28 বছরে একদিনও ছুটি নেননি, অবসরের পরও বেতন ছাড়াই পড়াচ্ছেন সুপর্ণা 'দিদিমণি'

শ্রীরামপুরের শিক্ষিকা তাঁর 28 বছরের কর্মজীবনে একদিনও ছুটি নেননি ৷ এখন অবসর নিয়েছেন ৷ তারপরও বিনা বেতনে ছাত্রীদের পড়াচ্ছেন সুপর্ণা ৷

SCHOOL TEACHER SUPARNA GHOSH
অবসরের পরও বেতন ছাড়াই পড়াচ্ছেন সুপর্ণা 'দিদিমণি' (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read
শ্রীরামপুর, 8 ডিসেম্বর: তাঁর কাছে শিক্ষকতা শুধু পেশা নয়। শিক্ষাদানকে নেশায় পরিণত করেছেন শ্রীরামপুরের সুপর্ণা ঘোষ। তিনি শ্রীরামপুর রাজ্যধরপুর নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা। গত অক্টোবর মাসে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু, শিক্ষকতা জীবন থেকে ছুটি নেননি ৷ এখনও নিয়মিত স্কুলে যান 'সুপর্ণা ম্যাডাম' ।

রাজ্যধরপুর স্কুলের 1250 জন ছাত্রী রয়েছে। স্থায়ী শিক্ষক, শিক্ষিকা রয়েছেন 18 জন মাত্র। স্কুলে পড়ানোর জন্য 2 জন পার্শ্বশিক্ষিকা এবং 3 জন চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষিকা রয়েছেন। সুপর্ণা গার্লস হাইস্কুলের নিচু ক্লাসে ইংরেজি এবং বাংলা ক্লাস নেন। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ইতিহাসের ক্লাস নেন। জানা গিয়েছে, দীর্ঘ 28 বছরের চাকরি জীবনে একদিনও ছুটি নেননি। আগামিদিনে যতদিন পারবেন এভাবেই নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা দান করে যাবেন তিনি।

সুপর্ণার জন্ম ও পড়াশোনা দুর্গাপুরে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন। এরপরই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় গিরিডিতে, সেনা পাবলিক স্কুলের শিক্ষক হিসেবে। বিয়ের পর চলে আসেন হাওড়ার আমতায়। পরে, 1997 সালের মে মাসে চাকরি পান শ্রীরামপুর রাজ্যধরপুর গার্লস হাইস্কুলে। চাকরির জন্য শ্রীরামপুরে লেনিন সরণিতে একটি বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন।

এখনও নিয়মিত স্কুলে যান 'ম্যাডাম' সুপর্ণা (ইটিভি ভারত)

স্বামী কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়র। তিনি অবসরের পর চেন্নাইয়ে কাজ করছেন। দম্পতির একমাত্র মেয়েও একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। চলতি বছর 31 অক্টোবর সুপর্ণা স্কুলের শিক্ষকতা থেকে অবসর নেন। তবে অবসরের পর একদিনও বাড়িতে বসে থাকেননি তিনি। তারপর দিন থেকে আজও স্কুলে শিক্ষকতা করে চলেছেন তিনি।

সুপর্ণা বলেন, "স্কুলের ছাত্রীরা আমাকে দিদিমণি বানিয়েছে। ওদের জন্যই আমার স্কুলে আসা। আমি যতদিন পারব ততদিন স্কুলে আসব। ওদের পড়াশোনা করানোই আমার জগৎ। পরিবারের তরফে আমাকে বাধা দেয় না। স্কুলে এলেই আমি ভালো থাকি। স্কুলে শীত ও গ্রীষ্মের ছুটি ও অন্যান্য ছুটি থাকে ৷ সেই সমস্ত ছুটিতেই আমার সমস্ত কাজ মিটে গিয়েছে। আলাদা করে ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। আমি মনে করি এটা সম্পূর্ণ ঈশ্বরের জন্যই করতে পেরেছি ।"

28 বছরের কর্মজীবনে একদিনও ছুটি নেননি সুপর্ণা ঘোষ (ইটিভি ভারত)

স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী নেহা পাত্র বলে, "আমি ক্লাস ফাইভ থেকে ওঁর কাছে পড়াছি। উনি আমাদের পাঠ্যবই ছাড়াও এত ভালোভাবে যে কোনও বিষয় বোঝান যে সহজেই বুঝতে পারি। সুপর্ণা দিদিমণির এই বছর অক্টোবরে অবসরের পর আমাদের খুব মনখারাপ হয়েছিল ৷ কিন্তু তিনি এখনও অক্লান্ত পরিশ্রম করে পড়িয়ে যাচ্ছেন ৷ তা-ও বেতন ছাড়াও ৷ এটাই আমাদের কাছে আনন্দের।"

