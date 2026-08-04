2027-এ সীমিত সংশোধন, পরের বছর NEP-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যক্রম: দীপক বর্মন
স্কুলগুলিতে নতুন সিলেবাস তৈরিতে কোনও রাজনৈতিক বা দফতরের চাপ থাকবে না ৷ সিলেবাস কমিটিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার দাবি স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর ৷
Published : August 4, 2026 at 7:08 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: রাজ্যের নতুন সিলেবাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা দফতরের চাপ থাকবে না বলে দাবি করলেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ মঙ্গলবার বিদ্যাসাগর ভবনে নবগঠিত সিলেবাস কমিটির প্রথম বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের ভিত্তিতেই নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি হবে ৷ সরকার বা দফতর কোনও নির্দিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেবে না ৷ তবে, জাতীয় শিক্ষনীতি মেনে পাঠ্যক্রম চালু হবে 2028 সাল থেকে ৷
স্কুল শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "2027 শিক্ষাবর্ষে সিলেবাসে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হচ্ছে না ৷ বর্তমানে যে সিলেবাস রয়েছে, তা শুধুমাত্র পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী সীমিত কিছু সংশোধন করা হবে ৷ সরকারি বই আগের মতোই ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হবে এবং নতুন কোনও বই আপাতত যুক্ত করা হচ্ছে না ৷ তবে, 2028 শিক্ষাবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ নতুন কারিকুলাম চালুর পরিকল্পনা রয়েছে ৷"
তিনি এও সুনিশ্চিত করেছেন, "2028 সালের সেই কারিকুলাম জাতীয় শিক্ষানীতি 2020-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হবে ৷ সিলেবাস কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন অধ্যাপক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় ৷ সেই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিক্ষাবিদদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে ৷ প্রয়োজনে তাঁরা অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে পারবেন ৷ ভবিষ্যতে কমিটিতে আরও সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে ৷"
দীপক বর্মন জানিয়েছেন, 2028 সালের নতুন কারিকুলামের খসড়া তৈরি হওয়ার পর, সেটি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে ৷ শিক্ষক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন-সহ সকলের মতামত নেওয়া হবে বলেও দাবি করেন স্কুল শিক্ষমন্ত্রী ৷ সেই মতামত পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ মন্ত্রী বলেন, "সিলেবাস কমিটির উপরে কোনও প্রকারের রাজনৈতিক চাপ বা মন্ত্রকের চাপ নেই ৷ তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত দিতে পারবেন ৷"
ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর ও মুঘল সাম্রাজ্য-সহ বিভিন্ন বিষয় রাখা বা বাদ দেওয়া হবে কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে দীপক বর্মন বলেন, "সরকার আগে থেকে কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চায় না ৷ বিশেষজ্ঞ কমিটি যা সুপারিশ করবে, সেটাই সরকার বিবেচনা করবে ৷ আগে থেকে বলে দিতে চাই না কী থাকবে, কী থাকবে না ৷ আমরা সিলেবাস কমিটির উপর পূর্ণ আস্থা রাখছি ৷"
পাঠ্যবইয়ে ভাষা ব্যবহারের প্রসঙ্গেও প্রশ্ন ওঠে ৷ 'রামধনু' বা 'রঙধনু'-র মতো শব্দ পরিবর্তন হবে কি না, তার উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "কোন শব্দ বেশি উপযুক্ত, তা বিশেষজ্ঞরাই ঠিক করবেন ৷ ভাষা নিয়ে অযথা বিভাজনের পক্ষপাতী নয় সরকার ৷" উর্দু, বাংলা ভাষাকে গ্রাস করছে— এমন ধারণার সঙ্গে তিনি একমত নন ৷
তবে, কোনও ভাষার শব্দ অপ্রাসঙ্গিকভাবে জুড়ে দেওয়া ঠিক নয় বলেও মন্তব্য করেন স্কুল শিক্ষমন্ত্রী ৷ 2027 সালে পাশ-ফেল ব্যবস্থা বা পরীক্ষা পদ্ধতিতে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি ৷ বর্তমান ব্যবস্থাই বহাল থাকবে ৷ 2028 সালে নতুন কারিকুলামের সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা হবে কি না, তা নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ এমসিকিউ, এসএকিউ বা বছরে দু'বার পরীক্ষা — সব বিষয়ই আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে বলে জানান মন্ত্রী ৷
এনইপি 2020 অনুযায়ী, সিবিএসই-র মতো বছরে দু'বার বোর্ড পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু হতে পারে কি না, সেই প্রশ্নে দীপক বর্মন বলেন, "ভালো কোনও বিষয় থাকলে আমরা গ্রহণ করব, খারাপ মনে হলে বাদ দেব ৷ কোনও ইগো বা ট্যাবুতে আমরা ভুগি না ৷"
তিনি আরও জানান, 2027 সালের বই সময়মতো ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেওয়াই এখন সরকারের অগ্রাধিকার ৷ সেই কারণে দ্রুত সুপারিশ জমা দিতে সিলেবাস কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে ৷ লক্ষ্য, আগামী 2 জানুয়ারি 'বই দিবস'-এর আগেই সমস্ত স্কুলে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়া ৷ সর্বভারতীয় স্তরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা যাতে পিছিয়ে না-পড়ে, নতুন সিলেবাস তৈরির সময় সেই বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে বলে আশ্বাস দেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী ৷
এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুল, কলেজের শিক্ষক, অধ্যাপক এবং শিক্ষাবিদরা এসেছিলেন ৷ তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন প্রস্তাব এদিন স্কুল শিক্ষা দফতরে জমা দিয়েছেন ৷ আমন্ত্রিত হিসেবে এ দিনের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তথাগত রায় ৷ সিলেবাসে রাজনীতির প্রভাব সম্পূর্ণভাবে দূর করার পক্ষে মত দিলেন তিনি ৷
তাঁর দাবি, ছাত্রছাত্রীদের সামনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি মনীষীদের জীবন ও কর্ম তুলে ধরা উচিত ৷ তিনি বলেন, "সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, হাজি মহম্মদ মহসিন, ঠাকুর পঞ্চাননের মতো ব্যক্তিত্বদের জীবনী পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ৷ পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ইতিহাসের অংশ হিসেবে অবশ্যই পড়ানো উচিত বলেও মত পোষণ করেন তিনি ৷
তথাগত রায়ের অভিযোগ, অতীতে ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে অনেক সত্য গোপন করা হয়েছে এবং অর্ধসত্য শেখানো হয়েছে ৷ তাঁর মতে, দেশভাগ, পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আগমন এবং সেই সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি পাঠ্যক্রমে স্থান পাওয়া উচিত ৷ একইসঙ্গে তিনি বলেন, সিঙ্গুরের মতো গত কয়েক দশকের রাজনৈতিক ঘটনাকে ইতিহাস বলা যায় না, তাই সেগুলি পাঠ্যসূচিতে থাকা উচিত নয় ৷ তাঁর বক্তব্য, রাজনীতির পরিবর্তে প্রকৃত ইতিহাস এবং সমাজকে প্রভাবিত করা ঘটনাগুলিকেই পাঠ্যক্রমে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ৷