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উত্তপ্ত ক্যাম্পাসের আঁচ, যাদবপুরে বন্ধ রইল দুঃস্থদের পাঠশালা

বুধবার রাতের ছাত্র সংঘর্ষের জেরে বৃহস্পতিবার উত্তপ্ত পরিস্থিতি ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ সেই কারণে বন্ধ রইল দুঃস্থদের পাঠশালা ৷

School for Underprivileged Closed
উত্তপ্ত ক্যাম্পাসের আঁচ, যাদবপুরে বন্ধ রইল দুঃস্থদের পাঠশালা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2026 at 10:52 PM IST

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কলকাতা, 20 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তপ্ত পরিস্থিতির আঁচ পড়ল ক্যাম্পাসের ‘পাঠশালা’-তেও । প্রতিদিন বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, গবেষক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্যোগে যে বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্রে এলাকার আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুদের পড়ানো হয়, বৃহস্পতিবার নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সেই পাঠশালায় পড়ুয়াদের আসতে বারণ করা হয় । কর্তৃপক্ষ নয়, পাঠশালার সঙ্গে যুক্ত সদস্যরাই আপাতত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফের নিয়মমাফিক পড়াশোনা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সাত্যকি মজুমদারের কথায়, ‘‘এই পাঠশালার শিকড় আসলে কোভিড অতিমারির সময়ের সামাজিক উদ্যোগে । 2021 সালের মার্চে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকল্পের কাজ শুরু হয় । তার আগে 2020 সালের মার্চে আচমকা দেশজুড়ে লকডাউন নেমে আসার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মীদের নিয়ে তৈরি বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেয় । স্যানিটাইজার তৈরি থেকে শুরু করে আটকে পড়া মানুষ ও পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রান্না করে খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজও চলেছিল দীর্ঘ সময় ।’’

উত্তপ্ত ক্যাম্পাসের আঁচ, যাদবপুরে বন্ধ রইল দুঃস্থদের পাঠশালা (ইটিভি ভারত)

পরবর্তীতে স্কুল খুললেও আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের বহু শিশু পড়াশোনার মূল ধারার বাইরে চলে যাচ্ছে বলে তাঁদের নজরে আসে । সেই জায়গা থেকেই ‘পাঠশালা’র ভাবনা। উদ্দেশ্য ছিল, স্কুলছুট শিশুদের ফের পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত করা এবং যাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের শিক্ষাগত ঘাটতি তৈরি হয়েছে, তাদের সেই ঘাটতি পূরণে সাহায্য করা । সাত্যকি মজুমদারের বক্তব্য, ‘‘বহু শিশু স্কুলে সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণিতে পড়লেও তাদের বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত যথেষ্ট শক্ত নয় । অনেকেই ঠিকমতো নাম লিখতে পারে না, অক্ষরজ্ঞান অসম্পূর্ণ, এমনকি প্রাথমিক অঙ্ক করতেও সমস্যায় পড়ে । এই ‘লার্নিং গ্যাপ’ পূরণ করাই পাঠশালার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ।’’

School for Underprivileged Closed
যাদবপুরে বন্ধ রইল দুঃস্থদের পাঠশালা (নিজস্ব ছবি)

শুধু বাংলা মাধ্যম নয়, এখানে বিভিন্ন মাধ্যমে পড়ুয়াদের পড়ানো হয় । অনেক পড়ুয়ার হিন্দি মাধ্যমে পড়াশোনা করতে হয় । সেই কারণে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী হিন্দিতেও পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় । পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি পড়ুয়াদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সহায়তা এবং বিভিন্ন অতিরিক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমেও তাদের শেখানোর চেষ্টা করা হয় । প্রতিদিন বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ শুরু হয় পাঠশালার ক্লাস । বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও অন্য সদস্যরাই মূলত পড়ান । নিয়মিত রস্টার অনুযায়ী ক্লাস চলে । গড়ে প্রায় 25 জন পড়ুয়া পাঠশালায় আসে । বুধবারও প্রায় 16-17 জন শিশু সেখানে এসেছিল বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা ।

School for Underprivileged Closed
যাদবপুরে বন্ধ রইল দুঃস্থদের পাঠশালা (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু বুধবার রাতের উত্তপ্ত পরিস্থিতির পর বৃহস্পতিবার বদলে গেল সেই চেনা ছবি । উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অশান্তির মধ্যে পাঠশালার বাইরের অংশেও ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে । সেখানে শিশুদের হাতে তৈরি পোস্টার, ছবি এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক সামগ্রী ছিল । সেই অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ । সাত্যকি মজুমদারের কথায়, ‘‘শিশুরা নিজেদের হাতে পোস্টার তৈরি করেছে, রং করেছে । পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের সৃজনশীল কাজের অংশ হিসেবেই এগুলি করা হয়েছিল । সেই জায়গাতেও হামলা হয়েছে ।’’ তাঁর আরও বক্তব্য, ‘‘একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিশুদের জন্য তৈরি একটি পাঠশালাও যদি রাজনৈতিক হিংসার নিশানা হয়, তা হলে তা অত্যন্ত উদ্বেগের ।’’

School for Underprivileged Closed
যাদবপুরে বন্ধ রইল দুঃস্থদের পাঠশালা (নিজস্ব ছবি)

তবে এই ঘটনায় অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগও সামনে এসেছে । এবিভিপি সদস্য নিখিল দাসের দাবি, ক্যাম্পাসে বুধবারের ঘটনায় তাঁদের সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছে, তার সঙ্গে তাঁরা একমত নন । তাঁর বক্তব্য, ক্যাম্পাসে কী ঘটেছে তা খতিয়ে দেখতে সিসিটিভি ফুটেজ দেখা প্রয়োজন । তাঁর দাবি, ‘‘যাঁরা ক্যাম্পাসে ঢুকেছেন, পতাকা পুড়িয়েছেন বা অন্য কোনও ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁদের চিহ্নিত করা হোক । তারা এভিবিপির কেউ নয় । তবে যে ফুটেজ রয়েছে, তা দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে ।’’

এই পরিস্থিতিতে আপাতত শিশুদের নিরাপত্তাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন পাঠশালার উদ্যোক্তারা । বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনা পুরোপুরি না কমা পর্যন্ত শিশুদের সেখানে না আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । ফলে যে জায়গায় প্রতিদিন বিকেলে বই-খাতা নিয়ে ছোট ছোট পড়ুয়ারা হাজির হয়, বৃহস্পতিবার সেখানে নেমে এসেছে নীরবতা । তবে পাঠশালা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত স্থায়ী নয় । পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই ফের শিশুদের নিয়ে ক্লাস শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে । উদ্যোক্তাদের কথায়, ‘‘পড়াশোনা বন্ধ করার জন্য পাঠশালা তৈরি হয়নি । বরং যারা মূল শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পিছিয়ে পড়ছে, তাদের পাশে দাঁড়াতেই এই উদ্যোগ । পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবারও পাঠশালার দরজা খুলবে ।’’

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TAGGED:

JADAVPUR UNIVERSITY
JU STUDENT CLASH
দুঃস্থদের পাঠশালা
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
SCHOOL FOR UNDERPRIVILEGED CLOSED

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