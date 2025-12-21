'জাগো মা' গাওয়ায় মঞ্চে উঠে লগ্নজিতাকে হেনস্তা ! গ্রেফতার স্কুলমালিক, তদন্ত ওসির বিরুদ্ধেও

'জাগো মা' গাওয়ায় মঞ্চে উঠে লগ্নজিতাকে হেনস্তা ! গ্রেফতার স্কুলমালিক, তদন্ত ওসির বিরুদ্ধেও
শনিবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে একটি স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করছিলেন শিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তী । সেই সময় তাঁকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ ৷
Published : December 21, 2025 at 2:12 PM IST
ভগবানপুর, 21 ডিসেম্বর: স্কুলের অনুষ্ঠানে গান করতে গিয়ে হেনস্তার শিকার সঙ্গীত শিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তী ! তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অবশেষে গ্রেফতার করা হল অনুষ্ঠানের আয়োজক অভিযুক্ত মেহবুব মল্লিককে । সোমবার ধৃতকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভগবানপুর থানার ওসির বিরুদ্ধে ৷
পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে বলেন, "এখনও পর্যন্ত তদন্তে জানতে পেরেছি, ভগবানপুরের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মেহবুব মল্লিক ৷ তিনি ওই স্কুলের মালিক এবং অনুষ্ঠানের আয়োজক ও উদ্যোক্তা ৷ তাঁকে আমরা গ্রেফতার করেছি ৷ নিয়ম মেনে আদালতে তুলে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানাব ৷ এরপর পরবর্তী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাব ৷ পাশাপাশি ভগবানপুর থানার ওসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি ৷ এসডিপিও স্তরের আধিকারিক এই তদন্ত করছেন ৷ তদন্তে যা উঠে আসবে সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেব ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে সাউথ পয়েন্ট পাবলিক স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে গান গাইছিলেন শিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তী । অভিযোগ, সেইসময় তাঁকে হেনস্তার শিকার হতে হয় ৷ শিল্পী অভিযোগ করেছেন যে, ওই অনুষ্ঠানে তিনি তখন দেবী চৌধুরানি ছবির 'জাগো মা' গানটি গাইছিলেন ৷ সেসময় আয়োজক তথা স্কুলের মালিক মেহবুব মল্লিক মঞ্চে উঠে তাঁকে সেকুলার গান গাওয়ার জন্য বলেন । এরপর তাঁর উপর ওই ব্যক্তি চড়াও হন বলে অভিযোগ করেন গায়িকা । তিনি আরও অভিযোগ করেন, স্থানীয় ভগবানপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হয় । থানার ওসি শাহেনশাহ হক অভিযোগ নিতে চাননি বলেও অভিযোগ শিল্পীর ।
এদিকে ধৃত মেহেবুব মল্লিকের ভাই মাসুদ মল্লিক অবশ্য দাবি করেন, শিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তী বেশি টাকা দাবি করে না-পাওয়ায় মিথ্য অভিযোগ করেছেন ৷ মাসুদ মল্লিক বলেন, "সাউথ পয়েন্ট পাবলিক স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লগ্নজিতা চক্রবর্তী গান করতে এসেছিলেন ৷ ওঁকে 4টের সময় স্টেজ ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু দেরি করে মঞ্চ ছাড়া হয় ৷ তার জন্য উনি বেশি টাকা দাবি করেন ৷ পাশাপাশি মঞ্চে উঠে তিনি নতুন ছবির ধর্মীয় গান গাইছিলেন ৷ যেহেতু স্কুলে অনুষ্ঠান ছিল ওটা তাই স্টেজে উঠে তাঁকে একটা সেকুলার গান করার জন্য অনুরোধ করা হয় ৷ এটাতে তাঁর খারাপ লাগে ৷ সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন এবং স্টেজ থেকে নেমে যান ৷ পরে থানায় গিয়ে মদ্যপান করে মারতে উদ্যত হওয়ার অভিযোগ করেছেন ৷ তাঁর সম্মানহানির মতো কোনও ঘটনাই ঘটেনি ৷ বাড়তি টাকা চেয়েছিলেন, তাতে রাজি না হওয়ায় তিনি থানায় গিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন ৷"
ওই স্কুলের এক অভিভাবক মালবিকা বেরা বলেন, "শিল্পীকে নিয়ে সঠিক কী হয়েছিল আমরা জানি না ৷ শুনেছি একটা ঝামেলা হয়েছিল মঞ্চে ৷ তারপর ম্যাডাম স্টেজ থেকে নেমে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ৷ তাঁকে মাইকে কেবল বলতে শুনেছিলাম, মায়ের গান গাওয়া নিয়ে ঝামেলা হয়েছে ৷ ওইটুকুই জানি ৷ এর বাইরে কী হয়েছে জানি না ৷"
অন্যদিকে সঙ্গীত শিল্পীর হেনস্তার প্রতিবাদ করেছে বিজেপি । বিজেপির মুখপাত্র শঙ্কুদেব পণ্ডা বলেন, "তৃণমূলের মদতে মেহবুব মল্লিকের মতো লোকেরা এইসব কাজ করছে ।"