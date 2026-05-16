দেশ আত্মনির্ভর হোক, সেনা আধিকারিকের ছেলের হাতে তৈরি 'অবাক করা' জিনিস

ছোট থেকেই দেশভক্তি। এবার ভারতকে আত্মনির্ভর করতে 'মাইক্রো টার্বোজেট ইঞ্জিন' তৈরি করে তাক লাগালেন বিজ্ঞান বিভাগের ওই ছাত্র। ইটিভি ভারতের সুরজিৎ দাসের প্রতিবেদন ।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 16, 2026 at 10:40 PM IST

শান্তিপুর, 16 মে: কীভাবে একটি বিমান আকাশে উড়ছে...এমন ভাবনা তাঁকে তাড়া করত ৷ ছোট মৃন্ময়ের এই কৌতূহল তাঁকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিল ৷ শান্তিপুর থানার বাবলা গোবিন্দপুরের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণির মৃন্ময় সরকারের অবাক করা সৃষ্টি তাঁকে পরিচিতি এনে দিয়েছে ৷ বর্তমানে মৃন্ময় রানাঘাট সেন্ট মেরি স্কুলে পড়াশোনা করেন। কী তৈরি করেছেন তিনি ?

বাবা দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। মা বাড়িতে কাপড়ের ব্যবসা করেন। ছোট থেকেই মেধাবী ছাত্র মৃন্ময়। শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, তার বাইরে নিজেকে নতুন কিছু করে তুলে ধরার অদম্য চেষ্টা ছিল মনে। বিমানের প্রতি আকর্ষণ সেই ছোট থেকে। কীভাবে একটি বিমান আকাশে উড়ছে তা জানার অভিপ্রায় ছিল ছোট থেকে। মূলত সেই ভাবনা থেকে বিকল্প কিছু তৈরি করার চেষ্টা তাঁর মাথায় আসে।

মাইক্রো টার্বোজেট ইঞ্জিনের গুরুত্ব

তিনি বিভিন্নভাবে রিসার্চ করে জানতে পারেন মূলত বিমানের ক্ষেত্রে মাইক্রো টার্বোজেট ইঞ্জিন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। এবার সেই ইঞ্জিনের বিকল্প যদি কিছু তৈরি করা যায় সেই ইচ্ছা থেকে 4 বছর আগে থেকে শুরু হয় তাঁর কাজ। ইঞ্জিন তৈরির প্রয়োজনে যে সমস্ত যন্ত্রাংশের প্রয়োজন তিনি বাড়িতে নিজেই তৈরি করেন।

মৃন্ময়ের তৈরি ইঞ্জিন দেখে অবাক বিজ্ঞানীরাও

ইঞ্জিন তৈরিতে যে পাম্প ব্যবহার করা হয় তা ভারতে না-পাওয়ার কারণে অন্য দেশ থেকে কিনতে হয়। আর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে তিনি সফল হন ইঞ্জিন তৈরিতে। মৃন্ময়ের এই আবিষ্কার শুধু ঘরের চার দেওয়ালে বন্দি থাকেনি। গত বছর চেন্নাইয়ে আয়োজিত জাতীয় স্তরের সায়েন্স এক্সিবিশনে (Science Exhibition) অংশ নেন তিনি। সেখানে দেশের তাবড় বিজ্ঞানীদের তাক লাগিয়ে প্রথম স্থান ছিনিয়ে নেন নদিয়ার এই কৃতি ছাত্র। মৃন্ময়ের তৈরি ইঞ্জিন দেখে বিজ্ঞানীদের অনেকেই অবাক হয়ে যান ৷ প্রশংসাও করেন এই বিজ্ঞানের ছাত্রের ৷

মাইক্রো টার্বোজেট ইঞ্জিন কী ?

মাইক্রো টার্বোজেট ইঞ্জিন আকারে ছোট, জেট প্রপালশন সিস্টেম ৷ যা 1000 নিউটন বা তার কম থ্রাস্ট (Thrust) তৈরি করতে পারে। এই ইঞ্জিন খুব একটা ভারী নয় ৷ এগুলি ছোট আনম্যানড এরিয়াল ভেহিক্যাল (UAV) বা ড্রোন, লক্ষ্যবস্তু বিমান (Target Drone), এবং ক্রুজ মিসাইলে ব্যবহার করা হয়। এখানে রয়েছে দ্বিমুখী জ্বালানি সিস্টেম। গ্যাস এবং ইলেকট্রিক-দুই মাধ্যমেই চালানো যাবে।

কী বলছেন স্রষ্টা ?

মৃন্ময় বলেন, "আমি যে মাইক্রো টার্বোজেট ইঞ্জিন তৈরি করেছি তা ড্রোনের কাজে ব্যবহার হতে পারে ৷ পাশাপাশি বিমানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হতে পারে। এটি গ্যাস এবং ইলেকট্রিক দু'টোতেই ব্যবহার করা যাবে। আমার তৈরি ইঞ্জিন খুব কম খরচে প্রস্তুত করা যায়। এই ইঞ্জিনর ব্যবহার করা শুরু হলে ভারতকে আর বাইরের দেশ থেকে ইঞ্জিন কিনতে হবে না। ভারতবর্ষ স্বনির্ভর হওয়ার দিকে আরও অনেকটা এগিয়ে যাবে।"

তাঁর আরও সংযোজন, "ইঞ্জিন তৈরিতে অনেকটা ঝুঁকি থেকে যায়। তার কারণ যান্ত্রিক ত্রুটি থাকলে যখন তখন বিস্ফোরণ হতে পারে ৷ এক্ষেত্রে আমার মা-বাবা দু'জনেই আমাকে সাহস যুগিয়েছেন। আর্থিক দিক থেকেও সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে। আমি চাই আগামিদিনে আরও নিত্যনতুন যন্ত্রাংশ তৈরি করে ভারতবর্ষের পাশে দাঁড়াতে। "

মৃন্ময়ের দেশভক্তি

মা শুক্লা সরকার বলেন, "ওর মধ্যে ছোট থেকেই দেশ ভক্তি রয়েছে। সেই কারণেই পড়াশোনার পাশাপাশি ও বলেছিল একটি ইঞ্জিন তৈরি করবে। চার বছর আগে থেকেই সে এই প্রচেষ্টা শুরু করে। এই কাজে অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ হলেও আমরা অনেকটা সাহস যুগিয়েছি ছেলেকে ৷ তার কারণ ঝুঁকি না-নিলে সফল হওয়া যায় না। আর মৃন্ময় আগামিদিনে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশের পাশে থাকতে চাই। এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয় তা যাতে ভারতেই তৈরি করে আত্মনির্ভর হওয়া যায় সেই প্রচেষ্টাই ও তুলে ধরেছে ৷ ওর সাফল্যের পিছনে রয়েছে অদম্য ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম এবং অটল মানসিকতা।"

ভারত আত্মনির্ভর হবে

মা ও প্রতিবেশীদের আর্জি, আগামি দিনে কেন্দ্রীয় সরকার যদি মৃন্ময়ের তৈরি ইঞ্জিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কাজে লাগাতে পারে তাহলে একদিকে যেমন ভারত আত্মনির্ভর হবে এবং দেশ তথা জেলার নাম উজ্জ্বল করবেন তিনি।

