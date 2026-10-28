শিলিগুড়িতে প্রাতঃভ্রমণের সময় কোপ শিক্ষিকাকে, নিজেকেও আঘাত অভিযুক্তের

শিলিগুড়িতে প্রাতঃভ্রমণের সময় কোপ শিক্ষিকাকে, নিজেকেও আঘাত অভিযুক্তের
Siliguri School Teacher Attack: কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আহত শিক্ষিকার নাম শিউলি দত্ত।
Published : October 28, 2026 at 3:26 PM IST
শিলিগুড়ি, 28 অক্টোবর: শিলিগুড়ির শান্তিনগর এলাকায় প্রাতঃভ্রমণের সময় স্কুল শিক্ষিকাকে ধারালো অস্ত্রের কোপ ! খুনের চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে চাঞ্চল্য। আহত শিক্ষিকার নাম শিউলি দত্ত। অভিযোগ সজল দাস নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।
ঘটনাটি ঘটেছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়িক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে। ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। শিক্ষিকাকে আক্রমণের পর অভিযুক্ত নিজেকেও শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করে । আপাতত দু'জনেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ির ডিসিপি রানা মুখোপাধ্যায় ।
সূত্রের খবর, বুধবার প্রতিদিনের মতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ওই শিক্ষিকা। সেই সময় আচমকাই অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। আত্মরক্ষার্থে শিক্ষিকা দৌঁড়ে স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়িতে ঢুকে পড়েন ৷ অভিযোগ, সেখানেও ঢুকে পড়ে অভিযুক্ত তাঁর উপর ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপ মারতে থাকে। শিক্ষিকার গলা ও হাতে গুরুতর আঘাত লাগে বলে খবর। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীরা তাঁকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। শিক্ষিকাকে আক্রমণের পর অভিযুক্ত নিজেও বিষ খেয়ে পেটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করে বলেও জানা গিয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা কল্যাণ সাহা বলেন, "আমি ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ চিৎকার শুনে ঘুম থেকে উঠে দেখি, ওই শিক্ষিকা বাঁচার জন্য ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েন। পিছনে অভিযুক্ত লোকটিও ঢুকে অস্ত্র দিয়ে তাঁকে কোপাতে থাকে। চার-পাঁচজন মিলেও থামানো যায়নি ৷ যে সামনে যাচ্ছিল তাকেই দা দিয়ে মারার চেষ্টা করছিল ওই ব্যক্তি। জীবনে এমন আতঙ্কের দৃশ্য দেখিনি। পরে পুলিশ এসে সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।"
আরও এক প্রত্যক্ষদর্শী কল্যাণী সরকার বলেন, "সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ বিকট চিৎকার শুনে আমরা বাড়ি থেকে ছুটে আসি। এসে দেখি বাড়ির দরজা খোলা । সেই অবস্থায় শিক্ষিকাকে কোপ মারা হচ্ছে। আক্রমণকারী লোকটিকে আমরা এলাকায় আগে কখনও দেখিনি। মহিলাটিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর পর লোকটি নিজেও বিষ খায় ৷ ছুরি দিয়ে নিজের গলা ও পেটেও আঘাত করে জখম হয়েছে সে। দৃশ্য দেখে আমরা আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম।"
এদিকে ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা ধাওয়া করে অভিযুক্ত সজল দাসকে ধরে ফেলে ৷ উত্তেজিত জনতা তাকে মারধরও করে। খবর পেয়ে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহত শিক্ষিকার পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্ত সজল দাস দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তায় ওই শিক্ষিকাকে উত্ত্যক্ত করত। এ বিষয়ে আশিঘর ফাঁড়ি এবং মহিলা থানাতেও আগে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছিল।
সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে শিলিগুড়ির ডিসিপি রানা মুখোপাধ্যায় বলেন, "ঘটনায় আহত শিক্ষিকা ও অভিযুক্ত— দু’জনেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। পুলিশ গোটা ঘটনার সবকটি দিক গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।" প্রকাশ্যে এমন বর্বরোচিত হামলায় সমগ্র শান্তিনগর এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।