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স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, আগামী শিক্ষাবর্ষেই পাঠ্যক্রমে শ্যামাপ্রসাদ ! ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বর্ষব্যাপী এই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকেও যুক্ত করতে চাইছে রাজ্য । মুখ্যমন্ত্রী জানান, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফে একটি পোর্টাল চালু করা হবে ।

Suvendu Adhikari
শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 5:20 PM IST

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কলকাতা, 13 অগস্ট: রাজ্য ও দেশের প্রতি তাঁর অবদান এবার সরাসরি স্থান পেতে চলেছে পাঠ্যপুস্তকে । স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ুয়ারা এবার থেকে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনা এবং গঠনমূলক কাজের কথা । আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই রাজ্যের সিলেবাসে এই অন্তর্ভুক্তি ঘটতে চলেছে ৷ বৃহস্পতিবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ইতিমধ্যেই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে বর্ষব্যাপী কর্মসূচির সূচনা হয়েছে । এই কর্মসূচি রূপায়ণের লক্ষ্যে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি বিশেষ উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে সরকার । এদিন নবান্নের সভাগৃহে সেই কমিটিরই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । রাজ্যের অর্থমন্ত্রী-সহ একাধিক মন্ত্রী, বিধায়ক, রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং ভারত সরকারের আধিকারিকদের পাশাপাশি এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা । দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা এই বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে ।

বৈঠক শেষে পাঠ্যক্রমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সিলেবাসে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য অবদান এবং শিল্প শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে স্বাধীন ভারতে তার যে সুদূরপ্রসারী উন্নয়নমুখী চিন্তাভাবনা, গঠনমূলক কাজ তুলে ধরার একটা প্রয়াস সিলেবাসের মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্ম এবং আগামী প্রজন্মকে জানানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে ।"

পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে একাধিক স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির সিদ্ধান্তও নিয়েছে রাজ্য । নিউটাউনের ইকোপার্কে শ্যামাপ্রসাদের একটি 125 ফুট উঁচু দণ্ডায়মান মূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে । ইতিমধ্যে তার ভূমিপুজো সম্পন্ন হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী জানান, এদিন হিডকোর পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ নকশা ও পরিকল্পনার একটি প্রেজেন্টেশন কমিটিকে দেখানো হয়েছে । বিশাল এই মূর্তির পাশাপাশি ওই স্থানে একটি অত্যাধুনিক মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালাও থাকবে । দ্রুত কাজ শুরু করে আগামী 6 জুলাইয়ের মধ্যে এই মূর্তি উদ্বোধনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ।

অন্যদিকে, হুগলির জিরাটে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে সংস্কারের কাজেও হাত দিয়েছে রাজ্য সরকার । এই কাজের জন্য ইতিমধ্যেই 300 ডেসিমেল জায়গা কেনা হয়েছে । ওই জায়গায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত লাইব্রেরির আধুনিক মানের পুনর্নির্মাণ এবং একটি নতুন সংগ্রহশালা নির্মাণের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কমিটি । জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একাধিক বই প্রকাশেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এছাড়াও রাজ্যের জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার দফতরের উদ্যোগে বাংলা ও ইংরেজিতে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে ।

বর্ষব্যাপী এই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকেও যুক্ত করতে চাইছে রাজ্য । মুখ্যমন্ত্রী জানান, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফে একটি পোর্টাল চালু করা হবে। সেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব মতামত বা প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন । পাশাপাশি কমিটির বয়স্ক সদস্যরা যাতে আগামী দিনে বাড়িতে বসেই ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দিতে পারেন, সেই সুবিধাও রাখা হচ্ছে ।

শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, "স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা, পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় ভূমিকা এবং কেন আজও তার চিন্তাভাবনা নতুন প্রজন্মের কাছে প্রাসঙ্গিক- এটাই আমাদের এই বর্ষের মূল চিন্তাভাবনার মধ্যে, লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে থাকবে ।"

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পাঠ্যক্রমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
SUVENDU ADHIKARI CHIEF MINISTER
SHYAMA PRASAD MOOKERJEE

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