পদ্ম জমানাতেও নিয়োগ দুর্নীতির ছায়া ! ভুয়ো নিয়োগপত্র বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার 4
School Job Recruitment Scam: ধৃতদের তিনজন ভিন জেলার বাসিন্দা ৷ তদন্তে রতুয়া থানার পুলিশ ৷
Published : November 28, 2026 at 9:30 PM IST
মালদা, 28 নভেম্বর: তৃণমূল আমলে এমন ছবি হামেশাই দেখা যেত ৷ এবার বিজেপি জমানাতেও সেই একই ছবি ধরা পড়ল মালদার রতুয়ায় ৷
ভুয়ো নিয়োগপত্র নিয়ে স্কুলে যোগ দিতে এসে ধরা পড়লেন এক যুবক ৷ ধরা পড়েছেন ওই যুবককে ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়া চার ব্যক্তিও ৷ ওই চারজনকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও কাজে যোগ দিতে আসা যুবককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷
এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারও ৷ সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতদের এদিন চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ৷ আদালত সূত্রে খবর, ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷
প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালেও পঠনপাঠন শুরু হয়েছিল রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের কাহালা গ্রাম পঞ্চায়েতের সূর্যাপুর হাইস্কুলে ৷ দুপুরে স্কুলে উপস্থিত হন এক যুবক ৷ তাঁর নাম নাসিমুল খান৷ বাড়ি রতুয়া 2 নম্বর ব্লকের শ্রীপুর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপুর গ্রামে ৷ তাঁর হাতে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হিসেবে যোগদানের নিয়োগপত্র ৷
নাসিমুলের সঙ্গে ছিলেন আরেক ব্যক্তি ৷ নিয়োগপত্র নিয়ে নাসিমুল দেখা করেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দেবব্রত ঘোষের সঙ্গে ৷ তাঁর হাতে নিজের নিয়োগপত্রও তুলে দেন নাসিমুল ৷
কিন্তু সেই নিয়োগপত্র দেখে সন্দেহ হয় দেবব্রতবাবুর ৷ নাসিমুল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির কথোপকথন শুনে তাঁর সন্দেহ আরও বাড়ে ৷ তিনি নাসিমুলকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন ৷ কিন্তু প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই অসঙ্গতি ধরা পড়ে ৷ ততক্ষণে স্কুলের অন্য কয়েকজন শিক্ষকও দেবব্রতবাবুর কক্ষে চলে এসেছেন ৷
তাঁরাও নাসিমুলকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন ৷ একের পর এক প্রশ্নে একসময় ভেঙে পড়েন নাসিমুল ৷ তিনি জানিয়ে দেন, দু’লাখ টাকার বিনিময়ে তাঁকে ওই নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে ৷ কথা আছে, চাকরিতে যোগদান করার পর এই টাকা তাঁকে দিতে হবে ৷ তাই যাঁরা তাঁকে এই নিয়োগপত্র দিয়েছেন, তাঁদের একজন তাঁর সঙ্গে স্কুলে এসেছেন ৷ বাকি তিনজন গাড়িতে অপেক্ষা করছেন ৷
নাসিমুলের কাছে এসব শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে রতুয়া থানায় খবর দেন দেবব্রতবাবু ৷ অন্য শিক্ষকরা নাসিমুল ও তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যক্তিকে স্কুলে আটকে রাখেন ৷ পুলিশও দ্রুত স্কুলে চলে আসে ৷ প্রথমেই পুলিশকর্মীরা গাড়িতে অপেক্ষমান তিনজনকে আটক করে ৷ পরে ভুয়ো নিয়োগপত্র চক্রের চারজনকেই গ্রেফতার করা হয় ৷
ধৃতদের দু’জনের বাড়ি হুগলি জেলায় ৷ তাঁরা হলেন 44 বছর বয়সী শংকর সাউ ও 42 বছর বয়সী রাবিপ্রকাশ সিং ৷ শংকরের বাড়ি হুগলির ভদ্রেশ্বর থানা এলাকায় ৷ রাবি শ্রীরামপুর থানা এলাকার বাসিন্দা ৷ 36 বছর বয়সী সুকল্যাণ সূত্রধর মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের বাসিন্দা এবং 41 বছর বয়সী কালীপদ ঘোষের বাড়ি মালদা জেলারই পুখুরিয়া থানার কোকলামারি গ্রামে ৷
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দেবব্রত বলেন, ‘‘স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যাঞ্জলি পোর্টাল রয়েছে ৷ স্কুলে শিক্ষক, অশিক্ষক, চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর অভাব থাকলে কিংবা অন্য কোনও সমস্যা থাকলে এই পোর্টালে জানানো যায় ৷ আমরাও সেটা জানিয়েছিলাম ৷ এই পোর্টালে কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও ঢুকে থাকে ৷ তারা এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে ৷ গতকাল সাপোর্ট মিশন ইন্ডিয়া নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এক কর্মী একজন চাকরিপ্রার্থীকে নিয়ে আমাদের স্কুলে এসেছিলেন ৷ ওই চাকরিপ্রার্থীর কাছে নিয়োগপত্রও ছিল ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীকে জিজ্ঞেস করি, তাঁরা সরাসরি নিয়োগপত্র দিয়ে প্রার্থী কেন এনেছেন ৷ সাধারণত আমাদের কাছে ই-মেইল মারফত নিয়োগপত্র আসে ৷ ওই কর্মী জানান, পরে ই-মেইল মারফত নিয়োগপত্র পাঠানো হবে ৷ তখন আমার সন্দেহ হয় ৷ চাকরিপ্রার্থীকে জেরা শুরু করি ৷ এতে তিনি ঘাবড়ে যান ৷’’
প্রধান শিক্ষক আরও বলেন, ‘‘তাঁকে জানাই, এই কাজের জন্য কোনও বেতন দেওয়া হয় না ৷ তখন তিনি জানান, তিনি দু’লাখ টাকা দিয়ে এই নিয়োগপত্র পেয়েছেন ৷ যাঁরা তাঁকে এই নিয়োগপত্র দিয়েছেন, তাঁরা স্কুল থেকে 100 মিটার দূরে কালো গাড়িতে বসে রয়েছেন ৷ তিনি কাজে যোগ দিলে তাঁকে ওই টাকা তাঁদের দিতে হবে ৷ সব শুনে ওই যুবককে সতর্ক করি ৷ প্রশাসনকে খবর দিই ৷ পরে পুলিশ এই চক্রের চারজনকে গ্রেফতার করে ৷’’
চাঁচল মহকুমা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘প্রধান শিক্ষকের অভিযোগের ভিত্তিতে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতদের আজ চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করেছে রতুয়া থানার পুলিশ ৷ ভুয়ো নিয়োগপত্র চক্রে আর কে কে জড়িত, এর শিকড় কতদূর বিস্তৃত, সেসব জানতে ধৃতদের জেরা করা হবে ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷’’
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