মৃত্যুর সময়েও হাত ছাড়েনি বন্ধুর ! 48 ঘণ্টা তল্লাশির পর নদী থেকে উদ্ধার 2 স্কুল-ছাত্রের দেহ

মৃত্যুর সময়েও হাত ছাড়েনি বন্ধুর ! 48 ঘণ্টা তল্লাশির পর নদী থেকে উদ্ধার 2 স্কুল-ছাত্রের দেহ
Death Not Separated Friends: মৃত্যুও কার্যত আলাদা করতে পারল না দুই বন্ধুকে ৷ স্নান করতে নামাই কাল হল তাদের ৷
Published : September 15, 2026 at 4:36 PM IST
শিলিগুড়ি, 15 সেপ্টেম্বর: 48 ঘণ্টা রুদ্রশ্বাস খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে হাতে হাত ধরা অবস্থাতেই উদ্ধার দশম শ্রেণির দুই ছাত্রের দেহ ৷ গত রবিবার বিকেলে স্নান করতে নেমে নদীর তীব্র স্রোতে তলিয়ে যায় 16 বছরের দুই কিশোর ৷ মঙ্গলবার সকালে ফুলবাড়ির মহানন্দা ব্যারেজ থেকে আনুমানিক 200 মিটার দূরে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর যৌথ দল তাদের দেহ দুটি উদ্ধার করে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত দুই ছাত্র হল মালদার ইংরেজবাজার শহরের সিঙ্গাতলার বাসিন্দা প্রজ্ঞাজ্যোতি দাস এবং বাংলাদেশের বাসিন্দা মহম্মদ সাফায়েল হোসেন নওশাদ । তারা দু'জনেই ফুলবাড়ির জটিয়াকালীর একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত । রবিবার হস্টেল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে পোশাক কেনাকাটা করার উদ্দেশ্যে মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে গিয়েছিল তিন ছাত্র ৷ প্রজ্ঞাজ্যোতি, নওশাদের সঙ্গে ছিল মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা দিব্যাংশু সাহা ।
কেনাকাটা সেরে সোজা হস্টেলেই ফেরার কথা ছিল তাদের । কিন্তু শপিং মল থেকে বেরিয়ে তারা একটি টোটো ভাড়া করে ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে চলে যায় ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজ এলাকায় । সেখানে গিয়ে ব্যারেজের সৌন্দর্য দেখার পাশাপাশি নদীতে নামার সিদ্ধান্ত নেয় তারা । সেসময় ব্যারেজের বেশ কয়েকটি লক গেট খোলা থাকায় নদীর স্রোত সেসময় অত্যন্ত প্রবল ছিল । ঝুঁকি সত্ত্বেও তিন ছাত্র স্নান করার জন্য জলে নেমে পড়ে । নদীর পাড়ে থাকা স্থানীয় মৎস্যজীবী শঙ্কর সরকার তাদের নামতে বারণ করলেও কিশোর মন তা শোনেনি । নামার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল স্রোতের তোড়ে তিনজনই ভাসতে শুরু করে ।
মৎস্যজীবী ও স্থানীয়দের তৎপরতায় দিব্যাংশু কোনওমতে বেঁচে ফিরলেও চোখের পলকে তলিয়ে যায় প্রজ্ঞাজ্যোতি ও নওশাদ । ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ফাঁসিদেওয়া ও এনজেপি থানার পুলিশ উদ্ধারকারী দল নিয়ে সেখানে পৌঁছয় । রবিবার বিকেল থেকে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এনডিআরএফ ও এসডিআরএফের ডুবুরিরা স্পিডবোট নামিয়ে, দড়ি ধরে নদীর মাঝবরাবর তল্লাশি চালায় । ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা হওয়ায় দেহ ওপারে ভেসে গেল কি না, তা নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়ছিল । অবশেষে এদিন সকালে ব্যারেজের কাছেই দুটি দেহ ভেসে উঠলে তা উদ্ধার করা হয় ।
দেহ দুটি পাড়ে তুলতেই শিউরে ওঠেন উদ্ধারকারীরা । মৃত্যুর সময়েও দুই বন্ধু দু'জনের হাত ছাড়েনি । দেহ উদ্ধারের পর পুলিশ আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় । খবর পেয়ে পরিবার ও স্কুলের প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত হন । নওশাদের বাবাও বাংলাদেশে থেকে ভারতে আসার জন্য ভিসার আবেদন করেছেন বলে জানা গিয়েছে । মর্মান্তিক এই ঘটনার জেরে পুরো এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে ।
নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় বলেন, "তলিয়ে যাওয়া দুই কিশোরের দেহ উদ্ধার হয়েছে । দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"