সায়েন্স সিটির জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গ্যালারি 'অন দ্য এজ'-র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

সায়েন্স সিটির জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গ্যালারি 'অন দ্য এজ'-র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
দুবাইয়ে আয়োজিত আন্তর্জাতিক আইকম সাইমুসেট সম্মেলনে 'অন দ্য এজ' গ্যালারির নাম ঘোষণা ৷
Published : November 18, 2025 at 9:01 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: জলবায়ু পরিবর্তনকে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরেছে কলকাতার সায়েন্স সিটির আধুনিক জলবায়ু পরিবর্তন প্রদর্শনী 'অন দ্য এজ' ৷ সেই প্রদর্শনী এবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করল ৷ বিশ্ব বিখ্যাত সাইমুসেট (CIMUSET) পুরস্কার 2025-এ সেরা থিমভিত্তিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে এই গ্যালারি ৷ দুবাইয়ে আয়োজিত আন্তর্জাতিক আইকম সাইমুসেট সম্মেলনের পুরস্কার বিতরণী সভায় এই ঘোষণা করা হয়েছে ৷
ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়াম (এনসিএসএম)-এর অধীনস্থ সায়েন্স সিটিতে চলতি বছরের 11 জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত 10 হাজার বর্গফুটের এই নিমগ্ন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন (ইমার্সিভ) গ্যালারিটির উদ্বোধন করেন ৷ উদ্বোধনের পর থেকে ইতিমধ্যে 10 লক্ষের বেশি দর্শক গ্যালারিটি ঘুরে দেখেছেন ৷
গ্যালারিটিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষভাবে নজর কেড়েছে ৷ রয়েছে এ–আর/ভি–আর (AR/VR) অভিজ্ঞতা, ইন্টার-অ্যাকটিভ এলইডি ওয়াল, তথ্যসমৃদ্ধ বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ, প্রভাব ও সমাধানের উপায় সংক্রান্ত সহজবোধ্য উপস্থাপনা ৷ সায়েন্স সিটির অধিকর্তা প্রমোদ গ্রোভার বলেন, "আমরা চাই বর্তমান প্রজন্ম বিজ্ঞানসম্মতভাবে জলবায়ু সংকটকে বুঝুক এবং সমাধানের অংশীদার হোক ৷ সেই লক্ষ্যেই এই প্রদর্শনী সাজানো হয়েছে ৷"
ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের ডিরেক্টর জেনারেল এডি চৌধুরী বলেন, "দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নতুন বিজ্ঞান কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ভিত্তিক থিমের গ্যালারি ধাপে-ধাপে তৈরি করা হচ্ছে ৷ বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 37টি বিজ্ঞান কেন্দ্র নির্মাণ ও উন্নয়নের কাজ চলছে ৷ যার মধ্যে কিছু কেন্দ্রে সম্পূর্ণ জলবায়ু পরিবর্তন গ্যালারি তৈরি হবে ৷ আবার কোথাও ছোট আকারে একই থিমের প্রদর্শনী সেকশনকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ৷"
ভারতে বর্তমানে এই ধরনের দু’টি গ্যালারি চালু রয়েছে ৷ একটি কলকাতার সায়েন্স সিটিতে এবং আরেকটি আর্মোরিতে ৷ আরও একটি নতুন গ্যালারির কাজ চলছে, যা সম্পূর্ণ আধুনিক ও ইন্টার-অ্যাকটিভ পদ্ধতিতে তৈরি করা হচ্ছে ৷
সাইমুসেট জানিয়েছে, এই বছর জলবায়ু পরিবর্তন থিমের উপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের 16টি গ্যালারি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ৷ তাদের মধ্যে সায়েন্স সিটির ‘অন দ্য এজ’ নির্বাচিত হয়েছে এর বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, শিক্ষামূলক গুরুত্ব এবং দর্শক সম্পৃক্ততার কারণে ৷ এই সাফল্যের পর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক রাজ্যে এই ধরনের জলবায়ু পরিবর্তন ভিত্তিক প্রদর্শনী গড়ে তোলা হবে ৷
সায়েন্স সিটির কিউরেটর শুভশঙ্কর ঘোষ বলেন, "গ্যালারিটি চালু হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নিয়মিত প্রচার কার্যক্রম চলছে ৷ যা জলবায়ু সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ৷"
সাইমুসেট পুরস্কার বিশ্বের সেই সমস্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে সম্মান জানায়, যারা সামাজিক পরিবর্তন, গবেষণা, স্থায়িত্ব এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে ৷ পুরস্কার পাওয়ার পর সায়েন্স সিটি কর্তৃপক্ষের আশা, জলবায়ু সচেতনতার বিষয়টি আরও মানুষের কাছে পৌঁছাবে এবং পরিবেশ রক্ষায় জনসম্পৃক্ততা আরও বাড়বে ৷