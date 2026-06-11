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পড়াশোনা করলে চাকরি মেলে ! হারানো বিশ্বাস ফেরাতে চান স্কুলশিক্ষামন্ত্রী, ইঙ্গিত সংস্কারের

দায়িত্বগ্রহণের দিনেই শিক্ষাব্যবস্থার মূল সমস্যাগুলিকে সামনে এনেছেন দীপক বর্মন: হারিয়ে যাওয়া আস্থা পুনর্গঠন, শিক্ষক নিয়োগ, স্কুলে ছাত্র-শিক্ষকের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম গঠন৷

Education Minister
নতুন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 3:54 PM IST

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কলকাতা, 11 জুন: বিকাশ ভবনের করিডরে বৃহস্পতিবার ছিল নতুন অধ্যায়ের সূচনা । রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করেই শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন নতুন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন । তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে আজ সবচেয়ে বড় সংকট শুধু শিক্ষক ঘাটতি বা পরিকাঠামোর অভাব নয়, বরং মানুষের হারিয়ে যাওয়া আস্থা ।

বুধবার নতুন মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্কুলশিক্ষা দফতরের দায়িত্ব । বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি । দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে প্রাথমিক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে নিজের রূপরেখাও তুলে ধরেন ।

পড়াশোনা করলে চাকরি মেলে ! দায়িত্ব নিয়েই সংস্কারের ইঙ্গিত, হারানো বিশ্বাস ফেরাতে চান স্কুল শিক্ষামন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই পূর্ববর্তী সরকারের শিক্ষা নীতির সমালোচনায় সরব হন নতুন মন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, "পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবথেকে সহজ দফতরটি আমাকে দেওয়া হয়েছে । কারণ আগের সরকার যেভাবে এই দফতরকে নিচে নামিয়েছে, চাইলেও এর থেকে আর নিচে নামানো যাবে না ! কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ অন্য জায়গায়, মানুষের হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা ।"

দীপক বর্মনের মতে, গত কয়েক বছরে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিতর্ক এবং কর্মসংস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে সাধারণ মানুষের একাংশের মনে এই ধারণা তৈরি হয়েছে যে শুধুমাত্র পড়াশোনা করলেই আর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয় না । সেই কারণেই শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের সম্পর্ককে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করাকে তিনি নিজের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করছেন ।

তাঁর কথায়, "আজ অনেকেই বিশ্বাস করতে ভুলে গিয়েছেন যে পড়াশোনা করলে চাকরি পাওয়া যায় । সেই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে । শিক্ষার মূল্য যে এখনও রয়েছে, তা সমাজকে আবার বুঝতে হবে ।"

নতুন স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকের উপস্থিতির প্রশ্নও । তিনি জানান, শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হল শিক্ষক ও ছাত্রের সরাসরি যোগাযোগ । কিন্তু বাস্তবে বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষক স্কুলে এলেও ছাত্র আসছে না, আবার কোথাও ছাত্র উপস্থিত থাকলেও শিক্ষক নেই । তাঁর কথায়, "আমার প্রথম লক্ষ্য ছাত্র ও শিক্ষককে একই ছাতার তলায় নিয়মিত নিয়ে আসা । স্কুল মানে শুধু ভবন নয়, সেখানে শিক্ষক ও ছাত্র- দু'জনের উপস্থিতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে যা যা প্রয়োজন, সরকার তা করবে ।"

শিক্ষক সংকট নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নতুন মন্ত্রী । রাজ্যের বহু স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে । তার প্রভাব পড়ছে পাঠদানের মানের উপর । সেই সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়ে দীপক বর্মন জানান, শিক্ষক নিয়োগকে সরকার অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখবে । তাঁর মতে, "যে সব স্কুলে শিক্ষক নেই বা প্রয়োজনের তুলনায় কম শিক্ষক রয়েছেন, সেখানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি । শিক্ষকের অভাবে পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না ।"

শুধু নিয়োগ নয়, পাঠ্যক্রম সংস্কারের ইঙ্গিতও দিয়েছেন নতুন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী । তাঁর মতে, সময় বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে কর্মক্ষেত্রের চাহিদাও । ফলে শিক্ষাব্যবস্থাকেও সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে । শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যতে সিলেবাসে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।

দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই শিক্ষা ব্যবস্থার চারটি মূল সমস্যাকে সামনে এনেছেন দীপক বর্মন- হারিয়ে যাওয়া আস্থা পুনর্গঠন, শিক্ষক নিয়োগ, স্কুলে ছাত্র-শিক্ষকের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম গঠন । ফলে নতুন সরকারের আমলে বাংলার স্কুলশিক্ষার ছবিতে আদৌ কতটা বদল আসে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে শিক্ষা মহল ।

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DIPAK BARMAN
TEACHERS AND STUDENTS
SCHOOL EDUCATION
সরকারি স্কুল
SCHOOL EDUCATION MINISTER

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