাই শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি ভারতের অন্যতম বৃহৎ তীর্থসমাগম ।
কিন্তু সেই ঐতিহাসিক তীর্থক্ষেত্রই এখন প্রকৃতির রোষের মুখে । ইতিহাসের দিকে তাকালেও উদ্বেগ বাড়ে । প্রচলিত ইতিহাস অনুযায়ী, আনুমানিক 430 খ্রিস্টাব্দে রানি সত্যভামা প্রথম কপিলমুনির মন্দির নির্মাণ করেছিলেন । কিন্তু সমুদ্রের ভাঙনের হাত থেকে সেই প্রাচীন মন্দিরকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক মন্দির চলে গিয়েছে সাগরের গর্ভে । স্থানীয়ভাবে প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ছ'টি মন্দির সমুদ্রের জলে বিলীন হয়েছে ।
বর্তমান কপিলমুনি মন্দিরটি নির্মিত হয় 1970 সালে । সেই মন্দির ফের ভাঙনের মুখে । প্রশ্ন উঠছে, তবে কি ফের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে ? কয়েক দশক আগে নির্মিত বর্তমান মন্দিরটিকেও কি এবার গ্রাস করবে বঙ্গোপসাগর ? নাকি তার আগে প্রশাসন কার্যকর কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে ?
ভাঙনের জেরে শুধু মন্দির নয়, ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে গঙ্গাসাগরের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকা । স্থানীয়দের আশঙ্কা, এভাবে ভাঙন চলতে থাকলে আগামী দিনে সাগরদ্বীপের ভূগোলেও বড়সড় পরিবর্তন ঘটতে পারে । একই সঙ্গে সংকুচিত হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণের আশপাশের এলাকা । মেলা পরিচালনা, তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামো নিয়েও তৈরি হচ্ছে নতুন আশঙ্কা ।
2027 সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার উদ্যোগের মধ্যেই এই ভাঙন প্রশাসনের উদ্বেগ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে । যে মেলায় প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়, সেখানে মেলার আগে উপকূলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ । স্নানের ঘাট ভেঙে যাওয়া এবং সমুদ্রের জল মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসায় পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ।
পরিস্থিতি নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা । তাঁর বক্তব্য, "নদী ভাঙন খুব উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । কিন্তু এই ভাঙন রোধ করা সম্ভব । আমাদের সরকার নদী ভাঙন রোধ করার জন্য একাধিক পরিকল্পনা নিচ্ছে । 2027 সালে আন্তর্জাতিক মেলা হতে চলেছে গঙ্গাসাগরে । সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে । সম্পূর্ণ বিষয়টির উপর আমার নজর রয়েছে । আশা করছি, তিন বছরের মধ্যে এই ভাঙনের স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব হবে ।"
মন্ত্রীর এই আশ্বাসের পর স্বাভাবিকভাবেই নজর এখন প্রশাসনের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের দিকে । দীর্ঘদিন ধরেই গঙ্গাসাগরের ভাঙন রোধে স্থায়ী পরিকল্পনার দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । 'সাগর মাস্টার প্ল্যান' বাস্তবায়নের কথাও বারবার সামনে এসেছে । কিন্তু সেই পরিকল্পনা কত দ্রুত কার্যকর হবে এবং কীভাবে সমুদ্রের আগ্রাসন ঠেকানো হবে, তা নিয়ে এখনও রয়েছে একাধিক প্রশ্ন ।
স্থানীয়দের বক্তব্য, সাময়িকভাবে বাঁধ মেরামত বা বালির বস্তা ফেলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হলেও, স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও দীর্ঘমেয়াদি 'উপকূল রক্ষা পরিকল্পনা' ।
গঙ্গাসাগরের ভাঙন একদিনের সমস্যা নয় । বছরের পর বছর ধরে সমুদ্রের ঢেউ, জোয়ার-ভাটা এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে উপকূলের চরিত্র বদলেছে । তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ এবং জলবায়ুগত পরিবর্তনের প্রভাব । ফলে শুধু একটি বাঁধ তৈরি করে এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে । প্রয়োজন নিয়মিত সমীক্ষা, উপকূলের ভৌগোলিক পরিবর্তনের নজরদারি এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ।
স্থানীয় বাসিন্দা তসলিমা বিবির কথায়, "আগে নদী ছিল অনেক দূরে ৷ একটু একটু করে সেই নদী কাছে চলে এসছে । মাটির নদী বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে ৷ আমরা আতঙ্কে রয়েছি । গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দির পর্যন্ত নদীর জল মাঝে মধ্যে চলে যায় । কোটালের সময় আতঙ্কে ঘুম উড়ে যায় আমাদের ।"
আরেক স্থানীয় সরোজিনী মণ্ডল বলেন, "কী হবে জানি না ৷ আমরা যে নদী অনেক দূরে দেখেছি, সেই নদী এখন এখন প্রায় দুয়ারে চলে এসেছে ৷ প্রতিবারই কোটাল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে নদী বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । কোনও কাজ হচ্ছে না ৷ আমরা ভয়ে রয়েছি ।"
এই মুহূর্তে তাই প্রশাসনের সামনে মূল প্রশ্ন, কীভাবে কপিলমুনি মন্দিরকে রক্ষা করা হবে ? কীভাবে মেলার আগে ভাঙন রোধ করা সম্ভব হবে ? কীভাবে নিরাপদ রাখা হবে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর স্নানের ঘাট ? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সাগরের ক্রমশ এগিয়ে আসা জলরাশির সামনে গঙ্গাসাগরের অস্তিত্বই বা কতটা নিরাপদ ?
ইতিহাস সাক্ষী, এর আগে একাধিক মন্দির সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে । এবার কি সেই তালিকায় যুক্ত হবে বর্তমান কপিলমুনি মন্দিরটি ?
2027 সালের গঙ্গাসাগর মেলার আগে সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে । আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির স্বপ্নের পাশাপাশি এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গঙ্গাসাগরের মাটি, মন্দির এবং তীর্থক্ষেত্রকে রক্ষা করা । মন্ত্রী দীপঙ্কর জানার তিন বছরের মধ্যে স্থায়ী সমাধানের আশ্বাসে আশার আলো দেখছেন স্থানীয়রা । কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কত দ্রুত রূপ নেয়, তার উপর অনেকটাই নির্ভর করছে গঙ্গাসাগরের আগামী দিনের ছবি । নইলে একদিন হয়ত 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার' শুধু প্রবাদ হয়েই থেকে যাবে ৷