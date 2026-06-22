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মিড ডে মিলে বাড়ল অর্থ বরাদ্দ, কী বলছেন প্রধান শিক্ষকরা

প্রাথমিকের ক্ষেত্রে মিড ডে মিলে জনপ্রতি খরচ বৃদ্ধি করে করা হয়েছে 10 টাকা । যেটা এতদিন ছিল 6 টাকা 78 পয়সা ৷

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মিড ডে মিলে বাড়ল অর্থ বরাদ্দ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 6:14 PM IST

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কলকাতা, 22 জুন: সোমবার বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । এদিন শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কিছু বিনিয়োগের প্রস্তাব রেখেছেন নতুন অর্থমন্ত্রী । তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিড ডে মিল ।

প্রাথমিকের ক্ষেত্রে মিড ডে মিলে জনপ্রতি খরচ বৃদ্ধি করে করা হয়েছে 10 টাকা । যেটা এতদিন ছিল 6 টাকা 78 পয়সা ৷ তবে, উচ্চ প্রাথমিকের ক্ষেত্রে কোনও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়নি । এতদিন মাথাপিছু পড়ুয়ার জন্য এই ক্ষেত্রের মিড ডে মিলে 10 টাকা 17 পয়সা বরাদ্দ ছিল ৷ সেই এই বাজেটে অব্যাহত রাখা হয়েছে ৷ তবে প্রাথমিকে মিড ডে মিলে অর্থ বরাদ্দকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন স্কুলের শিক্ষকরা । তবে তার সঙ্গে আরও বেশ কিছু দিকে নজর দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা ।

নারায়ণ দাস বাঙুর মাল্টিপারপাস স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, "সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি । সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের স্কুলগুলির মিড ডে মিলের জন্য অনেকটাই সুবিধা হবে । আমরা আশা করছি, অতিরিক্ত এই 10 টাকা বৃদ্ধির ফলে আমরা পড়ুয়াদের সপ্তাহে একদিন করে পাতে দু'পিস করে মুরগির মাংস দিতে পারব । তবে আরেকটা দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । সরকার থেকে যে চাল দেওয়া হয়, সেটা ফুটতে অনেক সময় লেগে যায় । বর্তমানে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে । সেই দিকে নজর দিয়ে যদি সেই চাল উন্নত মানের দেওয়া যায়, তাহলে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য এবং গ্যাসের অতিরিক্ত খরচ থেকেও আমরা নতুন পথে এগিয়ে আসতে পারব ।"

যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শোভন মণ্ডল বলেন, "প্রাথমিকে মিড ডে মিলের অর্থ বরাদ্দ হওয়ার ফলে আমরা আশা করব পড়ুয়াদের খাবারের সঙ্গে একটা করে ফল দেওয়ার । এর আগের সরকারের সময় এই মরশুমি ফল দেওয়ার নিয়ম জারি হয়েছিল কিছুদিনের জন্য । কিন্তু এই নতুন বরাদ্দের ফলে আমরা নিয়ম করে পড়ুয়াদের পাতে ফল দিতে পারব । আমারা পরিমাণে বেশি চাই না । বরং আমরা চাই গুণগত মানের বৃদ্ধি । এই অর্থ বরাদ্দের ফলে গুণগত মানের বৃদ্ধি করা যাবে বলেই আমরা আশাবাদী ।"

এই বিষয়ে যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য বলেন, "আমরা চাই দুপুরে বাচ্চাদের আহার যেন ভালো হয় । সেখানে যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, সে দিকে নজর দিলে খাবারের গুণগত মান কমে যাচ্ছিল । সেই ক্ষেত্রে এবার লাভ হল । এর ফলে পড়ুয়াদের গুণগতমানের দিকেও এবার নজর দেওয়া যাবে ।"

TAGGED:

MID DAY MEAL SCHEME
BUDGET ALLOCATION FOR MID DAY MEAL
মিড ডে মিল
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