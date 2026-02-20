জুতোয় 'না', শুধু পরা যাবে হাওয়াই চটি ! SSC গ্রুপ সি ও ডি-র পরীক্ষায় বেনজির কড়াকড়ি

জুতোয় 'না', শুধু পরা যাবে হাওয়াই চটি ! SSC গ্রুপ সি ও ডি-র পরীক্ষায় বেনজির কড়াকড়ি
ঘড়ি, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, লগ টেবিল ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিষিদ্ধ ৷ নিয়ম ভাঙলে বাতিল হবে পরীক্ষা ৷
Published : February 20, 2026 at 7:14 PM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: নিয়োগ নিয়ে অতীতের বিতর্কের পর আর কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ কমিশন । তাই গ্রুপ ‘সি’ ও ‘ডি’ পরীক্ষায় নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একগুচ্ছ কঠোর বিধিনিষেধ জারি করল West Bengal School Service Commission ।
আগামী 1 ও 8 মার্চ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এসএসসি-র গ্রুপ ‘সি’ ও ‘ডি’ নিয়োগ পরীক্ষা । পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এ বার কড়াকড়ির মাত্রা এক ধাপ বাড়াল কমিশন । নির্দেশ অনুযায়ী, পা-ঢাকা জুতো পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ । কেবলমাত্র হাওয়াই চটি পরে কেন্দ্রে ঢোকা যাবে । কেউ যদি পা-ঢাকা জুতো পরে আসেন, তবে তা খুলে খালি পায়েই পরীক্ষার হলে ঢুকতে হবে ।
নিরাপত্তার স্বার্থে সব কেন্দ্র থাকবে সিসিটিভি নজরদারিতে । প্রবেশের আগে বাধ্যতামূলক তল্লাশি হবে । কোনও রকম ঘড়ি, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, লগ টেবিল ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ৷ পরীক্ষার হলে এ ধরনের কোনও বস্তু পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর পরীক্ষা সঙ্গে-সঙ্গে বাতিল করা হবে ৷
পরীক্ষার দিন সকাল 10টা থেকে পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন ৷ পরীক্ষাকেন্দ্রের গেট বন্ধ হয়ে যাবে বেলা 11টা 45 মিনিটে ৷ সর্বাধিক দুপুর 12টা পর্যন্ত পরীক্ষার হলে প্রবেশের অনুমতি থাকবে ৷ নির্ধারিত সময়ের পর কোনও প্রার্থীকে কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হবে না ৷ পরীক্ষা চলাকালীন সময় শেষ না-হওয়া পর্যন্ত, কোনও প্রার্থীকে হল ছাড়তে দেওয়া যাবে না ৷
ওএমআর শিট পূরণ করতে হবে স্বচ্ছ নীল বা কালো কালির বলপেনে । পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে রাখতে হবে কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা অ্যাডমিট কার্ডের প্রিন্ট কপি এবং সরকারি সচিত্র পরিচয়পত্র—আধার, ভোটার কার্ড, প্যান, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা পাসপোর্ট । অনুমতি থাকবে শুধুমাত্র স্বচ্ছ জলের বোতল, একটি স্বচ্ছ বলপেন, অ্যাডমিট কার্ড ও আসল পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার । প্রয়োজনে এগুলি স্বচ্ছ ফোল্ডারে রাখা যেতে পারে । কোনও রকম গয়না বা ধাতব বস্তু না-পরারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
বিশেষভাবে সক্ষম (PwD) প্রার্থীদের স্ক্রাইব ব্যবহারের জন্য পরীক্ষার অন্তত 48 ঘণ্টা আগে আঞ্চলিক দফতরের অনুমতি নিতে হবে । প্রয়োজনীয় নথিও সঙ্গে আনতে হবে । কমিশন জানিয়েছে, অ্যাডমিট কার্ড সম্পূর্ণ অস্থায়ী । 2025 সালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী যোগ্যতা যাচাইয়ের পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । অসদুপায় অবলম্বন করলে শুধু পরীক্ষা বাতিল নয়, আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে ।
নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফেরাতে কড়াকড়ির এই বার্তা স্পষ্ট—এ বার পরীক্ষা শুধু লিখিত নয়, শৃঙ্খলারও । এখন দেখার, এই কঠোর ব্যবস্থায় কতটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় বহু প্রতীক্ষিত এসএসসি পরীক্ষা।