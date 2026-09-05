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দক্ষ সাঁতারু, শহরের নামী ক্লাবের পুলেই ডুবে মৃত্যু পড়ুয়ার

ঢাকুরিয়ার সুইমিং পুলে ঘটে মর্মান্তিক ঘটনাটি ৷ পড়ুয়া তলিয়ে গেলে প্রথম 15 মিনিট নজরেই পড়েনি কারও ৷ লেক থানায় গাফিলতির অভিযোগ পরিবারের ৷

student drown
ঢাকুরিয়ার সুইমিং পুলে ডুবে মৃত্যু একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ার (ইটিভি ভারতচ)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 12:35 PM IST

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কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: সাঁতারে ছিল অভ্যস্ত । প্রায় সাত বছর ধরে নিয়মিত সাঁতার কাটত । পরিচিতিও ছিল দক্ষ সুইমার হিসেবে । অথচ সেই সাঁতার কাটতে গিয়েই নামী সুইমিং ক্লাবের পুলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক কিশোরের ।

ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ঢাকুরিয়ার একটি সুইমিং পুলে ৷ মৃত ছাত্র একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ছিল ৷ ছাত্রের নাম সরিপ ঘোষ ৷ বয়স 16 বছর । কীভাবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ ওই পড়ুয়া জলের মধ্যে তলিয়ে গেল, তা ঘিরেই এখন তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "সুইমিং পুলের লোকজনের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে । সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছি আমরা ৷"

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের একটি নামী স্কুলের একাদশ শ্রেণিতে পড়ত সরিপ ঘোষ । ছোট বয়স থেকেই সাঁতারের সঙ্গে তার পরিচয় । প্রায় সাত বছর ধরে নিয়মিত সাঁতার কাটছিল সে । শুক্রবারও অন্যান্যদিনের মতো নিয়ম মেনেই ঢাকুরিয়ার ওই সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে নামে ওই কিশোর । কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আচমকা ঘটে যায় বিপত্তি । পুলের জলে সাঁতার কাটার সময় কোনওভাবে তলিয়ে যেতে শুরু করে সরিপ ।

ঠিক কী কারণে সে জলের নীচে চলে গেল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, দীর্ঘদিন ধরে সাঁতার জানা ওই কিশোরের বিপদের মুহূর্তটি কেন সঙ্গে সঙ্গে কারও নজরে এল না? অভিযোগ, প্রায় 15 মিনিট ধরে বিষয়টি কারও নজরে পড়েনি । পরে বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি তাকে জল থেকে উদ্ধার করা হয় । দ্রুত কাছাকাছি একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সরিপকে । কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় । হাসপাতালে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।

এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক শোরগোল ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবারের তরফে সুইমিং পুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । এতক্ষণ ধরে একজন কিশোর জলে তলিয়ে থাকার পরেও কেন বিষয়টি নজরে এল না, সেই প্রশ্নই এখন তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে । পুলে সেই সময় লাইফগার্ড বা প্রশিক্ষিত নজরদারি কর্মী ছিলেন কি না, তাঁরা কোথায় ছিলেন, সিসিটিভি ক্যামেরায় গোটা ঘটনার কোনও ছবি ধরা পড়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে লেক থানার পুলিশ।

পাশাপাশি পুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নজরদারির দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ভূমিকা এবং ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে পুলিশের তরফে । পরিবারের অভিযোগে যদি গাফিলতির বিষয় উঠে আসে, সে দিকটিও গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কীভাবে সরিপ জলে তলিয়ে গেল, তাকে উদ্ধারে কতটা সময় লেগেছিল এবং উদ্ধারের পর কী ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল-সবকিছুই পুলিশি তদন্তের আওতায় রয়েছে । ইতিমধ্যেই কিশোরের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে তদন্তকারীদের অনুমান।

TAGGED:

DHAKURIA SWIMMING CLUB
STUDENT DEATH IN DHAKURIA
ডুবে মৃত্যু পড়ুয়ার
ঢাকুরিয়া সুইমিং পুল
STUDENT DROWNED

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