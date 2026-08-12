ওবিসি সংরক্ষণ-জটিলতা ! শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং বন্ধের সিদ্ধান্ত স্কুল সার্ভিস কমিশনের
14 অগস্ট থেকে একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং শুরু হওয়ার কথা ছিল ৷ সেই কাউন্সেলিং আপাতত বন্ধের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷
Published : August 12, 2026 at 3:45 PM IST
কলকাতা, 12 অগস্ট: ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে জটিলতার আবহে বড় সিদ্ধান্ত স্কুল সার্ভিস কমিশনের । 14 অগস্ট থেকে একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের জন্য তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের কাউন্সেলিং শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, তা আপাতত স্থগিত করে দেওয়া হল। পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত এই কাউন্সেলিং হবে না বলে মঙ্গলবার গভীর রাতে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন । ফলে একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ফের অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল ।
স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 14 অগস্ট থেকে একাদশ-দ্বাদশের তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের কাউন্সেলিং শুরু হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু সেই প্রক্রিয়াই আপাতত স্থগিত করা হল । কবে থেকে ফের কাউন্সেলিং শুরু হবে, বিজ্ঞপ্তিতে তার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানানো হয়নি । পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে প্রার্থীদের ।
এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে মূল কারণ হিসেবে সামনে আসছে ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত জটিলতা । মঙ্গলবারই সাংবাদিক বৈঠকে এসএসসি চেয়ারম্যান দুষ্মন্ত নারিয়ালা জানিয়েছিলেন, ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে নতুন নির্দেশ পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে কমিশনের আইনজীবীদের পরামর্শ চাওয়া হয়েছে ।
ফলে আইনি দিকটি পুরোপুরি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগের পরবর্তী ধাপ নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চাইছিল না কমিশন । তার পরই 14 অগস্টের কাউন্সেলিং স্থগিতের বিজ্ঞপ্তি সামনে এল । এর আগে 4 অগস্টের বিজ্ঞপ্তিতে 14 অগস্ট থেকে একাদশ-দ্বাদশের তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের কাউন্সেলিং শুরু করার কথা জানিয়েছিল কমিশন। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতিও চলছিল । কিন্তু ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে তৈরি হওয়া পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ে কাউন্সেলিং শুরু করা সম্ভব হল না ।
ইতিমধ্যেই একাদশ-দ্বাদশের বহু প্রার্থীকে সুপারিশপত্র দেওয়া হয়েছে । তাঁদের ক্ষেত্রে 7 শতাংশ, না 17 শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ কার্যকর হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। নতুন সংরক্ষণ কাঠামো অনুযায়ী তাঁদের অবস্থান কী হবে, সেই বিষয়টিও এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয় । মঙ্গলবার এসএসসি চেয়ারম্যান জানিয়েছিলেন, এই বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আইনজীবীদের পরামর্শ পাওয়ার পরেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে ।
দুষ্মন্ত আরও জানিয়েছিলেন, 7 অগস্ট স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত রোস্টার নিয়ে নতুন নির্দেশ এসেছে । সেই নির্দেশের পর আইনি দিক খতিয়ে দেখতে কমিশনের আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে । কমিশনের বক্তব্য ছিল, তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে নতুন করে আইনি জটিলতা তৈরি করতে চাইছে না তারা । এই পরিস্থিতিতে কাউন্সেলিং স্থগিতের বিজ্ঞপ্তি সেই জটিলতাকেই আরও স্পষ্ট করল । এখন প্রশ্ন, পরবর্তী নির্দেশ কবে আসবে এবং কবে থেকে কাউন্সেলিং ফের শুরু হবে ?