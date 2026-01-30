SSC গ্রুপ সি-ডি পরীক্ষার দিন ঘোষণা কমিশনের
সুপ্রিম নির্দেশে চাকরি বাতিলের পর গ্রুপ সি ও ডি-র নতুন পরীক্ষার দিন ঘোষণা করল স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ বিস্তারিত জানতে পড়ুন নিম্নলিখিত প্রতিবেদন ৷
Published : January 30, 2026 at 8:14 AM IST
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা পর্ব শেষ হতেই রাজ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি । দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে প্রকাশ্যে এল পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ । বিধানসভা নির্বাচনের আগেই হবে পরীক্ষা । আগামী 1 মার্চ রবিবার রয়েছে গ্রুপ সি-র পরীক্ষা ৷ তার পরের সপ্তাহে অর্থাৎ 8 মার্চ রবিবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে গ্রুপ ডি-র নিয়োগ পরীক্ষা ।
এবার মোট আট হাজার 477টি শূন্যপদের জন্য এই নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া হবে । এর মধ্যে গ্রুপ সি-তে শূন্যপদের সংখ্যা 2 হাজার 989টি এবং গ্রুপ ডি-তে শূন্যপদ রয়েছে 5 হাজার 488টি । স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, দুটি পরীক্ষাই দুপুর 12টা থেকে শুরু হবে । গ্রুপ সি-র পরীক্ষা চলবে 1 ঘণ্টা 50 মিনিট, আর গ্রুপ ডি-র পরীক্ষার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে 1 ঘণ্টা 20 মিনিট ।
উল্লেখ্য, গত বছরই এই নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন । প্রথম বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদন জানানোর শেষ দিন ছিল 3 ডিসেম্বর । তবে আবেদন প্রক্রিয়ার মাঝপথে সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন । নতুন করে জানানো হয়, 8 ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে । কারণ, আবেদন চলাকালীন কমিশনের পোর্টালে একাধিক প্রযুক্তিগত সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল চাকরিপ্রার্থীদের । সার্ভার ডাউন ও লগ ইন সমস্যার জেরে বহু আবেদনকারী সময়মতো ফর্ম পূরণ করতে পারেননি । সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত আবেদন প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়ানো হয় ।
এখন সেই সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বে মন দিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা । তবে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া ঘিরে রয়েছে বিশেষ সতর্কতা । নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 2016 সালের সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল হয়েছিল । যার জেরে প্রায় 26 হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী চাকরি হারান । শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, চিহ্নিত 'দাগীরা' কোনওভাবেই নতুন করে পরীক্ষায় বসতে পারবেন না । সেই নির্দেশ মেনেই স্কুল সার্ভিস কমিশন ডিসেম্বর মাসে 3 হাজার 512 জন দাগীর তালিকা প্রকাশ করে । কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ওই তালিকাভুক্ত কেউ আবেদন করলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে ৷