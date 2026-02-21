খেলার মাঠে গুলি চালিয়ে গ্রেফতার স্কুল শিক্ষক, হাসপাতালে আহত শিশু

খেলার মাঠে গুলি চালিয়ে গ্রেফতার স্কুল শিক্ষক, হাসপাতালে আহত শিশু
শিশুদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার এক প্রাথমিক শিক্ষকে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার বাণীপুর এলাকায় ৷
Published : February 21, 2026 at 10:29 AM IST
রঘুনাথগঞ্জ, 21 ফেব্রুয়ারি: শিশুদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ ৷ গ্রেফতার হলেন এক প্রাথমিক স্কুলশিক্ষক ৷ গুলিবিদ্ধ হয়ে জখম এক শিশু হাসপাতালে ভর্তি ৷ ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত বানিপুর এলাকায় ৷ উত্তেজনায় ফুঁসছেন স্থানীয় মানুষ ৷
বাড়ির সামনে খেলতে থাকা একদল শিশুকে উদ্দেশ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ ওই স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওই শিক্ষক ৷ অভিযুক্ত শিক্ষককে বাড়ি থেকে একটি বন্দুক উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত শিক্ষকের নাম সমীর কুমার মণ্ডল ৷ তিনি ওমরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ৷ জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার হোসেন মেহেদি রেহেমান বলেন, "অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷"
অভিযোগ, প্রতিদিনের মতো শুক্রবারও কয়েকজন শিশু শিক্ষকের বাড়ির সামনে একটি ফাঁকা মাঠে খেলাধুলা করছিল ৷ খেলতে গিয়ে মাঝেমধ্যে তাঁদের বল শিক্ষকের বাড়ির ভিতরে পড়ে যেত ৷ এই বিষয়টি নিয়ে পূর্বেও আপত্তি জানিয়েছিলেন তিনি ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও শিশুরা মাঠে খেলতে থাকায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওই স্কুলশিক্ষক বন্দুক দিয়ে শিশুদের উদ্দেশ্যে গুলি চালান ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তিনি চার থেকে পাঁচ রাউন্ড গুলি ছোঁড়েন ৷ আতঙ্কে শিশুরা ছুটে পালানোর চেষ্টা করলে এক শিশুর হাতে গুলি লাগে ৷
আহত শিশুর বাবা বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, "প্রতিদিনের মত 10-12 জন বালক মাঠে খেলছিল ৷ বল ওই শিক্ষকের বাড়ির দরজায় লাগতেই তিনি উত্তেজিত হয়ে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এসে শিশুদের বিরুদ্ধে তাক করেছিল গুলি চালান ৷ আমার ছেলের হাতে গুলি লাগে ৷ সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাই। ওই বালকের হাত থেকে গুলি বের করা হয়েছে ৷ বর্তমানে আহত শিশুটি জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে ৷
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রঘুনাথগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ ৷ অভিযুক্ত শিক্ষককে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় ৷ বাড়ি থেকে একটি বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে এটি একটি আধুনিক এয়ারগান বলে মনে করা হচ্ছে ৷ অস্ত্রটি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ৷ কীভাবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
ধৃত শিক্ষক বলেন, "ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই গুলি চালিয়েছিলাম ৷ কারও গায়ে লাগবে বুঝতে পারিনি ৷" ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ এলাকার মানুষ অভিযুক্ত শিক্ষকের বাড়ি ঘেরাও করে রাখেন ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।