স্ত্রীকে মার স্বামীর ! শালিসি সভায় ধুন্ধুমার শ্বশুরবাড়ি-বাপেরবাড়ি

স্ত্রীকে মার স্বামীর ! শালিসি সভায় ধুন্ধুমার শ্বশুরবাড়ি-বাপেরবাড়ি
রান্নার জন্য় আনা মুরগির মাংসে মুখ দিয়েছিল একটি কুকুর ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্য মনোমালিন্য ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড দিনহাটায় ৷
Published : June 28, 2026 at 7:13 PM IST
দিনহাটা, 28 জুন: মুরগির মাংস খেয়ে ফেলেছে কুকুর ! তার জেরে স্ত্রীকে মারধর করার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে । পাল্টা জামাইকে মারধরের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে । ঘটনাটি কোচবিহারের দিনহাটা-2 ব্লকের পোয়াতুরকুঠির এলাকায় ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় জামাই আবুবক্কর সিদ্দিকীকে বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
তিনি এখন সেখানে চিকিৎসাধীন ৷ জামাইকে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজন ৷ উল্টে স্বামীর বিরুদ্ধে গালিগালাজ ও মারধরের অভিযোগ তুলেছে তারা । এই ঘটনায় দু'জনকে আটক করেছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ৷
ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার ৷ রান্না করে খাওয়ার জন্য বাড়িতে মুরগির মাংস আনা হয়েছিল ৷ এদিকে রান্নাঘরের খানিকটা অংশ ভাঙা থাকায় কুকুর ওই মাংসে মুখ দেয়, কিছুটা খেয়েও ফেলে ৷ অভিযোগ, শুধু এই কারণে স্বামী উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীকে মারধর করেন ৷ এর ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন স্ত্রী ৷
তিনিও রেগে গিয়ে বাড়িতে রান্নাবান্না করতে চাননি ৷ শ্বশুরবাড়ির পাশেই দাদুর বাড়িতে চলে যান ওই গৃহবধূ ৷ এই ঘটনাকে ঘিরে রবিবার সকালে একটি সালিশি সভা করার সিদ্ধান্ত নেন স্ত্রীর বাড়ি সদস্যরা ৷ তাঁরা এই সভার কথা জামাই আবুবক্কর সিদ্দিকীকে জানান ৷
এদিন সকাল 11টা নাগাদ ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন আসে পোয়াতুরকুঠী এলাকায় ৷ সেই সালিশি সভায় আলোচনায় বসে শ্বশুর ও বাপের বাড়ি পক্ষ ৷ আলোচনা চলাকালীন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন গৃহবধূর বাপের বাড়ির সদস্যরা ৷ অভিযোগ, দু-এক কথা বলার পর হঠাৎ জামাই আবুবক্কর সিদ্দিকীকে মারধর করে শ্বশুরবাড়ির লোকজন ৷ তখন তাঁকে বাঁছাতে ছুটে আসেন গ্রামের লোকজন ৷
সঙ্গে সঙ্গে আটক করা হয় গৃহবধূর বাপের বাড়ির সদস্যদের ৷ খবর পেয়ে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এসে তাঁদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় ৷ গৃহবধূ আলিমা খাতুনের অভিযোগ, স্বামী তাঁকে মারধর করেছে ৷ কিন্তু এদিন কে কাকে মেরেছে, তা তাঁর জানা নেই ৷
আবুবক্করের দাদা আলিমুল মিয়ার অভিযোগ, "আজকের ঘটনা অনভিপ্রেত ৷ আমরা বসেছিলাম, কথা বলে মীমাংসা করে নেওয়ার জন্য ৷ কিন্তু হঠাৎ তারা ভাইয়ের উপর এভাবে আক্রমণ করবে, তা বুঝতে পারিনি ৷" তবে গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন তাঁর স্বামীকে মারার অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ৷ দাদু কওসর আলি বলেন, "আলোচনা চলছিল ৷ আলোচনা চলাকালীন কে বা কারা জামাইয়ের গায়ে হাত তুলেছে তা আমাদের জানা নেই ৷"