মৃত বান্ধবীর 'ডাকে' সাড়া দিতে ক্লাসরুমে কীটনাশক খেল ছাত্রী !
চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, দৃষ্টিবিভ্রম বা হ্যালুসিনেশনের সমস্যার বশবর্তী হয়ে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে ছাত্রী ৷ সম্পূর্ণ সুস্থ হলে তার কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা হবে ৷
Published : July 15, 2026 at 10:02 PM IST
গাইঘাটা,15 জুলাই: মাসখানেক আগে কীটনাশক খেয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়েছিল প্রিয় বান্ধবী। মৃত বান্ধবী নাকি রোজ দেখা দেয়, তার কাছে যাওয়ার জন্য ডাকে ! সাড়া দিতে ক্লাসের মধ্যেই কীটনাশক খেল সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। শিক্ষকদের তৎপরতায় তড়িঘড়ি ওই ছাত্রীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তার শারীরিক পরিস্থিতি আপাতত স্থিতিশীল ৷ বুধবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটায়। হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ওই ছাত্রী চিকিৎসা চলছে।
জানা গিয়েছে, মাসখানেক আগে স্কুলের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী কীটনাশক খেয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়েছিল। কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। বুধবার আবারও ফিরল সেই আতঙ্ক ৷ প্রথম পিরিয়ড শেষ হতেই সপ্তম শ্রেণির এই ছাত্রী ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে তরল জাতীয় কিছু একটা খেয়ে নেয়। কী খেয়েছে তা জানতে চায় অন্য সহপাঠীরা। কিন্তু ওই কিশোরী তাদের কিছু বলতে চায়নি।
কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শুরু হয় বমি। সহপাঠীরা ঘটনাটি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানায়। তাঁরা ছুটে এসে দেখেন, ক্লাসের মধ্যেই ওই ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার মুখ থেকে কীটনাশকের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। তড়িঘড়ি শিক্ষক-শিক্ষিকারাই তাকে উদ্ধার করে হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা শুরু হয়।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ছাত্রীর বাবা মাঠে পাটচাষ করছেন। পাটগাছে দেওয়ার জন্য তিনি বাড়িতে কীটনাশক এনে রেখেছিলেন। সেই কীটনাশক একটি বোতলে ভরে স্কুলব্যাগে করে ওই ছাত্রী স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল। কিছুটা সুস্থতার পর হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে সে জানায়, 'আমি আর আমার বান্ধবী এক স্কুলে পড়তাম। বান্ধবী কিছুদিন আগে আমাকে ছেড়ে তারার দেশে চলে গিয়েছে। আমি স্কুলে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে আমগাছের ওপার থেকে রোজ ওর ডাক শুনতে পাই। ওকে দেখতে পাই। আমাকে আমার বান্ধবী ওর কাছে চলে যেতে বলেছে। বান্ধবীর কাছেই আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম। তাই কীটনাশক খেয়েছি।'
হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট বিবেকানন্দ বিশ্বাস বলেন, 'গাইঘাটার একটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী কীটনাশককে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমাদের হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসায় মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠছে। মেয়েটির এক বান্ধবী একমাস আগে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বলে শুনেছি। ওর দৃষ্টিবিভ্রম বা হ্যালুসিনেশনের সমস্যা রয়েছে। মেয়েটির মনোরোগ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসার প্রয়োজন। ঘটনাটি আমরা পুলিশকে জানিয়েছি।'
প্রধান শিক্ষক কিঙ্কর শীল অবশ্য জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের মানসিক সুস্থতার কথা মাথায় রেখে কাউন্সেলিং করাতে বিশেষজ্ঞদের আনা হয়। তাঁরা ছাত্র ছাত্রীদের কাউন্সিলিং করেন। তবে ছাত্রীর অসুস্থতা নিয়ে তাৎক্ষণিক ব্যস্ততায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি পুলিশকে জানাতে পারেনি বলে জানিয়েছে।