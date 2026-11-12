অসুস্থতার জেরে গাড়িতে বসেই আত্মসমর্পণ পার্থ-র, 6 শর্তে জামিন দিল আদালত
Partha Chatterjee Bail: স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : November 12, 2026 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ বৃহস্পতিবার তিনি আদালত চত্বরে পৌঁছালেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে এজলাসে হাজির হতে পারেননি ৷ আদালতের অনুমতি নিয়ে গাড়িতেই বসেছিলেন ৷ সেখান থেকে ভার্চুয়ালি শুনানিতে অংশ নেন ৷
তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনে মামলা দায়ের করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার পরই তা আদালতে জমা দিয়েছিল সিবিআই । এরপরেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । সেই নির্দেশ মেনেই তিনি বৃহস্পতিবার সশরীরে আলিপুর আদালতে উপস্থিত হন ।
এদিন আদালতে পৌঁছানোর পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয় । পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী আদালতের কাছে তাঁর মক্কেলের মেডিক্যাল রিপোর্ট জমা দেন । তিনি জানান, পার্থবাবু গুরুতর অসুস্থ এবং তাঁর কোমরবিডিটি রয়েছে । আদালতকক্ষ দোতলায় অবস্থিত হওয়ায় সেখানে ওঠার মতো পরিস্থিতি তাঁর নেই ৷ কারণ, সংশ্লিষ্ট আদালত ভবনে কোনও লিফটের ব্যবস্থা না থাকায় সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ।
পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচারক একতলাতেই গাড়ির মধ্যে বসে ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুনানিতে অংশ নেওয়ার বিশেষ অনুমতি দেন । সেই মতো গাড়িতে বসেই ভার্চুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে শুনানিতে যোগ দেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ।
তিনি আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন জানান । আদালত সমস্ত দিক বিবেচনা করে সাত হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে । তবে জামিনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কড়া শর্ত আরোপ করা হয়েছে । সেগুলি হল -
- চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি কারণ ছাড়া তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেতে পারবেন না ।
- তাঁকে নিজের পাসপোর্ট আদালতে জমা রাখতে হবে এবং আদালতের অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে যাওয়া যাবে না ।
- মামলার চার্জ গঠনের দিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আবশ্যিকভাবে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে ।
- তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে তাঁকে সবরকমভাবে সহযোগিতা করতে হবে এবং প্রয়োজনে তদন্তকারী অফিসারের সামনে হাজিরা দিতে হবে ।
- যে মামলায় তাঁকে জামিন দেওয়া হচ্ছে, ভবিষ্যতে সেই ধরনের কোনও অপরাধের সঙ্গে তিনি যুক্ত থাকতে পারবেন না ।
- সাক্ষীদের কোনোভাবেই ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়া যাবে না ।
আইনি প্রক্রিয়া শেষে এদিন আইনজীবীর উপস্থিতিতেই তাঁর জামিনের নির্দেশ কার্যকর হয় বলে জানা গিয়েছে ৷
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