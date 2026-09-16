বন্যাবিধ্বস্ত ভূতনিতে তীব্র খাদ্য সংকট ! টিনের ডিঙি নৌকায় ত্রাণ নিতে হাজির অসংখ্য মানুষ

বন্যাবিধ্বস্ত ভূতনিতে তীব্র খাদ্য সংকট ! টিনের ডিঙি নৌকায় ত্রাণ নিতে হাজির অসংখ্য মানুষ
Flood-ravaged Bhutni in Malda: খাবার নিতে মানুষজনের মধ্যে হুড়োহুড়ি ৷ মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল ত্রাণ সামগ্রী ৷ কেউ-কেউ ফিরলেন খালি হাতে !
Published : September 16, 2026 at 8:44 PM IST
মালদা, 16 সেপ্টেম্বর: নয়-নয় করে কেটে গেল 13 দিন ৷ গঙ্গার বাঁধভাঙা জলে এখনও বানভাসি মালদার ভূতনি চরের প্রায় 78টি গ্রাম ৷ প্রশাসনের তরফে এবার বন্যার্তদের জন্য যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা হলেও জনসংখ্যার নিরিখে সেটাও কার্যত নামমাত্র ৷ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে খাবার ও পানীয় জলের সংকট ৷ বুধবার শুকনো খাবার নিয়ে বানভাসি এলাকায় যান এলাকার স্থানীয় বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল এবং ইংরেজবাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি ৷ সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভরা গঙ্গায় ধরা পড়ল এক অদ্ভুত ছবি ৷
চারদিক থেকে পিলপিল করে জল বেয়ে আসছে টিনের ডিঙি নৌকা ৷ আর তার বৈঠা বা দাঁড় ধরে সত্তরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে খুদে ছেলেমেয়েরাও ৷ সবার খাবার চাই ৷ যেখানে জঠরের আগুন নেভানোই প্রথম কাজ, সেখানে প্রাণের ঝুঁকির কথা মাথায় রাখে কে ? কিছু করার ছিল না দুই বিধায়ক কিংবা সেখানে উপস্থিত প্রশাসন ও পুলিশকর্মীদেরও ৷
ভূতনির বন্যা কবলিত মানুষজনের জন্য এদিন ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছিল মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ৷ ত্রাণে মূলত খাদ্যসামগ্রীই ছিল ৷ সেই ত্রাণ নিয়ে ভূতনি ব্রিজে যান দুই বিধায়ক ৷ এই খবর পেয়েই দুর্গত মানুষ পড়িমড়ি ব্রিজের দিকে টিনের ডিঙি নৌকা নিয়ে পাড়ি দেয় ৷ বিশাল সংখ্যক মানুষের সামনে সেই ত্রাণসামগ্রী মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায় ৷ অনেকে আবার ত্রাণ না-পেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হন ৷
সেই খাবার নিতেই এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ডিঙি নৌকা বেয়ে ব্রিজের কাছে এসেছিল চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী অদৃজা মণ্ডল ৷ সে বলছে, "বাড়িতে মা, বাবা, ঠাকুমা, দাদু, দুই বোন, ভাই রয়েছে ৷ এতক্ষণ ধরে ডিঙি চালিয়ে এখানে এসেও প্রথমে খাবার পাইনি ৷ পরে একটা দাদু আমাকে খাবারের প্যাকেট দিয়েছে ৷ ওই দাদুটাকে আমি ধন্যবাদও জানিয়েছি ৷" আর বেশি কথা বলার সময় ছিল না অদৃজার ৷ ফের এক ঘণ্টার বেশি সময় ডিঙি চালিয়ে ঘরে ফিরতে হবে তাকে ৷ বাড়িতে এতজন তার ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন যে !
শুধু অদৃজা নয়, এদিন তার মতো আরও অনেকের দেখা মিলেছে ভূতনি ব্রিজে ৷ অনেকে অশক্ত শরীরেও ডিঙি নৌকা চালিয়ে এসেছিলেন সেখানে ৷ বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "প্রশাসনের তরফে এবার বন্যার্তদের জন্য যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ বিভিন্ন সংগঠনও দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে ৷ আজ আমরা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পাঠানো ত্রাণ দুর্গতদের হাতে তুলে দিয়েছি ৷ তবে, গঙ্গার জল এবার নামতে শুরু করেছে ৷ আশা করছি, এবার ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হবে ৷"
এদিন ভূতনির বন্যা পরিস্থিতি দেখতে যান সিপিআইএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷ দলের জেলা নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে বন্যাবিধ্বস্ত উত্তর ও দক্ষিণ চণ্ডীপুর এবং হীরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি ৷ একাধিক জায়গায় নৌকা থেকে জলে নেমে তিনি দুর্গত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন ৷ মানুষের সমস্যা এবং অভিযোগ শোনেন ৷ যান উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দফতর এবং দক্ষিণ চণ্ডীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও ৷
বুধবার মালদার মানিকচকের ভূতনির বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করে দুর্গতদের দুর্ভোগ, ভোগান্তি নিয়ে রাজ্য প্রশাসনিক পরিকল্পনাহীনতার অভিযোগ তুলে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন সিপিআইএম রাজ্যনেত্রী ৷ তাঁর অভিযোগ, "এখন বয়স্ক থেকে বাচ্চারাও জেনে ফেলেছে, বছরের তিন মাস ভূতনির মানুষকে বন্যার মধ্যে কাটাতে হবে ৷ নিশ্চিতভাবে সেটা প্রশাসনও খুব ভালো করে জানে ৷ তাহলে মানুষকে দুর্ভোগ এবং ভোগান্তির হাত থেকে বাঁচাতে প্রশাসনের কোনও পূর্ব পরিকল্পনা নেই কেন ? গঙ্গার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ভাঙন প্রতিরোধে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না-কেন ?"
মীনাক্ষী অভিযোগ করেছেন, "ভোটার দেখে এখানে ত্রাণ বিলি করা হচ্ছে ৷ এসআইআর-এ বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৷ সেই বন্যা দুর্গতদের কী হবে ? এখানে পানীয় জলের যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়নি ৷ দুর্গত মানুষ চড়া দামে পানীয় জল কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছেন ৷ এসব ঠিক নয় ৷ আমরা চাই, ভূতনির বন্যা বিধ্বস্ত মানুষকে সুরাহা দিতে সরকার পর্যাপ্ত ত্রাণ, পানীয় জল ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করুক ৷ তাতে মানুষ এই দুর্যোগের সময়ে কিছুটা স্বস্তি পাবে ৷"
এদিকে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, গত দু’বছরের তুলনায় এবার বানভাসি এলাকায় প্রশাসনের তরফে যাবতীয় বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷ প্রশাসনের তরফে তুলনামূলক তথ্য তুলে ধরে বলা হয়েছে, 2024 ও 2025 সালের বন্যায় জেলায় মোট 15টি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছিল ৷ এবার 16 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা হয়েছে 22টি ত্রাণশিবির ৷ আগের দু’বছর 93টি নৌকা কাজে লাগানো হলেও এবার সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 193 ৷ আগের দু’বছর 4 হাজার 164 জনকে ত্রাণশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ এবার এখনও পর্যন্ত 7 হাজার 36 জনকে ফ্লাড শেল্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
পাশাপাশি, এখনও পর্যন্ত 471টি নলকূপ বসানো হয়েছে ৷ 351টি অস্থায়ী শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে ৷ 105টি জেনারেটর কাজে লাগানো হয়েছে ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, বিপন্ন মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন ৷ বানভাসি এলাকায় 75টি মেডিক্যাল টিমকে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ ছ’টি বোটে মোবাইল হেলথ চেকিং ক্যাম্প, 934টি অ্যান্টিভেনম কিট তৈরি রেখেছে প্রশাসন ৷
জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর বলেছেন, "বন্যাদুর্গত মানুষজনের যে কোনও সহায়তার জন্য প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে ৷ প্রতিদিন প্রশাসনের কর্তারা জলমগ্ন এলাকাগুলিতে যাচ্ছেন ৷ প্রতিটি জায়গায় সরকারি ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ৷ তবে, কিছু কিছু এলাকা অত্যন্ত দুর্গম হওয়ায় সেখানে ত্রাণ পাঠাতে একটু সময় লাগছে ৷ পুলিশ, এনডিআরএফ কর্মীরা প্রতি মুহূর্তে নজরদারি চালাচ্ছেন ৷ তবে গঙ্গার জলস্তর ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে ৷ আশা করা হচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যেই বন্যা পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে ৷"
সেচ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন সকাল আটটায় গঙ্গার জলস্তর ছিল 25.76 মিটার ৷ মঙ্গলবারের তুলনায় জলস্তর কমেছে পাঁচ সেন্টিমিটার ৷ তবে, এখনও গঙ্গা চূড়ান্ত বিপদসীমা 25.30 মিটার থেকে 46 সেন্টিমিটার উঁচু দিয়ে বইছে ৷ তবে, খুশি খবর ফুলহরের জলস্তর ক্রমশ কমছে ৷ এদিন সকালে এই নদীর জলস্তর ছিল 27.62 মিটার ৷ বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে 19 সেন্টিমিটার উঁচুতে ৷ এভাবে জল নামতে থাকলে চলতি সপ্তাহের শেষে বন্যা পরিস্থিতি থেকে জেলা বেরিয়ে আসতে পারবে বলে আশা করছে জেলা প্রশাসন ৷