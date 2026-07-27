জনগণনার সঙ্গে চলবে শিক্ষাদান, সকালে ক্লাসের ভাবনা স্কুলশিক্ষা মন্ত্রীর
SIR-এর সময় স্কুলে পড়াশোনা লাটে ওঠার যে অভিযোগ উঠেছিল, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে জনগণনার সময় সকালে ক্লাস করানো নিয়ে ভাবছে স্কুল শিক্ষা দফতর ৷
Published : July 27, 2026 at 9:10 AM IST
জলপাইগুড়ি, 27 এপ্রিল: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর এবার জনগণনার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৷ SIR-এর সময় অভিযোগ উঠেছিল, শিক্ষকরা কাজে ব্যস্ত থাকায় স্কুলের নিয়মিত পঠনপাঠনে ছেদ পড়ছে ৷ ব্যাহত হচ্ছে শিশুদের শিক্ষাদান ৷ এবার জনগণনার কাজের সময় যাতে পড়াশোনা বন্ধ না হয় সেদিকেও নজর রাখছে স্কুল শিক্ষা দফতর ৷
জনগণনার সময় রাজ্যের স্কুলগুলির ক্লাস সকালে করা যেতে পারে বলে প্রস্তাব দিয়েছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ । রবিবার জলপাইগুড়িতে এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ তিনি জানান, সকালে ক্লাস হলে স্কুল শেষে শিক্ষকরা জনগণনার কাজও করতে পারবেন ৷ পাশাপাশি মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে উপস্থিতির হারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী ৷
এদিন জলপাইগুড়ির আর্ট গ্যালারিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিক্ষক সংগঠন এবিআরএসএমের জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলনে এসে বক্তব্য পেশ করার সময় তিনি জানান, প্রতি বছর যেমন পুজো হয় তেমনই এখন থেকে প্রতিবছর শিক্ষক নিয়োগ হবে ।
স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যে অবৈজ্ঞানিকভাবে কিছু জুনিয়ার হাইস্কুল গড়ে তোলা হয়েছে । বেশ কিছু জুনিয়র হাইস্কুল পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে । আমরা সেগুলোকে হাইস্কুলের সঙ্গে জুড়ে দেবার চিন্তাভাবনা করছি । প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে যাতে 3 জন শিক্ষক থাকে সেই ব্যবস্থাও করা হবে । পাশাপাশি জেলা স্কুলের ডায়েরি বিতর্কের বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলেও জানান দীপক বর্মন ।
এদিনের অনুষ্ঠান থেকে স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী আরও জানান, দিনের পর দিন 3 জন শিক্ষক নিয়ে 15 জন ছাত্র নিয়ে যে স্কুল চলছে সেগুলোর দিকেও দৃষ্টি দেবে সরকার । ফেস বায়োমেট্রিক পদ্ধতিক মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি নেওয়া হবে । তাহলে জানা যাবে কারা স্কুলে কতদিন উপস্থিত থাকছে না । মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার আসে সেই পড়ুয়ার উপস্থিতির হার যথাযথ রয়েছে কিনা জানা যাবে । সেক্ষেত্রে উপস্থিতি হার পর্যাপ্ত না হলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না ৷ শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও বায়োমেট্রিকের আওতায় আনা যেতে পারে ।
তিনি আশ্বাস দেন, এবছর 800 স্কুলকে পিএমশ্রী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে । এছাড়া 1000 বিদ্যালয়ে যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে অটল টিঙ্কারিং ল্যাব করা হবে । অটল টিঙ্কারিং ল্যাব হল ভারতের স্কুলগুলোতে তৈরি একটি আধুনিক কর্মক্ষেত্র ৷ যার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের মাঝে কৌতূহল, সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তি জাগিয়ে তোলা । এটি নীতি আয়োগের অধীনে পরিচালিত অটল ইনোভেশন মিশন (AIM)-এর একটি বিশেষ উদ্যোগ ৷
শিক্ষক সম্মেলন প্রসঙ্গে স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, "এই সংগঠন ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ দেখে । বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা প্রকাশ করলাম । শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার হচ্ছে । ইসকনকে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে । জনগণনা ও স্কুল একসঙ্গে করাটা চাপের । শিক্ষকরা সকালে স্কুল করার ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছেন ৷ এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে ।