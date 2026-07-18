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চাকরির মেয়াদ ছিল 31 অগস্ট পর্যন্ত, মানসিক চাপ-অবসাদেই কি শিক্ষিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু ?

2025 সালে এসএলএসটি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় জায়গা করতে পারেননি তিনি। ফলে তাঁর চাকরির মেয়াদ ছিল 31 অগস্ট পর্যন্ত ৷ পরিবারের দাবি, তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।

SCHOOL TEACHER MYSTERIOUSLY DIES
ঈপ্সিতা মহাপাত্রের মৃত্যু (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 18, 2026 at 8:19 PM IST

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পুরুলিয়া, 18 জুলাই: 26 হাজার চাকরি বাতিল তালিকায় নাম ছিল । 2025 সালে পুনরায় কোর্টের নির্দেশে হওয়া শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় মেধা তালিকায় জায়গা না-পাওয়া এক যোগ্য শিক্ষিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য পুরুলিয়ায়।

জানা গিয়েছে ঈপ্সিতা মহাপাত্র (34) নামে ওই শিক্ষিকার শনিবার সকালে পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ।

মানসিক চাপ-অবসাদেই কি শিক্ষিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু ? (ইটিভি ভারত)

ওই শিক্ষিকা পুরুলিয়া শহরের ভাটবাঁধ এলাকার বাসিন্দা। তিনি পুরুলিয়া 2 নম্বর ব্লকের গোলামারা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। 26 হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে সেই তালিকায় ঈপ্সিতার নাম ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় 2025 সালে এসএলএসটি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় জায়গা করতে পারেননি ওই শিক্ষিকা। ফলস্বরূপ তাঁর চাকরির মেয়াদ ছিল 31 অগস্ট ৷ মেধাবী ছাত্রী হিসেবেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন ঈপ্সিতা।

জানা যায়, 2016 সালের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 2019 সালে চাকরিতে যোগ দেন। পরে প্যানেল বাতিল হওয়ায় চাকরি অনিশ্চিত হয়ে যায় ৷ পরিবারের দাবি, এরপর থেকেই তিনি গভীর মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ডায়াবিটিসে আক্রান্ত ছিলেন এবং নিয়মিত ওষুধ খেতেন। চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ার পর চিকিৎসকের পরামর্শে ঘুমের ওষুধও সেবন করতেন। গত 15 জুলাই রাতে ওষুধ খেয়ে প্রতিদিনের মতো ঘুমোতে যান ৷

তারপর দিনই অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দু'দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ সকাল 9টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনায় মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছে মৃতার মা ও বাবা। তাঁরা একেবারে দিশাহীন হয়ে পড়েছেন। ‌

চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের পুরুলিয়া কোর কমিটির সদস্য শুভাশিস পান বলেন, "ওই শিক্ষিকা চাকরি হারানো নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন। আমাদের অনেক শিক্ষক, শিক্ষিকাই চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। কারণ, 31 অগস্ট আমাদের চাকরির সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার পরও এখনও পর্যন্ত নতুন সরকার আমাদের জন্য সহানুভূতিশীল হয়ে একটাও বাক্য ব্যয় করেনি। এমনকী আমাদের যোগ্যদের চাকরি ফেরানোর যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তাও রক্ষা করা হয়নি।"

চাকরির অনিশ্চয়তা ‌ও প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রামের লড়াই। অবশেষে হার মেনেই কি নিজের জীবন নেওয়ার চরম পদক্ষেপ বেছে নিলেন পুরুলিয়ার এই শিক্ষিকা ? ‌উঠছে প্রশ্ন ৷

TAGGED:

SCHOOL TEACHER DIED IN PURULIA
চাকরির মেয়াদ
26 হাজার চাকরি বাতিল
DIED DUE TO MENTAL DEPRESSION
SCHOOL TEACHER MYSTERIOUSLY DIES

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